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ライブ
Newcastle United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
翻訳者：

「技術と知性」アストン・ヴィラのエメリ監督、ニューカッスル戦で決勝ゴールを決めたヨハン・マンザンビを称賛

ウナイ・エメリ
ヨハン・マンザンビ
アストン・ヴィラ
ニューカッスル 対 アストン・ヴィラ
ニューカッスル
プレミアリーグ

アストン・ヴィラのウナイ・エメリ監督は、セント・ジェームズ・パークで行われたニューカッスル・ユナイテッドとの重要なプレミアリーグの一戦で、決勝点を挙げて1-0の勝利に貢献したMFヨハン・マンザンビを絶賛した。エメリ監督は同選手の優れた技術、知性、フィジカルの強さを評価し、コンディションについても簡単に報告した。

  • マンザンビがアストン・ヴィラに勝ち点をもたらす

    マンザンビが勝負を決め、アストン・ヴィラはセント・ジェームズ・パークでニューカッスルに1-0で勝利した。序盤から両チームが攻め合う展開の中、36分にジョアン・ゴメスが正確なクロスを送り、マンザンビがヘディングでGKルカス・ホルニーチェクを破った。

    アストン・ヴィラは終盤、マティアス・ヤイスレ率いるニューカッスルの猛攻をしのいだ。GK鈴木彩艶がスヴェン・ボトマンのシュートを見事なセーブで阻むと、リードを守り切って勝ち点3を獲得し、順位を12位に上げた。

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-ASTON VILLAAFP

    エメリ、MFの貢献を喜ぶ

    試合後、エメリ監督は決勝点を挙げたMFの総合的な貢献をすぐさま称えた。チームへの適応にも満足感を示し、次のように語った。「技術と知性を兼ね備えている。それにフィジカルの強さも非常に重要だ。守備でチームを助け、攻撃でも競り合いに負けないために役立っている。本当にうれしい。もちろん、またゴールも決めた。彼にとっても素晴らしいことだ」。決勝点となったヘディングシュートで、今季のプレミアリーグでの得点数は2となった。

  • 最高レベルへの適応と負傷への懸念

    エメリ監督はまた、加入後、同選手がアストン・ヴィラの戦術的な要求に違和感なく適応したことを称賛した。「彼はその能力と、我々と同じ挑戦に加わりたいという意欲によって、非常に良い影響をもたらしている。我々はこの3、4年、プレミアリーグの上位で安定して戦い、欧州の舞台でもプレーしてきた」と指揮官は語った。

    しかし、残り20分を切ったところでマンザンビが交代したことには、やや懸念もあった。エメリ監督は「分からない。少し疲れていて、もしかすると筋肉に何かあったのかもしれない。大したことがなければいいが」と付け加えた。

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  • Newcastle United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    アストン・ヴィラの今後は？

    アストン・ヴィラとニューカッスルは、現在プレミアリーグでともに勝ち点8。エメリ監督とチームは、チャンピオンズリーグでノルウェーのバイキングFKと対戦するため、すぐに欧州での戦いへ意識を切り替える。その試合を終えると、国内でのマンチェスター・シティとの難しい一戦に臨む。

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