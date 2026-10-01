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「接触はあった」 バイエルン・ミュンヘンのサプライズウインガー、バルセロナ加入寸前だったことを明かす
バルセロナとの交渉がバイエルン移籍に先立って行われていた
25歳の同選手は、グラナダ時代に非常に高く評価されたタレントで、ヨーロッパの強豪クラブの目を引いていた。最終的に2024年冬の移籍市場でバイエルンが獲得したものの、バルセロナも同選手の獲得レースにしっかり加わっていた。
さらにサラゴサは、この夏にバルセロナ移籍の可能性も報じられていた。バルセロナがアスレティック・クルブのスター、ニコ・ウィリアムズに代わる選択肢を探っていた際、サラゴサが候補の一人として浮上していた。ただ、移籍は実現せず、代わりに同選手はライバルのエスパニョールへレンタル移籍で加入した。
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カンプ・ノウでの会話を明かす
『Cadena SER』の『Que t'hi Jugues』で語ったザラゴサは、自身の将来を巡って以前からささやかれていた噂を認めた。「実際、バルセロナと契約する可能性はあった。接触もあった」と明かした。
さらに2年前、『Jijantes』との別のインタビューでも関心を認めており、交渉の時系列についても説明していた。「可能性はあったが、何もまとまってはいなかった。ただ、報道に出ていたことは事実だった」と説明。「バイエルンと契約する前に話し合いがあった。バルサと話をした」と語った。
メッシへの敬意、そしてヤマルとの絆
このウインガーのブレイクを決定づけたパフォーマンスは、実際にはグラナダ時代のバルセロナ戦でのものだった。そのプレーによって、一気に脚光を浴びることになった。サラゴサは「自分があの試合のおかげでサッカー選手になれたと言う人もいる。自分は誰にも知られていない選手だったし、バルサ相手にああいうパフォーマンスを見せられる人は本当に少ない」と語った。
現在はバルセロナの激しい都市内ライバルでプレーしているものの、サラゴサはバルセロナの象徴的なスターたちへの憧れを隠さなかった。「自分のアイドルであり、最高の選手は［リオネル］メッシだ。それにネイマールも本当に好きだった」と述べた。
さらに、現在のバルセロナの神童ラミン・ヤマルとは、スペイン代表での時間を通じて親しい関係を築いたことも明かした。「ラミンとは代表ですごく仲がいい。一緒に休暇を過ごしたこともあるし、友達なんだ」と付け加えた。
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ダービーの分断を乗り越える
サラゴサの率直なコメントは、エスパニョールの熱心なファンの反感を買う可能性がある。ファンベースはすでに同じ街のクラブへの肩入れに非常に敏感になっており、特にクラブのスポーツディレクターが最近、ヤマルのバロンドール受賞を支持したことで公の場で謝罪を余儀なくされたあとだけに、なおさらだ。
今後、このウインガーはピッチ上のパフォーマンスで語る必要がある。ラ・リーガでの戦いの中で重要なゴールやアシストを記録し、エスパニョールのサポーターの信頼を早期に勝ち取りたいところだ。
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