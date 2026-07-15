批判が高まる中、ドイツサッカー協会はジャンニ・インファンティーノ氏のFIFA会長再選支持を拒否した。

欧州では反発が強まっているが、他の複数の連盟が支持を表明しているため、インファンティーノ氏は2031年までの再選が依然として確実視されている。しかし、彼の政治的つながりは大きな批判を呼んでいる。人権団体「フェアスクエア」は最近、FIFA会長について10ページにわたる正式な苦情を国際オリンピック委員会（IOC）に提出した。

文書では、政治的中立性規定への複数違反が指摘されている。特に問題視されているのは、IOC委員でもあるインファンティーノ氏とトランプ氏の親密な関係だ。この苦情の行方次第では、これまで確実視されていた再選に予期せぬ障害が生じる可能性もある。