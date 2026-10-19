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「拍手喝采には理由がある！」レアル・マドリーのスター選手たち、エデル・ミリトンの感動的な復帰を祝福
ミリトン、6カ月ぶりに実戦復帰
レアル・マドリーのDFエデル・ミリトンが、日曜日のセビージャ戦で4-1と勝利した試合の85分に、待望の公式戦復帰を果たした。ブラジル人センターバックは重傷により、4月21日から離脱していた。
ミリトンがチームメートとの交代でピッチに入ると、サンティアゴ・ベルナベウの観客は総立ちで拍手を送った。
過密日程を控えるジョゼ・モウリーニョ監督にとって、ミリトンの復帰は大きな追い風となる。
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ハイセン、ミリトンを「素晴らしい人」と称賛
守備でコンビを組むディーン・ハイセンは、ミリトンの復帰を喜び、ロッカールームでの人柄にも言及した。「彼がどんな選手かは、みんな分かっている。スタジアムから拍手が送られるのには理由がある」とハイセンは語った。
「彼が戻ってきてうれしい。素晴らしい人間であり、素晴らしい選手だ」
「これから僕たちに大きく貢献してくれるだろう」
ククレジャ、ミリトンの人柄とロッカールームでの影響力を称賛
マルク・ククレジャはハイセンと同じ思いを口にし、ミリトンが回復に取り組む間、ピッチ外で周囲に前向きなエネルギーをもたらしていたと強調した。ククレジャは試合後、「彼は強い個性を持つ素晴らしい選手だ」と語った。
「ロッカールームにも大きく貢献してくれる。とても明るい人で、彼が戻ってきてくれて本当にうれしい」
「大事なのは全員がプレーできる状態にあることだ。選手が多ければ多いほどいい」
- PsnewZ
ミリトンが正念場の1週間を迎えるマドリーの選択肢を広げる
国内と欧州で試合日程が立て込むなか、ミリトンの復帰はレアル・マドリーにとってシーズンの重要な局面で実現することになる。
ブラジル人のミリトンは、バルデベバスでの今後の練習を通じて、試合に向けたコンディションを徐々に高めていく。
モウリーニョは、マドリーがRBライプツィヒ、バルセロナとの重要な試合に臨むにあたり、ミリトンの経験を生かしたいと考えている。
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