FIFAが主催するすべてのユースおよびシニア女子サッカー大会、代表チームによる大会、クラブチームによる大会において、各チームはスタッフの中に少なくとも2名の女性スタッフを配置しなければならず、そのうち1名はヘッドコーチまたはアシスタントコーチでなければならない。

木曜日にFIFA理事会で可決されたこの規定により、すべてのチームは少なくともヘッドコーチまたはアシスタントコーチの1人を女性とすることを義務付けられた。これは、長年にわたりチームを率いる女性がごく少数にとどまっていた体制において、大きな前進となる。

参考までに、2023年のFIFA女子ワールドカップでは、大会全体で32人のヘッドコーチのうち、女性はわずか12人だった。FIFAチーフ・フットボール・オフィサーであり、自身も元監督であるジル・エリス氏は次のように述べた。「今日の指導者層には、単純に女性が不足している。より明確なキャリアパスを構築し、機会を拡大し、ピッチサイドにおける女性の存在感を高めることで、変化を加速させるために、我々はさらなる努力をしなければならない……」

「新たなFIFAの規定は、対象を絞った育成プログラムと相まって、現在および将来の世代の女性監督に対する重要な投資となるものです。」