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「批判を黙らせるには80歳までプレーしなきゃな！」。キリアン・ムバッペはそう語り、レアル・マドリードのスターとしてフランスをセネガル戦でワールドカップ勝利に導いた。2得点を挙げた彼は、「リベンジ」説を否定した。
ムバッペ、ニュージャージーで歴史を刻む
ムバッペは2026年W杯のセネガル戦で2得点を挙げ、フランスを3-1の勝利に導いた。この試合で彼は代表通算58得点目をマークし、ジルーを超えフランス歴代最多得点者となった。
この2点目は代表通算58ゴール目で、オリヴィエ・ジルーを抜きフランス代表歴代最多得点者となった。27歳のムバッペは一時はリオネル・メッシを抜きワールドカップ通算得点ランキングでもトップに立ったが、後にメッシがアルジェリア戦でハットトリックを達成した。
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「復讐」説を否定する
レアル・マドリードでの厳しい国内シーズンを経て、批判的な視線を受けながら大会に臨んだムバッペ。セネガル戦での活躍が「批判への反論」との見方には即座に首を振った。「自国の歴史に名を刻み、チームを決勝へ導き、ワールドカップを制するためプレーしている」と試合後に語った。
批判への復讐かと問われると、彼は「復讐なんてない。批判を黙らせるためにプレーし始めたら、80歳まで続けなければならない。2得点を挙げた後、私は今日来てくれた家族や友人のことを思った」と語った。 得点はいつも彼らのためだ」と主将は語った。
マドリードでの困難な時期を乗り越えて
ムバッペの大会準備は順風満帆ではなかった。レアル・マドリードが2シーズン連続でタイトルを逃し、彼はサンティアゴ・ベルナベウの不満なサポーターから集中攻撃を受けた。ホームでもブーイングが相次ぎ、退団を求めるファン主導の請願には100万以上の署名が集まったとされる。
この状況を受け、フランス代表チームメイトのウスマン・デンベレは大会前に公の場で擁護。代表ユニフォームを着ると、クラブで抱えた重圧から解放されたように生き生きとプレーした。
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フィラデルフィアで目標を見据えて
勝ち点3と歴史的記録を得たフランスは、グループステージ第2戦に集中する。月曜日にフィラデルフィアでイラクと対戦し、勝てば2018年以来の優勝へ王手となる。 一方、敗れたセネガルは大会去就を左右する一戦に臨む。相手はイラクを4-1で下しグループI首位のノルウェーだ。