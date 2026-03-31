Getty/GOAL
翻訳者：
批判を免れる存在？ キリアン・エムバペが、レアル・マドリードにおいてクリスティアーノ・ロナウドやアルフレド・ディ・ステファノと同じカテゴリーに位置づけられる理由を語る
ムバッペの記録：レアル・マドリードでの得点と出場試合数
スペイン移籍をめぐって数年にわたり激しい憶測が飛び交っていたが、ムバッペは2024年、パリ・サンジェルマンとの契約満了に伴いフリーエージェントとなり、ついにその道へと進んだ。
当初、彼はマドリードで背番号9を授与された（これは2009年にマンチェスター・ユナイテッドから移籍したロナウドも着用していた番号である）が、現在は背番号10を背負っている。ムバッペは中央のストライカーとして攻撃の先頭に立つことを求められており、以前好んでいた左ウイングのポジションからは離れている。
その決断は数字が物語っている。全大会通算94試合に出場し、82ゴールを記録している。今シーズン、27歳の彼は1試合平均1ゴール以上のペースで得点を重ねている。
ムバッペはレアル・マドリードでUEFAスーパーカップやインターコンチネンタルカップの優勝を経験しているが、リーガ・エスパニョーラやチャンピオンズリーグといった主要タイトルは未だ手にしていない。しかし、チームのために全力を尽くしていないと非難されることはないだろう。
- Getty
ムバッペはレアル・マドリードでの批判を覚悟している
マドリードのサポーターたちは、かつての象徴的なストライカーであるロナウドやディ・ステファノと同様に、このフランス人選手を心から愛している。しかし、ムバッペは、不快な詮索の対象とならないためにも、引き続き結果を出さなければならないことを自覚している。
『テレフット』のインタビューで彼は次のように語った。「レアル・マドリードはスペインの人々にとって宗教のようなものです。彼らは非常に情熱的で、多くの噂や憶測が飛び交います。それが正当な場合もあれば、そうでない場合もあります。
「批判に対処する術を知っておく必要がある。レアル・マドリードの誰もが批判されてきたのだから――ロナウドも、ディ・ステファノも。だから、なぜ自分だけが例外でなければならないのか、私には分からない。ただ冷静さを保ち、やるべきことに集中し、ピッチ上でどうパフォーマンスを向上させられるかを自分に言い聞かせるだけだ。」
レアル・マドリードでのムバッペへのロナウドの助言
レアル・マドリードの歴代最多得点記録保持者であるロナウドは以前、マドリードでの生活に伴うプレッシャーへの対処法についてムバッペに助言する際、次のように語っていた。「彼をとても愛している。それは単に、彼が幼い頃、クリスティアーノ・ロナウドを深く慕い、彼をアイドルとしていたというエピソードがあるからだけではない。私は彼を真に偉大な選手だと見なしており、彼はレアル・マドリードに多くの喜びをもたらすだろう。
「もし僕がレアル・マドリードにいたら、彼に『9番』としてプレーする方法を教えるだろう。なぜなら、僕はもともとストライカーではなかったからだ。ストライカーとしてプレーすることに慣れただけだ。以前はウイングでプレーしていたが、みんなそれを忘れてしまっている。キリアンは典型的なストライカーになるべきではない。もし僕が彼だったら、クリスティアーノ・ロナウドがストライカーとしてプレーしているのと同じようなスタイルでプレーするだろう。」
- Getty
ムバッペ、ケインとのチャンピオンズリーグ対決に備える
ムバッペはその役割を完全にこなしているようで、今シーズンは38ゴールと6アシストを記録している。彼は先日の負傷から回復し、クラブと代表の両方で戦列に復帰した。レアル・マドリードがハリー・ケイン率いるバイエルン・ミュンヘンとのチャンピオンズリーグ準々決勝に向け準備を進める中、彼は活躍を期待されている。