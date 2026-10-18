カルロス・アウグストが途中出場から圧巻の活躍を見せ、インテルをスタディオ・ダッラーラでのボローニャ戦3-1の勝利に導いた。69分にリュシアン・アグメとともにピッチに入ったブラジル人選手は、出場から60秒もたたないうちにインテルの2点目を決めた。

さらにアンジュ＝ヨアン・ボニーの試合を決定づけるゴールをお膳立てし、21分間の見事なプレーを締めくくった。

勝負を決める働きによって公式MVPに選ばれ、インテルの見事な逆転劇を完成させた。