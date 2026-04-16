ドイツ紙『ビルト』によると、マイケル・オリゼの後半決勝弾で4－3（前半2－3）で試合が終わると、バイエルンのサポーター数人がアリアンツ・アレーナのピッチに侵入し、選手たちと喜んだ。
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「打撲と痛みがある」。レアル・マドリード戦でマイケル・オリゼが後半アディショナルタイムに決勝弾を挙げた直後、FCバイエルン・ミュンヘンのファンがカメラマンを踏みつけ、意識不明にした。
しかし、その際、危うく大惨事になりかけた。カーブの下にいた2人のカメラマンが選手とサポーターの間に挟まれ、熱狂的なファンに押しつぶされた。ロイター通信のカメラマン、カイ・オリバー・ファッフェンバッハ氏は騒動の末、一時意識を失った。
彼は後にインスタグラムに「南スタンドでファンに押し倒され、意識を失って倒れていた」と投稿した。さらにビルト紙に語った。「4点目が決まった後、すべてが制御不能になった。それから意識を失い、何も覚えていない。すべてが終わり、ピッチが空になったとき、ようやく意識を取り戻した。 打撲などの痛みがあり、機材の状態もまだ確認できていない」と語った。
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バイエルンのファンは謝罪を求めているようだ
幸い、バイエルン赤十字の医療スタッフがすぐ駆けつけ、パッフェンバッハを立ち上がらせた。 「迅速に対応してくれた救急隊員に感謝している。大事に至らず安心した。試合中にこのようなことが起こってはならない」と語った。ロイターのカメラマンに加え、女性カメラマン１人も頭部に裂傷を負った。
通常、観客席外からスタジアム内へ入ることは厳しく禁止されており、試合進行中は特に厳禁である。 ファン団体「クラブNo.12」はAFPの取材に「メディア関係者の負傷を遺憾に思う。我々の知る限り、FCバイエルン・ミュンヘンと一部の関与したファンで話し合いが行われている」とコメントした。サポーター側は「不注意による負傷」を謝罪した。
声明は「この対応は適切で、迅速な対応を歓迎する」とし、「関係者の一日も早い回復を願っている」と結んだ。