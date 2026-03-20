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「持っていないものを失うことはない」――ガブリエル・ジェズスは、今シーズン複数のタイトル獲得を目指しており、アーセナルがプレミアリーグ優勝争いを「恐れる」必要はないと語った
エミレーツにおける意識改革
イエスがマンチェスターからロンドン北部へと移籍した際、彼は若手の多いロッカールームに、数々のタイトルを獲得してきた実績をもたらした。このブラジル人選手は、アーセナルの優勝の可能性について当初語った自身の見解が、優勝よりもトップ4入りを争うことに慣れきっていたチームメイトたちには、すぐには受け入れられなかったことを明かした。
このフォワードは、当初、数人の選手が彼の楽観的な見方を冗談めかして受け止め、すぐにタイトルを期待するなら間違ったクラブに加入したのではないかと言っていたと語った。しかし、ミケル・アルテタ率いるチームが、ここ数シーズンにおけるマンチェスター・シティの国内支配に対する最大の挑戦者としての地位を確立するにつれ、その懐疑的な見方はすっかり消え去った。
「何人かは笑ったよ」とジェズスは、当初の優勝への意欲を振り返って語った。「『ああ、君は間違ったクラブに加入したんじゃないか』と言われたんだ。僕は彼らに理由を尋ねた。このチームのクオリティがあれば、なぜリーグ優勝を目指せないというのか？」
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笑いものになる
ジェズスは、アーセナルでのキャリア初期の頃を振り返り、チーム内での期待がどのように変化してきたかを語った。このストライカーは、3シーズン連続で2位に終わった後、チームがようやく精神的に転機を迎えたと考えている。
「それは尊重すべきプロセスだ」とジェズスは『ザ・アスレティック』に語った。「我々は、チャンピオンズリーグ出場権を争うための激しい戦いを経て、今やタイトル争いをする段階まで来た。そのことを喜ぶべきだ。 「今のチームは経験も豊富になり、成熟した。今シーズンはリーグ優勝を果たせるし、もしかしたら別のタイトルも獲得できるかもしれない。アーセナルのファンなら、20年以上も優勝から遠ざかっているプレミアリーグを挙げるだろう。だが、チャンピオンズリーグも一度も制したことがないのだから、両方を勝ち取ることは彼らにとって明らかに夢だ。僕自身はすべてを勝ち取りたいが、もし選ぶなら、チャンピオンズリーグだ」
優勝争いへの不安に直面して
マンチェスター・シティに9ポイントの差をつけて首位を走っているものの（試合数は1試合多い）、ジェズスは過去のシーズン終盤での失速という苦い記憶を念頭に置いている。彼は、シーズン終盤の重要な局面でも精神的な強さを保つため、チームがクラブの経営陣と「真剣な話し合い」を行ったことを明かした。
「成功を収めていると、それを失うことを恐れてしまうものだ」とジェズスは語った。「我々はまだ優勝を決めていない。だから恐れる必要はない。持っていないものを失うことはできない。試合ごとにピッチに立ち、勝利を目指さなければならない」
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次は何が待っているのでしょうか？
アーセナルは今シーズン、プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、カラバオカップの4冠獲得の可能性をまだ残している。最初のタイトル争いは、日曜日に開催されるカラバオカップ決勝でのマンチェスター・シティとの対戦であり、その後、FAカップ準々決勝でサウサンプトンと対戦する。
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