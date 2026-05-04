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「技術ではクリスティアーノ・ロナウドやリオネル・メッシより上」――ネイマールはブラジル代表レジェンド、カフーからW杯への支持を得た。
ネイマールは全盛期を過ぎた
ネイマールはメッシとロナウドの後継者とされたが、バロンドールは一度も獲得できなかった。34歳になり、度重なる怪我でキャリアに暗雲が漂う現在も、古巣サントスで完全復活を目指している。若くしてブラジルサッカーのアイコンとなったが、ピッチ外での成熟度や集中力には疑問の声がある。 目前に迫るワールドカップで2002年以来の優勝を狙うブラジル代表では、カルロ・アンチェロッティ監督の下、代表入りを確かなものにするプレッシャーがネイマールに掛かり続けている。
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史上最高の選手たちに対する技術的な優位性
ネイマールはここ数年、怪我に悩まされてきた。それでも元ACミランDFカフーは、この元バルセロナ選手のポテンシャルは常にメッシやロナウドを上回っていたと語る。
「私にとって、ネイマールは技術的にロナウドやメッシより優れていた」とブラジルのレジェンドは英紙『ザ・タイムズ』に語った。「彼は輝かしいキャリアを築いてきた」
ワールドカップでのネイマールについて問われると、カフーはこう続けた。「彼のような決定力のある選手をチームは必ず必要とする。身体的にも戦術的にも技術的にも万全なら、彼は試合を決める。だが、準備ができているかはアンチェロッティとネイマール本人だけが知っている。」
アンチェロッティとブラジル代表の世代交代
アンチェロッティ監督の下、セレソンは新時代を迎えようとしている。同監督はブラジル代表を単独で指揮する初の外国人監督だ。伝統派の一部には疑問の声もあるが、カフーは6つ目の星を得るにはこのイタリア人監督が最適だと確信している。
「私はこの人事に納得している」とカフーは語る。「アンチェロッティは多くのブラジル人選手を指導し、最もブラジル的なイタリア人監督だ。ブラジルは近代化した。 ブラジルのトップ選手は多くがヨーロッパでプレーしているが、だからといってブラジルのサッカーがヨーロッパ化するわけではない。ブラジルの本質は変わらない」と語った。アンチェロッティは「イタリア式の守備とブラジル式の攻撃」を組み合わせたチーム作りを目指しており、カフーも「その戦略は成功する」と確信している。
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ワールドカップのプレッシャーへの対処
ブラジル代表には常にプレッシャーが付きまとう。6大会連続無勝利を避ける今、その重圧はさらに大きい。カフーは、伝説的チームが期待をどう乗り越えたかを振り返った。意外にも、それは2002年ドイツとの決勝前夜、ホテルの廊下で即興で行われたゴルフゲームだった。
「ゴルフをしたんだ」とカフーは冗談めかして語った。「2002年の決勝前、ホテルで皆でおしゃべりしていた。ロナウジーニョの部屋には、プレゼントされたボールとクラブがあった。彼はプラスチックのコップを廊下に置き、そのコップにボールを打ち込もうとし始めた。 僕はゴルフが苦手だけど、みんな――ロナウド、ロベルト・カルロス、ルシオ、ロケ・ジュニオール、エドミルソン――と一緒に1時間半くらい続けた。ワールドカップ決勝の前夜なのに、ただ楽しむためにゴルフをしていたんだ」