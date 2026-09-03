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換金の王者！ チェルシーが総額3億8000万ポンドの衝撃的な夏の放出で、移籍売却額の世界記録を粉砕
歴代移籍売却額記録を打ち破る
財務面での精査と厳格な収益性・持続可能性ルールにより、選手売買は現代フットボール経営における不可欠な柱へと変化した。そうしたバランスシート重視の状況の中で、チェルシーは今夏の移籍市場で、選手売却を前例のない水準にまで押し上げた。
『Transfermarkt』によると、スタンフォード・ブリッジを本拠とする同クラブは1回の移籍市場で驚異の4億4800万ユーロを生み出し、欧州フットボール界の従来の財務記録を打ち破った。
この前例のない収入は、国内および欧州のファイナンシャル・フェアプレー基準の順守を維持するために設計された、意図的な運営方針の転換を反映している。
- AFP
現金化の王者たちが大規模な放出の目玉に
この天文学的な金額は、複数の主力1軍選手がクラブを去ることになった容赦ない夏の大刷新によって積み上げられたものだ。その売却の目玉となったのはワールドカップ優勝者のエンゾ・フェルナンデスで、国内ライバルのマンチェスター・シティへ、プレミアリーグ史上最多タイとなる1億4500万ユーロで移籍期限最終日に移籍を完了した。
アルゼンチン人MFだけでなく、トランスファーマルクトによれば、チェルシーは収支の帳尻を合わせるため、チームの重要な戦力を放出して巨額の移籍金を確保したという。
チェルシーの選手売買は今なお莫大な資金をあらゆる方向に動かし続けており、クラブはこの夏だけで移籍金収入としてクラブ記録の4億4800万ユーロを手にしている。
数百万ポンド規模の退団を読み解く
チェルシーの放出ビジネスの層の厚さは、多くのスカッドメンバーに付けられた高額な移籍金によって際立っている。アンドレイ・サントスは5630万ユーロ、FWニコラス・ジャクソンは5550万ユーロで退団し、スペイン人SBマルク・ククレジャは5500万ユーロをもたらした。
さらに、リアム・デラップ（5200万ユーロ）、トレヴォ・チャロバー（3000万ユーロ）、タイリーク・ジョージ（2100万ユーロ）、マルク・ギウ（1500万ユーロ）、トシン（1170万ユーロ）の売却でも多額の資金が入った。
こうした広範な人材再配分により、スタンフォード・ブリッジの幹部陣はさまざまな年齢層とポジションのユニットにわたって純利益を生み出すことができた。
- AFP
プレミアリーグの財務ランキングを独占
チェルシーが記録した4億4800万ユーロの売却額は、サッカー史上の単一移籍期間における移籍売却額で断トツの首位に立つものであり、自らの過去の数字やライバルクラブを大きく上回っている。
今夏はアストン・ヴィラ（3億6000万ユーロ）とマンチェスター・シティ（3億3700万ユーロ）も歴史的な売却額を記録しており、プレミアリーグのクラブは引き続き財務面での資金回転の規模を塗り替えている。
チェルシーにとって、この積極的なトレード戦略は規則順守を確保しつつ、今後の戦いに向けて絶えずスカッドを再構築することにもつながっている。
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