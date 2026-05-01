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Yosua Arya

翻訳者：

携帯電話、ビール、移籍計画：コヴェントリーをプレミアリーグに復帰させたフランク・ランパードが、妻クリスティンをどう苛立たせるか

フランク・ バニャック
コヴェントリー・シティ
プレミアリーグ
EFL チャンピオンシップ

フランク・ランパードは、コヴェントリー・シティをプレミアリーグに復帰させた後、夏の移籍市場への注力が妻クリスティンの忍耐を試すことになるかもしれないと認めた。スカイ・ブルズの指揮官は、クラブがトップリーグへ備える中、祝賀ムードもまもなく真剣な計画立案へ移ると語った。

  • 昇格したランパード、多忙な夏へ準備

    ランパード監督は、家族との時間を確保しながらコヴェントリー・シティをプレミアリーグに備えさせるため、妻クリスティンに謝罪するかもしれないと明かした。47歳の同監督は25年ぶりに「スカイ・ブルーズ」をイングランドのトップリーグへ導いた。CBSアリーナでは祝賀ムードが続くが、彼はすでに間近に迫った移籍市場に注目している。

    パラシュートペイメント（降格時の補償金）がないため、来季に向けてチーム強化の計画は不可欠だ。

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    ランパード、仕事と家庭の両立をジョークで語る

    talkSPORT Breakfastに登場したランパードは、移籍市場の準備が始まりオフシーズンでも完全にはリラックスできないと明かした。昇格したばかりのチームが直面する課題の大きさにも言及した。

    「ビール片手にスマホで業務をこなすようなマルチタスクになるだろう。そのせいでクリスティンに謝ることもある」

    「今夏はやるべきことが山積みだ。経験の浅い選手が多い“パラシュートチーム”ではないので、その準備は必須だ。私はプレミアリーグで長くプレーしてきたので、その差をよく理解している」と語った。

  • コヴェントリーはプレミアリーグ昇格という大きな壁に直面している

    コヴェントリーは2001年以来初めてプレミアリーグに復帰するが、リーグ全体のレベルや財政力向上は大きな課題だ。ランパードは、プレミアで培った経験が、上位争いから残留争いへ移行するクラブを導くと信じている。

    ランパードは「話し合うべきことは山ほどある」と認めた。「オーナーは全員が喜びを分かち合い、祝うことを望んでおり、私も賛成だ。今この瞬間を楽しみたい」と語った。

    「それでも次の課題は『何をすべきか』だ。この18か月で急成長した。マーク・ロビンズが固めてくれた土台があるが、迫り来る変化は大きく、しっかり対応しなければならない。それが私たちの仕事だ」

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    移転計画はすでに進行中である

    ランパード監督とコヴェントリー首脳陣は、プレミアリーグ復帰を前に戦力強化に注力している。MFフランク・オニエカはブレントフォードから完全移籍へ。GKカール・ラッシュワース（ブライトン）の獲得も目指す。

    今季は残り1試合だが、ランパード監督はトップリーグへの定着を目指している。

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