この天文学的な金額は、複数の主力1軍選手がクラブを去ることになった容赦ない夏の大刷新によって積み上げられたものだ。その売却の目玉となったのはワールドカップ優勝者のエンゾ・フェルナンデスで、国内ライバルのマンチェスター・シティへ、プレミアリーグ史上最多タイとなる1億4500万ユーロで移籍期限最終日に移籍を完了した。

アルゼンチン人MFだけでなく、トランスファーマルクトによれば、チェルシーは収支の帳尻を合わせるため、チームの重要な戦力を放出して巨額の移籍金を確保したという。

チェルシーの選手売買は今なお莫大な資金をあらゆる方向に動かし続けており、クラブはこの夏だけで移籍金収入としてクラブ記録の4億4800万ユーロを手にしている。