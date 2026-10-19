レアル・マドリーのDFエデル・ミリトンが、日曜日のセビージャ戦で4-1と勝利した試合の85分に、待望の公式戦復帰を果たした。ブラジル人センターバックは重傷により、4月21日から離脱していた。

ミリトンがチームメートとの交代でピッチに入ると、サンティアゴ・ベルナベウの観客は総立ちで拍手を送った。

過密日程を控えるジョゼ・モウリーニョ監督にとって、ミリトンの復帰は大きな追い風となる。