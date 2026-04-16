幸い、バイエルン赤十字の医療スタッフがすぐ駆けつけ、パッフェンバッハを立ち上がらせた。 「迅速に対応してくれた救急隊員に感謝している。大事に至らず安心した。試合中にこのようなことが起こってはならない」と語った。ロイターのカメラマンに加え、女性カメラマン１人も頭部に裂傷を負った。

通常、観客席外からスタジアム内へ入ることは厳しく禁止されており、試合進行中は特に厳禁である。 ファン団体「クラブNo.12」はAFPの取材に「メディア関係者の負傷を遺憾に思う。我々の知る限り、FCバイエルン・ミュンヘンと一部の関与したファンで話し合いが行われている」とコメントした。サポーター側は「不注意による負傷」を謝罪した。

声明は「この対応は適切で、迅速な対応を歓迎する」とし、「関係者の一日も早い回復を願っている」と結んだ。