「批判は度を越している」：度々スケープゴートにされるキリアン・エムバペに著名人からの支持が集まる

パリでデムベレは、ウイングからプレスの要へと進化した。その柔軟性が、フランス代表を次のW杯制覇へ導くはずだ。ただし彼とムバッペの間に戦術的対立は生じないという。

「相手を少し混乱させ、予測しにくくし、より多くの選択肢を持てるようにしている」とデンベレは説明した。「フランス代表では、パリ・サンジェルマンでのように、左、右、あるいは中央でプレーできる」

多くの優勝候補がいても、サッカーでは意味がない。我々は期待されるチームだ」と冷静に語った。