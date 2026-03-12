水曜日の夜に行われたチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のアーセナルFCとの1対1の引き分けの後、ロルフェス氏は、将来ハバート氏の復帰の可能性について尋ねられ、「カイに関しては、私が弱くなる危険性が常にある。彼もそれを知っている」と述べた。
Getty Images
翻訳者：
「掘り始めよう」：クラブのトップは、カイ・ハヴェルツのブンデスリーガへの華々しい復帰のために、あらゆるルールを破るつもりだ。
実際、ヴェルカーゼではここ数年、レバークーゼンでスター選手となり、後にヨーロッパのトップクラブに移籍した、クラブが育成した選手は、キャリアの秋を迎え、クラブへの貢献度が限られるため、再び獲得しないというルールが適用されています。
しかし、ハーヴェーツの場合、ロルフェス氏は、将来その機会があれば、この方針を破るつもりだと強調しました。「私たちが話すたびに、私はすでに調査を始めている」と、レバークーゼンのスポーツディレクターは述べています。
- Getty Images Sport
試合終了後も、ハベルツはレバークーゼンのロッカールームに長く留まったようだ。
ハーヴェーツは10年間、ヴェルクセルフのユニフォームを着てプレーした。全大会を通じて、B04で150試合に出場し、46ゴールと31アシストを記録した。 2020年夏、彼は約1億ユーロの移籍金でチェルシーFCに加入し、2023年には同市のライバルであるアーセナルに移籍しました。
しかし、レバークーゼンの意思決定者たちや、ファンたちの大部分とは、今でも良好な関係を保っている。 水曜日の夜、彼が後半に交代出場したとき、バイアレーナスタジアムのほぼ全観客が彼に熱烈な拍手を送ったことから、そのことがよくわかる。キックオフ前から、ハヴェルツはピッチ上で公に送別されていた。2020年に彼が退団したとき、コロナ禍のためそれが叶わなかったからだ。
Sport1の情報によると、26歳の彼は試合後も、レバークーゼンのロッカールームに長い間留まっていたという。そこで彼は、アーセナルのスタッフに迎えに来られるまで、選手や責任者たちと詳しく話をしていたようだ。
カイ・ハヴェルツ：バイエル04レバークーゼンでの実績
ゲーム 得点 アシスト 出場時間 150 46 31 11,322
広告