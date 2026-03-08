AFP
「抱きしめてやらないと！」―降格争いへの態度転換で元トッテナム監督に痛烈批判されたイゴール・テュドール
暫定監督にとって厳しいプレミアリーグの現実を突きつけられる
トッテナムの状況は、フラムに1-2で敗れた後、クリスタル・パレスにホームで1-3と敗れるなど、ますます深刻化している。シャーウッドは、イングランドの試合の激しさがテュードルを不意を突いたと考えている。 「プレミアリーグの競争に真っ向から直面させられたんだ。簡単じゃない。これは厳しい競争だ。タッチラインで途方に暮れているように見える。彼はこの世界について何も知らなかった」とシャーウッドはスカイスポーツで語った。
チューダー、方針転換で批判を浴びる
シャーウッドは、スパーズが連敗続きで現在16位に沈む中、チームの雰囲気が急速に悪化したことに驚きを表明した。 レッドナップは特にテュードルの態度変化を厳しく批判した。完全な自信から一転して、公の場で選手団を非難するようになったのだ。「彼は『来季もプレミアリーグに残留することを100％保証する』と言っていたのに、『選手たちは十分にフィットしていない。攻撃も中盤も守備も良くない。負傷選手たちの復帰が必要だ』と言い始めた」 「現状の選手でやり遂げねばならない。そんな戯言は忘れて、今、コンディションの良い選手に集中し、彼らを奮い立たせるべきだ」と彼は付け加えた。
温かい抱擁の必要性
シャーウッドによれば、チャンピオンシップ降格の脅威が迫る中、現在のチームに対する攻撃的なアプローチは逆効果になる可能性が高いという。「（新監督就任時の）勢いなんて、棒で叩くようなやり方では生まれない」とシャーウッドは主張した。「降格というリスクが伴うならなおさらだ。彼らを抱擁で包む必要がある。 最善の解決策を見出さねばならない。我々の戦い方を示す簡単な解決策を提示すべきだ。これが我々の戦い方だ」
迫り来るチャンピオンシップの脅威
テュドールの将来に関する憶測は既に高まっているが、クラブは当面の間、彼を続投させる方針のようだ。クリスタル・パレス戦敗北後、自身の職の安定性について直接問われたテュドールは、トッテナムでの将来について口を閉ざし、次節のベンチ入りについて尋ねられると「ノーコメント」とだけ答えた。
苦境にある強豪にとって、スケジュールに息つく暇はない。目前に迫ったアトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦、そして続くリヴァプールへの遠征という過酷な日程が、プレッシャーを限界点まで高めている。ヨーロッパリーグ制覇からわずか1年しか経っていないスパーズが、今やノッティンガム・フォレストとの降格争いにおける6ポイントマッチという現実的な脅威に直面している。この現実は、シャーウッド監督とスパーズの熱心なサポーターにとって到底受け入れがたいものだ。
