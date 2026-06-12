「ムバッペは不当な批判を受けている。彼への非難は度を超えている。彼は素晴らしい選手だからだ」と元ドルトムントの選手は語った。バロンドール受賞者は、ムバッペに二重基準が適用されていると感じる。「キリアン・ムバッペだからというだけで、批判が過ぎるのだ。 彼をそこまで厳しく批判すべきではない。彼はリーダーであり、チームの主将であり、非常に重要な選手だ」
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「批判は度を越している」：度々スケープゴートにされるキリアン・エムバペに著名人からの支持が集まる
ワールドカップを控えたフランス代表への期待は、過去2大会連続決勝進出もあり、いつも以上に大きい。デムベレはPSGで2度のチャンピオンズリーグ制覇とバロンドール受賞を経験し、自信を持って大会に臨む。
転機はバルセロナからパリへの移籍だった。彼は「ルイス・エンリケ監督の下で成長できた」と語る。「幼少期からバルサ愛は強いが、PSG移籍は必要な選択だった。ここ3年の経験を振り返っても、あの決断は正しかった」。
- AFP
デンベレ、フランス代表とPSGでの役割を比較
パリでデムベレは、ウイングからプレスの要へと進化した。その柔軟性が、フランス代表を次のW杯制覇へ導くはずだ。ただし彼とムバッペの間に戦術的対立は生じないという。
「相手を少し混乱させ、予測しにくくし、より多くの選択肢を持てるようにしている」とデンベレは説明した。「フランス代表では、パリ・サンジェルマンでのように、左、右、あるいは中央でプレーできる」
多くの優勝候補がいても、サッカーでは意味がない。我々は期待されるチームだ」と冷静に語った。
デンベレはスペインをW杯の優勝候補と見ている
彼はスペイン代表に特別な敬意を示す。「このチームにはいつも苦戦してきた。 連係力は群を抜いている」と称える。さらにスペインだけでなく、アルゼンチン、ドイツ、ポルトガル、イングランドといった強豪も上位に挙げ、「どのチームも強力だ。ダークホースにも注目すべきだ」と続けた。
特に前回王者の南米チームには強い関心を示し、バルサで共にプレーしたメッシについては「私が見た中で最高で、サッカー史上で最も脅威的な選手だ。38歳でも止めるのは難しい」と絶賛した。
2022年の決勝でアルビセレステに敗れたフランス代表とデンベレの目標はただ一つ。「頂点だ。 トップ選手にとって、自国のユニフォームでワールドカップを制するのは最大の栄誉だ」と、2018年大会ではノックアウトステージでわずか2分しか出場しなかったデンベレは語った。