テュドールの将来に関する憶測は既に高まっているが、クラブは当面の間、彼を続投させる方針のようだ。クリスタル・パレス戦敗北後、自身の職の安定性について直接問われたテュドールは、トッテナムでの将来について口を閉ざし、次節のベンチ入りについて尋ねられると「ノーコメント」とだけ答えた。

苦境にある強豪にとって、スケジュールに息つく暇はない。目前に迫ったアトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦、そして続くリヴァプールへの遠征という過酷な日程が、プレッシャーを限界点まで高めている。ヨーロッパリーグ制覇からわずか1年しか経っていないスパーズが、今やノッティンガム・フォレストとの降格争いにおける6ポイントマッチという現実的な脅威に直面している。この現実は、シャーウッド監督とスパーズの熱心なサポーターにとって到底受け入れがたいものだ。