レアル・マドリードでの厳しい国内シーズンを経て、批判的な視線を受けながら大会に臨んだムバッペ。セネガル戦での活躍が「批判への反論」との見方には即座に首を振った。「自国の歴史に名を刻み、チームを決勝へ導き、ワールドカップを制するためプレーしている」と試合後に語った。

批判への復讐かと問われると、彼は「復讐なんてない。批判を黙らせるためにプレーし始めたら、80歳まで続けなければならない。2得点を挙げた後、私は今日来てくれた家族や友人のことを思った」と語った。 得点はいつも彼らのためだ」と主将は語った。