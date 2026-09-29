批判の矢面に立たされている。トルコのファンによれば、フランスとの初戦、そして昨日のイタリア戦に敗れたトルコの不振の責任は、ビンチェンツォ・モンテッラにあるという。ブルサで地元サポーターは、かつてミランやフィオレンティーナを率いた同監督の辞任を強く求めたが、本人は記者会見でその可能性を否定した。 「辞任するつもりはまったくない。ここまでやってきた仕事を信じているし、重要なオファーを受けた時も残った。選手たちを信頼しているし、皆でここまでたどり着いた」
翻訳者：
批判にさらされるヴィンチェンツォ・モンテッラ、ファンは「辞任しろ」。本人は「私は残る。3年前、我々はリーグCにいた」
セリエCからセリエAへ
「3年前、このチームはリーガCにいた。その後、私とともにリーガBを勝ち抜き、今日はリーガAにいる。レベルが上がったのは明らかだ。こうした相手と3日おきに戦うのは難しい。試合前、私は各チームの評価額を見た。イタリアは8億4000万ユーロ、トルコは4億1700万ユーロだった！ 新聞は、簡単な試合が待っているかのような印象を与えていた。私は選手たちに、簡単な試合にはならないと伝えた」
間違ったアプローチ
「言わなければならない。特に前半は、試合への入り方が相手のレベルに見合うものではなかった。3日おきに試合をすることに、私たちは慣れていない。前半のブーイングや抗議は受けて当然だった。それが私には腹立たしい！ 3-1になってからはより良い入り方ができたし、その後にはゴールも取り消された！ 私は試合を分析する時、冷静でいようとしている。だが全体的に見れば、私たちはこのレベルの試合を3日おきに戦うことに慣れていない」
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