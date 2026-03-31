批判を免れる存在？ キリアン・エムバペが、レアル・マドリードにおいてクリスティアーノ・ロナウドやアルフレド・ディ・ステファノと同じカテゴリーに位置づけられる理由を語る

スペイン移籍をめぐって数年にわたり激しい憶測が飛び交っていたが、ムバッペは2024年、パリ・サンジェルマンとの契約満了に伴いフリーエージェントとなり、ついにその道へと進んだ。

当初、彼はマドリードで背番号9を授与された（これは2009年にマンチェスター・ユナイテッドから移籍したロナウドも着用していた番号である）が、現在は背番号10を背負っている。ムバッペは中央のストライカーとして攻撃の先頭に立つことを求められており、以前好んでいた左ウイングのポジションからは離れている。

その決断は数字が物語っている。全大会通算94試合に出場し、82ゴールを記録している。今シーズン、27歳の彼は1試合平均1ゴール以上のペースで得点を重ねている。

ムバッペはレアル・マドリードでUEFAスーパーカップやインターコンチネンタルカップの優勝を経験しているが、リーガ・エスパニョーラやチャンピオンズリーグといった主要タイトルは未だ手にしていない。しかし、チームのために全力を尽くしていないと非難されることはないだろう。