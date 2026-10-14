『ザ・サン』によると、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンのファビアン・ヒュルツェラー監督は、マンチェスター・ユナイテッドがマイケル・キャリック監督の解任を決めた場合、後任となるプレミアリーグの監督の中で最も有力な候補とみられている。ユナイテッドは開幕から9試合で4敗を喫する苦しいスタートにもかかわらず、現在もキャリック監督を支持しているが、45歳の同監督は今季トップリーグで最初に解任される監督の最有力候補とみられている。

ヒュルツェラー監督はイングランドのサッカー界に移って以来、ブライトンを2季連続で8位に導き、ユナイテッド戦でも好成績を残して評価を高めている。

33歳のドイツ人指揮官は以前、アンドニ・イラオラ、オリバー・グラスナーとともに長期的に監督を任せられる人材として名前が挙がっていた。