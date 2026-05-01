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携帯電話、ビール、移籍計画：コヴェントリーをプレミアリーグに復帰させたフランク・ランパードが、妻クリスティンをどう苛立たせるか
昇格したランパード、多忙な夏へ準備
ランパード監督は、家族との時間を確保しながらコヴェントリー・シティをプレミアリーグに備えさせるため、妻クリスティンに謝罪するかもしれないと明かした。47歳の同監督は25年ぶりに「スカイ・ブルーズ」をイングランドのトップリーグへ導いた。CBSアリーナでは祝賀ムードが続くが、彼はすでに間近に迫った移籍市場に注目している。
パラシュートペイメント（降格時の補償金）がないため、来季に向けてチーム強化の計画は不可欠だ。
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ランパード、仕事と家庭の両立をジョークで語る
talkSPORT Breakfastに登場したランパードは、移籍市場の準備が始まりオフシーズンでも完全にはリラックスできないと明かした。昇格したばかりのチームが直面する課題の大きさにも言及した。
「ビール片手にスマホで業務をこなすようなマルチタスクになるだろう。そのせいでクリスティンに謝ることもある」
「今夏はやるべきことが山積みだ。経験の浅い選手が多い“パラシュートチーム”ではないので、その準備は必須だ。私はプレミアリーグで長くプレーしてきたので、その差をよく理解している」と語った。
コヴェントリーはプレミアリーグ昇格という大きな壁に直面している
コヴェントリーは2001年以来初めてプレミアリーグに復帰するが、リーグ全体のレベルや財政力向上は大きな課題だ。ランパードは、プレミアで培った経験が、上位争いから残留争いへ移行するクラブを導くと信じている。
ランパードは「話し合うべきことは山ほどある」と認めた。「オーナーは全員が喜びを分かち合い、祝うことを望んでおり、私も賛成だ。今この瞬間を楽しみたい」と語った。
「それでも次の課題は『何をすべきか』だ。この18か月で急成長した。マーク・ロビンズが固めてくれた土台があるが、迫り来る変化は大きく、しっかり対応しなければならない。それが私たちの仕事だ」
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移転計画はすでに進行中である
ランパード監督とコヴェントリー首脳陣は、プレミアリーグ復帰を前に戦力強化に注力している。MFフランク・オニエカはブレントフォードから完全移籍へ。GKカール・ラッシュワース（ブライトン）の獲得も目指す。
今季は残り1試合だが、ランパード監督はトップリーグへの定着を目指している。