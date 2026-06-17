報道によると、ニーダーライン地方ではこの攻撃的選手の成長に失望が広がっており、グラードバッハ首脳陣は昨年ボルシア・ドルトムントに支払った額を下回る価格でもレイナを売却する用意があるという。
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損失覚悟で放出か。不振のシーズンを終えた元BVB選手が再び移籍市場に。
レイナは2025年夏、約400万ユーロの移籍金でフォールンへ移籍した。2028年の契約満了までに残る給与負担を軽減するためだ。
しかし、ブンデスリーガで結果を残せず、わずか1年で再び別離の危機が訪れている。レイナは一度も調子を上げられず、
公式戦20試合出場にとどまり、高い志を持つ彼にとって期待外れの結果だった。原因は度重なる怪我で、戦線を離脱する場面が相次いだ。結果として、23歳の彼は昨季1度も90分間フル出場できなかった。
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レイナはグラッドバッハ戦で期待外れだった
この不安定さのため、彼は来季の監督計画で中盤の軸とみなされていない。 今夏に早期移籍が実現しなければ、彼はチームに留まり、序列は下位。プレシーズンでは先発を争う“挑戦者”にとどまると見込まれる。
この状況に不満があることは本人も隠さない。クラブにも役割への不満を伝えている。「出場時間に満足していない」と『Sport Bild』に語った。「直近の数試合は調子が上がっていた。来季は何を見せられるか、様子を見よう。今はワールドカップに集中している。」
レイナが米国代表の開幕戦でゴールを決めた
自国開催のワールドカップは、レナスの停滞していたキャリアを再浮上させる絶好の舞台だ。開幕戦では米国がパラグアイに4－1で圧勝。スタメン落ちしたレナスも途中出場すぐアウトサイドキックで得点を挙げた。
短い出場ながら、潜在的な移籍先クラブの関心を引くのに十分なアピールとなった。金曜日に迫るグループリーグ第2戦オーストラリア戦を前に、ボルシア・メンヒェングラートバッハ所属のレイナは自信をみなぎらせている。「我々はエネルギーに溢れ、チームワークも良好な、非常に強力なチームだと信じている。大きな成果を成し遂げられると確信している」