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「技術と知性」アストン・ヴィラのエメリ監督、ニューカッスル戦で決勝ゴールを決めたヨハン・マンザンビを称賛
マンザンビがアストン・ヴィラに勝ち点をもたらす
マンザンビが勝負を決め、アストン・ヴィラはセント・ジェームズ・パークでニューカッスルに1-0で勝利した。序盤から両チームが攻め合う展開の中、36分にジョアン・ゴメスが正確なクロスを送り、マンザンビがヘディングでGKルカス・ホルニーチェクを破った。
アストン・ヴィラは終盤、マティアス・ヤイスレ率いるニューカッスルの猛攻をしのいだ。GK鈴木彩艶がスヴェン・ボトマンのシュートを見事なセーブで阻むと、リードを守り切って勝ち点3を獲得し、順位を12位に上げた。
- AFP
エメリ、MFの貢献を喜ぶ
試合後、エメリ監督は決勝点を挙げたMFの総合的な貢献をすぐさま称えた。チームへの適応にも満足感を示し、次のように語った。「技術と知性を兼ね備えている。それにフィジカルの強さも非常に重要だ。守備でチームを助け、攻撃でも競り合いに負けないために役立っている。本当にうれしい。もちろん、またゴールも決めた。彼にとっても素晴らしいことだ」。決勝点となったヘディングシュートで、今季のプレミアリーグでの得点数は2となった。
最高レベルへの適応と負傷への懸念
エメリ監督はまた、加入後、同選手がアストン・ヴィラの戦術的な要求に違和感なく適応したことを称賛した。「彼はその能力と、我々と同じ挑戦に加わりたいという意欲によって、非常に良い影響をもたらしている。我々はこの3、4年、プレミアリーグの上位で安定して戦い、欧州の舞台でもプレーしてきた」と指揮官は語った。
しかし、残り20分を切ったところでマンザンビが交代したことには、やや懸念もあった。エメリ監督は「分からない。少し疲れていて、もしかすると筋肉に何かあったのかもしれない。大したことがなければいいが」と付け加えた。
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アストン・ヴィラの今後は？
アストン・ヴィラとニューカッスルは、現在プレミアリーグでともに勝ち点8。エメリ監督とチームは、チャンピオンズリーグでノルウェーのバイキングFKと対戦するため、すぐに欧州での戦いへ意識を切り替える。その試合を終えると、国内でのマンチェスター・シティとの難しい一戦に臨む。
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