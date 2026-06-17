損失覚悟で放出か。不振のシーズンを終えた元BVB選手が再び移籍市場に。

レイナは2025年夏、約400万ユーロの移籍金でフォールンへ移籍した。2028年の契約満了までに残る給与負担を軽減するためだ。

しかし、ブンデスリーガで結果を残せず、わずか1年で再び別離の危機が訪れている。レイナは一度も調子を上げられず、

公式戦20試合出場にとどまり、高い志を持つ彼にとって期待外れの結果だった。原因は度重なる怪我で、戦線を離脱する場面が相次いだ。結果として、23歳の彼は昨季1度も90分間フル出場できなかった。