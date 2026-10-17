エメリ監督はまた、加入後、同選手がアストン・ヴィラの戦術的な要求に違和感なく適応したことを称賛した。「彼はその能力と、我々と同じ挑戦に加わりたいという意欲によって、非常に良い影響をもたらしている。我々はこの3、4年、プレミアリーグの上位で安定して戦い、欧州の舞台でもプレーしてきた」と指揮官は語った。

しかし、残り20分を切ったところでマンザンビが交代したことには、やや懸念もあった。エメリ監督は「分からない。少し疲れていて、もしかすると筋肉に何かあったのかもしれない。大したことがなければいいが」と付け加えた。