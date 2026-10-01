このウインガーのブレイクを決定づけたパフォーマンスは、実際にはグラナダ時代のバルセロナ戦でのものだった。そのプレーによって、一気に脚光を浴びることになった。サラゴサは「自分があの試合のおかげでサッカー選手になれたと言う人もいる。自分は誰にも知られていない選手だったし、バルサ相手にああいうパフォーマンスを見せられる人は本当に少ない」と語った。

現在はバルセロナの激しい都市内ライバルでプレーしているものの、サラゴサはバルセロナの象徴的なスターたちへの憧れを隠さなかった。「自分のアイドルであり、最高の選手は［リオネル］メッシだ。それにネイマールも本当に好きだった」と述べた。

さらに、現在のバルセロナの神童ラミン・ヤマルとは、スペイン代表での時間を通じて親しい関係を築いたことも明かした。「ラミンとは代表ですごく仲がいい。一緒に休暇を過ごしたこともあるし、友達なんだ」と付け加えた。



