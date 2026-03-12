「掘り始めよう」：クラブのトップは、カイ・ハヴェルツのブンデスリーガへの華々しい復帰のために、あらゆるルールを破るつもりだ。

ハーヴェーツは10年間、ヴェルクセルフのユニフォームを着てプレーした。全大会を通じて、B04で150試合に出場し、46ゴールと31アシストを記録した。 2020年夏、彼は約1億ユーロの移籍金でチェルシーFCに加入し、2023年には同市のライバルであるアーセナルに移籍しました。

しかし、レバークーゼンの意思決定者たちや、ファンたちの大部分とは、今でも良好な関係を保っている。 水曜日の夜、彼が後半に交代出場したとき、バイアレーナスタジアムのほぼ全観客が彼に熱烈な拍手を送ったことから、そのことがよくわかる。キックオフ前から、ハヴェルツはピッチ上で公に送別されていた。2020年に彼が退団したとき、コロナ禍のためそれが叶わなかったからだ。

Sport1の情報によると、26歳の彼は試合後も、レバークーゼンのロッカールームに長い間留まっていたという。そこで彼は、アーセナルのスタッフに迎えに来られるまで、選手や責任者たちと詳しく話をしていたようだ。