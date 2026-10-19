あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
imago-sport-1084748877.jpgDeFodi Images
Alvino Hanafi
翻訳者：

「拍手喝采には理由がある！」レアル・マドリーのスター選手たち、エデル・ミリトンの感動的な復帰を祝福

レアル・マドリー
エデル・ミリトン
ディーン・ハウセン
マルク・ククレジャ
ラ・リーガ

レアル・マドリーのDFエデル・ミリトンが、日曜日に4-1で勝利したセビージャ戦の終盤に出場し、待望の負傷からの復帰を果たした。サンティアゴ・ベルナベウでスタンディングオベーションを受けたブラジル人DFに、チームメートのディーン・ハイセンとマルク・ククレジャが賛辞を贈った。

  • ミリトン、6カ月ぶりに実戦復帰

    レアル・マドリーのDFエデル・ミリトンが、日曜日のセビージャ戦で4-1と勝利した試合の85分に、待望の公式戦復帰を果たした。ブラジル人センターバックは重傷により、4月21日から離脱していた。

    ミリトンがチームメートとの交代でピッチに入ると、サンティアゴ・ベルナベウの観客は総立ちで拍手を送った。

    過密日程を控えるジョゼ・モウリーニョ監督にとって、ミリトンの復帰は大きな追い風となる。

  • imago-sport-1084748008.jpgPS Images

    ハイセン、ミリトンを「素晴らしい人」と称賛

    守備でコンビを組むディーン・ハイセンは、ミリトンの復帰を喜び、ロッカールームでの人柄にも言及した。「彼がどんな選手かは、みんな分かっている。スタジアムから拍手が送られるのには理由がある」とハイセンは語った。

    「彼が戻ってきてうれしい。素晴らしい人間であり、素晴らしい選手だ」

    「これから僕たちに大きく貢献してくれるだろう」

  • ククレジャ、ミリトンの人柄とロッカールームでの影響力を称賛

    マルク・ククレジャはハイセンと同じ思いを口にし、ミリトンが回復に取り組む間、ピッチ外で周囲に前向きなエネルギーをもたらしていたと強調した。ククレジャは試合後、「彼は強い個性を持つ素晴らしい選手だ」と語った。

    「ロッカールームにも大きく貢献してくれる。とても明るい人で、彼が戻ってきてくれて本当にうれしい」

    「大事なのは全員がプレーできる状態にあることだ。選手が多ければ多いほどいい」

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • imago-sport-1084756701.jpgPsnewZ

    ミリトンが正念場の1週間を迎えるマドリーの選択肢を広げる

    国内と欧州で試合日程が立て込むなか、ミリトンの復帰はレアル・マドリーにとってシーズンの重要な局面で実現することになる。

    ブラジル人のミリトンは、バルデベバスでの今後の練習を通じて、試合に向けたコンディションを徐々に高めていく。

    モウリーニョは、マドリーがRBライプツィヒ、バルセロナとの重要な試合に臨むにあたり、ミリトンの経験を生かしたいと考えている。

次の試合
RMA

RMA

UEFAチャンピオンズリーグ

2026年10月21日

RBL

RBL