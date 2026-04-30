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推定移籍金1億7000万ポンドのマイケル・オリゼがプレミアリーグに復帰か。フランク・リベリーを思わせるバイエルンのスターは、「驚異的な」成績を残しており、別の移籍先が予想される。
驚異的な数字：2025-26シーズンのオリゼのゴールとアシスト
ロンドン生まれのこのプレイメーカーは、レディングでキャリアを始め、2021年にクリスタル・パレスへ移籍してトップリーグへ躍進。イーグルスでの3年間で評価は急上昇し、2024年にはバイエルンが5200万ポンド（7000万ドル）で獲得した。
フランス代表にも招集され、デビューシーズンにはハリー・ケインらとブンデスリーガ制覇を経験した。
2024-25シーズンにはキャリア初となる公式戦20試合に出場し、今シーズンもその記録を更新。総じて26アシストをマークし、世界屈指の創造的プレーヤーとしての地位を確立した。
その活躍は目覚ましく、多くが彼を「世界最高のウインガー」と呼ぶ。バイエルンは、他クラブの興味をけん制するため、彼の価値は最大2億ユーロに達すると強調している。
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バイエルン・ミュンヘンを去る時、オリゼはどこへ行くのか？
「エジプトの王」モハメド・サラーの後継者を探しているリヴァプールなど、プレミアリーグのクラブは巨額投資に走りたがるかもしれない。だが、サハ氏はオリゼの進路は別の方向に向かうと語る。
ベティニアとの独占インタビューで、サハはGOALの取材にこう語った。「イングランドにはその移籍金を払えるクラブがいくつかあるが、スペインのビッグクラブも注目するだろう。
ドイツの強豪でブンデスリーガを制した経験があるし、すぐにプレミアに復帰する必要はない。彼のキャリアはもう少し南へ進むだろう」
オリゼは現在、世界最高のウイング選手だろうか？
サハは、オリゼの記録と成長についてこう語った。「驚異的な数字だ。彼のプレーは、少しフランク・リベリーを思いさせる。ただし、異なる統計を残す選手もいる。
彼はバイエルン2年目で数字を爆発させており、普段は物静かだが、今は自信と個性を示し、結果への強い意志を感じさせる。
「彼はまだ成長中で、相手ディフェンダーにとってますますマークしにくくなる。攻守に活躍し、味方を引きつけてから正確なパスを出す。だからこそ、これほど結果を出しているのだ。
「彼には素晴らしいバランス感覚がある。相手を挑発するたびに確実にボールを繋ぎ、スペースを作り、ハリーや他の選手にチャンスを生み出している。アシストに至るまでのパス数も見てみたい。きっとその数字も高いはずだ。」
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オリセが2026年にバロンドールを受賞する可能性
オリゼは2026年のバロンドール有力候補だが、受賞にはクラブと代表でタイトルが必要だ。
準決勝進出のバイエルンは、パリ・サンジェルマンとの第1戦4-5のビハインドを覆し、欧州制覇を狙う。また、キリアン・エムバペ主将率いるフランス代表は、今夏のワールドカップ制覇が期待されている。