デ・ゼルビ監督は新たなルールを設けた理由について、選手たちが実際に顔を合わせて過ごす必要性を強調した。「ピッチで練習し、一緒に過ごした。朝食、昼食、夕食のときは携帯電話を使わないようにした。今はいつも［携帯電話］を見ているような状態だから、一緒に過ごすためだ」と記者団に語った。

デ・ゼルビ監督は、スペイン滞在中にチームの不振について真剣に話し合ったことも認めた。「サッカーや自分たちの状況、全員がどう責任を負うべきかについて話す重要なミーティングを２、３回開いた」と続けた。「それだけだ。選手だけで夕食を取ることも、スタッフだけで夕食を取ることもあった。

「監督として、改善し、状況を変えなければならないと分かっている。だから、あらゆる解決策を探す。

「マルセイユでもこのような合宿を２回行い、良い解決策になった。クラブ、ヴィナイ［ヴェンカテシャム］、ヨハン［ランゲ］、オーナーと話し、皆で決めた。ただ、特別なことではない。プレシーズンにはできなかったので、もっと一緒に時間を過ごすためだ。

「新加入の選手やワールドカップから戻ってきた選手が大勢いた。家族と離れ、クラブを最優先にして３、４日間一緒に過ごすのは普通のことで、良いことだ」

一方でデ・ゼルビ監督は、ルールを設けたものの、自由時間には選手たちが街を見て回れたと強調した。「ああ、自由にね」と締めくくった。「軍隊のような規則はない。私は自由が好きだ」



