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携帯電話は禁止！ 未勝利のトッテナムが危機打開を図るなか、ロベルト・デ・ゼルビが厳格な新ルールを徹底
マルベーリャでの思い切った措置
トッテナムのデ・ゼルビ監督は、プレミアリーグでの深刻な不振を食い止めるため、最近チームをマルベージャに連れて行き、温暖な気候の下でトレーニングキャンプを実施した。トッテナムは夏に10人の新戦力獲得に3億8000万ポンド（5億500万ドル）を投じたにもかかわらず、直近6試合で勝利がなく、現在は最下位に沈んでいる。
大幅に顔ぶれが入れ替わったチームの結束を高めるため、デ・ゼルビ監督は選手が一緒に食事を取る際、携帯端末の使用を一切禁止した。イタリア人指揮官は、選手たちにピッチ外での交流を義務付けることで、チームへの適応を早め、国内リーグでの戦いを立て直したい考えだ。
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デ・ゼルビ、携帯電話の使用禁止について説明
デ・ゼルビ監督は新たなルールを設けた理由について、選手たちが実際に顔を合わせて過ごす必要性を強調した。「ピッチで練習し、一緒に過ごした。朝食、昼食、夕食のときは携帯電話を使わないようにした。今はいつも［携帯電話］を見ているような状態だから、一緒に過ごすためだ」と記者団に語った。
デ・ゼルビ監督は、スペイン滞在中にチームの不振について真剣に話し合ったことも認めた。「サッカーや自分たちの状況、全員がどう責任を負うべきかについて話す重要なミーティングを２、３回開いた」と続けた。「それだけだ。選手だけで夕食を取ることも、スタッフだけで夕食を取ることもあった。
「監督として、改善し、状況を変えなければならないと分かっている。だから、あらゆる解決策を探す。
「マルセイユでもこのような合宿を２回行い、良い解決策になった。クラブ、ヴィナイ［ヴェンカテシャム］、ヨハン［ランゲ］、オーナーと話し、皆で決めた。ただ、特別なことではない。プレシーズンにはできなかったので、もっと一緒に時間を過ごすためだ。
「新加入の選手やワールドカップから戻ってきた選手が大勢いた。家族と離れ、クラブを最優先にして３、４日間一緒に過ごすのは普通のことで、良いことだ」
一方でデ・ゼルビ監督は、ルールを設けたものの、自由時間には選手たちが街を見て回れたと強調した。「ああ、自由にね」と締めくくった。「軍隊のような規則はない。私は自由が好きだ」
リシャルリソンを巡る騒動がさらに複雑化
デ・ゼルビ監督が団結を求める一方で、チームから外されたFWリシャルリソンとの関係は公然と悪化している。ブラジル人FWは夏の移籍が実現しなかった後、トッテナムのプレミアリーグ登録メンバーから外され、U-21チームに降格させられた。エヴァートンの元監督ダンカン・ファーガソンは、この厳しい扱いに疑問を呈し、こう語った。「２人が激しく衝突したのかは分からない。リッチーのことを考えれば、おそらくそうなのだろう。でも、彼に寄り添わなければならない。本当に殺人事件でも起きていない限り、あのような選手を外したりはしない」リシャルリソンはインスタグラムでファーガソンの発言に賛同し、「ありがとう、@duncan9ferguson。あなたの言う通りだ」と投稿した。
しかし、デ・ゼルビ監督は日曜日、続く騒動をあっさりと一蹴した。「もう私の問題ではない」と記者団に語り、「ヴィナイかヨハンに聞いてほしい。私の問題ではない」と続けた。
- AFP
コヴェントリーへのプレッシャーが強まる
トッテナムは月曜夜、コヴェントリー・シティをホームに迎える。マルベーリャで深めた結束を、今度はすぐに結果へつなげなければならない。チームを最下位から引き上げようとするデ・ゼルビ監督にとって、この一戦はすでに勝利が不可欠な試合だ。
勝ち点3を逃せば、多額の資金を投じたクラブの再建に対する厳しい目はさらに強まる。経営陣内の緊張も表面化するなか、混乱の続くシーズンを立て直すには、リーグ戦初勝利がどうしても必要だ。
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