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「抜きん出た候補だ！」ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督、マンチェスター・ユナイテッドの次期監督候補として注目
ヒュルツェラー、オールド・トラッフォード行きの最有力候補に浮上
『ザ・サン』によると、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンのファビアン・ヒュルツェラー監督は、マンチェスター・ユナイテッドがマイケル・キャリック監督の解任を決めた場合、後任となるプレミアリーグの監督の中で最も有力な候補とみられている。ユナイテッドは開幕から9試合で4敗を喫する苦しいスタートにもかかわらず、現在もキャリック監督を支持しているが、45歳の同監督は今季トップリーグで最初に解任される監督の最有力候補とみられている。
ヒュルツェラー監督はイングランドのサッカー界に移って以来、ブライトンを2季連続で8位に導き、ユナイテッド戦でも好成績を残して評価を高めている。
33歳のドイツ人指揮官は以前、アンドニ・イラオラ、オリバー・グラスナーとともに長期的に監督を任せられる人材として名前が挙がっていた。
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補償金の発生が迫る中、ブライトンは打診に備える
ヒュルツェラー監督を招くには、マンチェスター・ユナイテッドに多額の資金が必要となる。同監督は6月に2029年までの契約延長にサインしているためだ。ブライトンのオーナー、トニー・ブルーム氏は最近、他クラブが同監督に接触した場合も、クラブはあらゆる事態に対応する準備ができていると述べた。
過去には、グレアム・ポッター監督のチェルシー移籍など、アメックス・スタジアムを離れてプレミアリーグの他クラブへ移った例で、数百万ポンド規模の補償金が支払われている。
ユナイテッドは以前、イラオラ監督やグラスナー監督といった候補の招聘を見送っていた。その後、チャンピオンズリーグ出場権を獲得し、キャリック監督を正式に任命した。
アントニオ・コンテと他の候補を検討
マンチェスター・ユナイテッドは、チェルシーとトッテナムの元監督アントニオ・コンテを含め、就任可能なほかの指揮官の動向も注視してきた。情報筋によると、ナポリをセリエA優勝に導いたコンテはイングランドでの指導に復帰することを望んでいるという。ただし、正式な話し合いは行われていない。
クラブ関係者が以前に候補として検討した指揮官には、英国人のキーラン・マッケナとエディ・ハウも含まれる。
しかし、創設150周年にあたる2028年にプレミアリーグ優勝を果たすというクラブ全体の目標が、シーズン途中の監督交代を難しくしている。
- AFP
カリック、強まる重圧の中でチームの立て直しに奮闘
現時点でキャリックは引き続き指揮を執り、マンチェスター・ユナイテッドは今後の試合に備えている。しかし、厳しい日程が続くだけに、ミスは許されない。ヒュルツェラー監督の下でブライトンが期待を上回る結果を出し続ける中、オールド・トラッフォードにおける長期的な監督人事の方針を巡る憶測は、今後も続くとみられる。
ユナイテッドの首脳陣は、目先の結果と長期的な戦略の時間軸を両立させようとする中で、重要な決断を迫られている。
ヒュルツェラー監督への打診があるかどうかは、ユナイテッドの首脳陣が現コーチングスタッフの解任に踏み切るかに大きく左右される。
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