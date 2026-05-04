アンチェロッティ監督の下、セレソンは新時代を迎えようとしている。同監督はブラジル代表を単独で指揮する初の外国人監督だ。伝統派の一部には疑問の声もあるが、カフーは6つ目の星を得るにはこのイタリア人監督が最適だと確信している。

「私はこの人事に納得している」とカフーは語る。「アンチェロッティは多くのブラジル人選手を指導し、最もブラジル的なイタリア人監督だ。ブラジルは近代化した。 ブラジルのトップ選手は多くがヨーロッパでプレーしているが、だからといってブラジルのサッカーがヨーロッパ化するわけではない。ブラジルの本質は変わらない」と語った。アンチェロッティは「イタリア式の守備とブラジル式の攻撃」を組み合わせたチーム作りを目指しており、カフーも「その戦略は成功する」と確信している。