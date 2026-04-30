ロンドン生まれのこのプレイメーカーは、レディングでキャリアを始め、2021年にクリスタル・パレスへ移籍してトップリーグへ躍進。イーグルスでの3年間で評価は急上昇し、2024年にはバイエルンが5200万ポンド（7000万ドル）で獲得した。

フランス代表にも招集され、デビューシーズンにはハリー・ケインらとブンデスリーガ制覇を経験した。

2024-25シーズンにはキャリア初となる公式戦20試合に出場し、今シーズンもその記録を更新。総じて26アシストをマークし、世界屈指の創造的プレーヤーとしての地位を確立した。

その活躍は目覚ましく、多くが彼を「世界最高のウインガー」と呼ぶ。バイエルンは、他クラブの興味をけん制するため、彼の価値は最大2億ユーロに達すると強調している。