批判にさらされるヴィンチェンツォ・モンテッラ。ファンは「辞任しろ」と要求。一方の本人は「私は残る。3年前、私たちはリーグCにいた」

「言わなければならない。特に前半は、試合への入り方が相手のレベルに見合うものではなかった。自分たちは3日おきに試合をすることに慣れていない。前半にブーイングや抗議を受けたのは当然だ。それが腹立たしい！ 3-1の後はより良い入りができたし、その後にはゴールも取り消された！ 試合を分析する時は冷静でいようとしている。だが全体的に見て、自分たちはこのレベルの試合を3日おきに戦うことに慣れていない」