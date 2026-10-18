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投入直後に結果！ スーパーサブのカルロスが60秒でゴール、インテルをボローニャ戦勝利に導く
カルロス・アウグストが後半の劇的な逆転劇を演出
カルロス・アウグストが途中出場から圧巻の活躍を見せ、インテルをスタディオ・ダッラーラでのボローニャ戦3-1の勝利に導いた。69分にリュシアン・アグメとともにピッチに入ったブラジル人選手は、出場から60秒もたたないうちにインテルの2点目を決めた。
さらにアンジュ＝ヨアン・ボニーの試合を決定づけるゴールをお膳立てし、21分間の見事なプレーを締めくくった。
勝負を決める働きによって公式MVPに選ばれ、インテルの見事な逆転劇を完成させた。
- Getty Images Sport
ブラジル人スター、戦術よりも気持ちが重要と強調
勝利を決定づけた自身のプレーを振り返り、カルロス・アウグストは精神的な強さこそがインテルの成功の土台だと強調した。「戦術は重要だ。でも、気持ちと試合に勝ちたいという意欲がなければ、それだけでは足りない」とウイングバックは語った。
「後半は、僕たちが上位にとどまり、胸につけたスクデットを守りたいと思っていることを示せた」
「僕が出場するとき、監督からは週の間に取り組んだことを実践するよう求められる。僕はいつも自分の目標よりインテルの目標を優先している」
利他的な姿勢が選手層の厚さを生む
先発の座を巡る競争がある中でも、カルロス・アウグストは、チームの全員がいつでも試合に出られる準備をしておく必要があると強調した。「誰もが試合に出たいと思っている。でも、このチームには実力のある選手が大勢いて、試合もたくさんある」と付け加えた。
「違いを生み出せるよう、準備しておかなければならない。僕たちは3日おきに試合をする」
「僕にとって、この夏は楽ではなかった。全力を尽くしてチームの勝利に貢献するため、ここ数カ月は懸命に取り組んできた」
- LaPresse
インテル、過酷な連戦を選手層の厚さで乗り切る構え
カルロス・アウグストの好調は、試合が立て込む10月、クリスティアン・キヴ監督に左サイドで層の厚い選択肢をもたらしている。
インテルが国内リーグのタイトル防衛と欧州での戦いを両立させる上で、このブラジル人選手がベンチから出場して力を発揮できることは重要だ。
インテルは選手を入れ替えて起用する際の選択肢にも一層の自信を持ち、次の試合に備えている。
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