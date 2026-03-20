「持っていないものを失うことはない」――ガブリエル・ジェズスは、今シーズン複数のタイトル獲得を目指しており、アーセナルがプレミアリーグ優勝争いを「恐れる」必要はないと語った

イエスがマンチェスターからロンドン北部へと移籍した際、彼は若手の多いロッカールームに、数々のタイトルを獲得してきた実績をもたらした。このブラジル人選手は、アーセナルの優勝の可能性について当初語った自身の見解が、優勝よりもトップ4入りを争うことに慣れきっていたチームメイトたちには、すぐには受け入れられなかったことを明かした。

このフォワードは、当初、数人の選手が彼の楽観的な見方を冗談めかして受け止め、すぐにタイトルを期待するなら間違ったクラブに加入したのではないかと言っていたと語った。しかし、ミケル・アルテタ率いるチームが、ここ数シーズンにおけるマンチェスター・シティの国内支配に対する最大の挑戦者としての地位を確立するにつれ、その懐疑的な見方はすっかり消え去った。

「何人かは笑ったよ」とジェズスは、当初の優勝への意欲を振り返って語った。「『ああ、君は間違ったクラブに加入したんじゃないか』と言われたんだ。僕は彼らに理由を尋ねた。このチームのクオリティがあれば、なぜリーグ優勝を目指せないというのか？」