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「指導者層に女性が圧倒的に不足している」―FIFA、すべての女子大会に女性監督または女性アシスタントコーチの配置を義務化
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「重要な投資」
FIFAが主催するすべてのユースおよびシニア女子サッカー大会、代表チームによる大会、クラブチームによる大会において、各チームはスタッフの中に少なくとも2名の女性スタッフを配置しなければならず、そのうち1名はヘッドコーチまたはアシスタントコーチでなければならない。
木曜日にFIFA理事会で可決されたこの規定により、すべてのチームは少なくともヘッドコーチまたはアシスタントコーチの1人を女性とすることを義務付けられた。これは、長年にわたりチームを率いる女性がごく少数にとどまっていた体制において、大きな前進となる。
参考までに、2023年のFIFA女子ワールドカップでは、大会全体で32人のヘッドコーチのうち、女性はわずか12人だった。FIFAチーフ・フットボール・オフィサーであり、自身も元監督であるジル・エリス氏は次のように述べた。「今日の指導者層には、単純に女性が不足している。より明確なキャリアパスを構築し、機会を拡大し、ピッチサイドにおける女性の存在感を高めることで、変化を加速させるために、我々はさらなる努力をしなければならない……」
「新たなFIFAの規定は、対象を絞った育成プログラムと相まって、現在および将来の世代の女性監督に対する重要な投資となるものです。」
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「サッカー界の重要なポストには、もっと多くの女性が必要だ」
「もちろん、サッカー界の重要なポストには、もっと多くの女性が必要だ」と、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は2月のUEFA総会で述べた。「したがって、サッカー界の役職に就く女性だけでなく、社会全般において、より多くの女性を支援すべきである。」
女子サッカーが成長する中、FIFAによるこの取り組みは、「法的な進展と、指導者教育および専門能力開発への持続的な投資を組み合わせ、女性がそのような指導的立場に就けるよう準備する」という長期戦略の一環である。
インファンティーノ氏はさらに次のように付け加えた。「ですから、当然ながら、サッカー界の役職に就く女性や、一般社会における女性の活躍を後押しすべきです。おそらく、女子チームにはもっと多くの女性監督が必要かもしれません。これはいずれ議論しなければならない課題の一つです。なぜなら、優秀な女性監督が存在することはすでに分かっているからです。前回の欧州選手権でも、女子サッカーがいかに健全で、いかに成長しているかを見ることができました。」
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「これは女子サッカー界にとって素晴らしい進展です」
米国女子代表のエマ・ヘイズ監督は木曜日、ソーシャルメディアでこのニュースを共有し、自身のストーリーに「女子サッカー界にとって素晴らしい進展だ」と投稿した。
2023年のFIFA女子ワールドカップでは、32カ国の代表チーム監督のうち12人が女性だった。NWSLでは、現在、レーシング・ルイビル、ボストン・レガシー、シアトル・レインの3チームのみが女性監督を擁している。
「FIFAの新たな規定と、的を絞った育成プログラムの組み合わせは、現在および将来の女性監督世代に対する重要な投資となる」とエリス氏は述べた。
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次は何が待っているのでしょうか？
3月19日（木）より、U-17およびU-20女子ワールドカップ、ならびにFIFA女子チャンピオンズカップを控え、この規則が直ちに施行されます。
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