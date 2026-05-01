ランパード監督は、家族との時間を確保しながらコヴェントリー・シティをプレミアリーグに備えさせるため、妻クリスティンに謝罪するかもしれないと明かした。47歳の同監督は25年ぶりに「スカイ・ブルーズ」をイングランドのトップリーグへ導いた。CBSアリーナでは祝賀ムードが続くが、彼はすでに間近に迫った移籍市場に注目している。

パラシュートペイメント（降格時の補償金）がないため、来季に向けてチーム強化の計画は不可欠だ。