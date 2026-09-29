批判にさらされるヴィンチェンツォ・モンテッラ、ファンは「辞任しろ」。本人は「私は残る。3年前、我々はリーグCにいた」

「言わなければならない。特に前半は、試合への入り方が相手のレベルに見合うものではなかった。3日おきに試合をすることに、私たちは慣れていない。前半のブーイングや抗議は受けて当然だった。それが私には腹立たしい！ 3-1になってからはより良い入り方ができたし、その後にはゴールも取り消された！ 私は試合を分析する時、冷静でいようとしている。だが全体的に見れば、私たちはこのレベルの試合を3日おきに戦うことに慣れていない」