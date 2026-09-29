批判の的となっている。トルコのファンによれば、フランスとの初戦、そして昨日のイタリア戦で敗れたトルコの不振の責任は、ヴィンチェンツォ・モンテッラにあるという。ブルサでは、地元サポーターが元ミラン、フィオレンティーナ指揮官の辞任を強く求めたが、本人は記者会見でその可能性を否定した。『辞任するつもりはまったくない。ここまでやってきた仕事を信じているし、重要なオファーを受けた時も残った。選手たちを信頼しているし、私たちは一緒にここまで来た』
Getty Images Sport
翻訳者：
批判にさらされるヴィンチェンツォ・モンテッラ。ファンは「辞任しろ」と要求。一方の本人は「私は残る。3年前、私たちはリーグCにいた」
セリエCからセリエAへ
「3年前、このチームはリーグCにいた。その後、私とともにリーグBで優勝し、今日、私たちはリーグAにいる。 レベルが上がったのは明らかだ。こうした相手と3日おきに戦うのは難しい。試合前、私はチームの評価額を読んだ。イタリアが8億4000万ユーロ、トルコが4億1700万ユーロだ！ 新聞は、簡単な試合が待っているかのような印象を与えていた。私は選手たちに、簡単な試合にはならないと伝えた」
誤ったアプローチ
「言わなければならない。特に前半は、試合への入り方が相手のレベルに見合うものではなかった。自分たちは3日おきに試合をすることに慣れていない。前半にブーイングや抗議を受けたのは当然だ。それが腹立たしい！ 3-1の後はより良い入りができたし、その後にはゴールも取り消された！ 試合を分析する時は冷静でいようとしている。だが全体的に見て、自分たちはこのレベルの試合を3日おきに戦うことに慣れていない」
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