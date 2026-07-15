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批判が高まる中、ドイツサッカー協会はジャンニ・インファンティーノ氏のFIFA会長再選支持を拒否した。
FIFA会長選を巡る対立が深まっている。
ドイツサッカー連盟（DFB）とベルント・ノイエンドルフ会長は、物議を醸すFIFAのインファンティーノ会長から距離を置いている。ビルト紙によると、ノイエンドルフ会長は2027年3月18日にラバトで開催される総会での再選支持文書に署名しなかった。
北米W杯期間中、FIFA理事は欧州16カ国の支持署名を募っていた。DFBはSIDに対し、「インファンティーノ氏の再選支持書簡には署名していない」と表明。今後の対応は会長理事会で協議するとしている。
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物議を醸すフォラリン・バログン事件が緊張を高めている。
フォラリン・バログン事件をきっかけに、ドイツサッカー協会（DFB）、UEFA、FIFAの対立が表面化した。UEFAはFIFAの対応を強く批判し、「明確な一線」が越えられたと宣言。ノイエンドルフ氏はSIDに「この件を棚上げにしてはならない」と語った。
論点は、バログンがボスニア・ヘルツェゴビナ戦（2-0で勝利）でレッドカードを受けたにもかかわらず、ベルギーとの決勝トーナメント1回戦（4-1で敗戦）に出場できたこと。トランプ氏がインファンティーノ会長に電話で再審査を要請し、懲戒委員会が出場停止を解除したが、委員会と会長は外部からの影響はなかったと主張している。
IOCに人権侵害の申し立てが提出された
欧州では反発が強まっているが、他の複数の連盟が支持を表明しているため、インファンティーノ氏は2031年までの再選が依然として確実視されている。しかし、彼の政治的つながりは大きな批判を呼んでいる。人権団体「フェアスクエア」は最近、FIFA会長について10ページにわたる正式な苦情を国際オリンピック委員会（IOC）に提出した。
文書では、政治的中立性規定への複数違反が指摘されている。特に問題視されているのは、IOC委員でもあるインファンティーノ氏とトランプ氏の親密な関係だ。この苦情の行方次第では、これまで確実視されていた再選に予期せぬ障害が生じる可能性もある。
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FIFAの政治情勢は今後どう展開するのか？
DFB会長会はまもなく招集され、総会での投票戦略を決定する。一方、UEFA幹部はインファンティーノ氏をめぐるIOC調査の行方を注視する。2027年3月の選挙が近づき、欧州各協会は協力して反対するか、現状を4年間容認するかを決めなければならない。
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