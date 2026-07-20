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「打ちのめされ、怒り心頭」――キリアン・ムバッペはレアル・マドリードでクリスティアーノ・ロナウドの成功を再現しようとしている。一方、同じフランス人のある人物は、ジョゼ・モウリーニョ監督との興味深い連携を分析している。
ムバッペは、チャンピオンズリーグとバロンドールをまだ獲得していない
北米開催のFIFA大会終盤、ムバッペは2つ目の世界タイトルと初バロンドールへ好位置にあった。しかし準決勝でスペインに敗れ、その夢は消えた。
2025-26シーズン、レアル・マドリードが国内外のタイトルを逃したため、バロンドールランクを上げるには代表での優勝が必須だった。だが少なくとも12か月は栄冠を逃しそうだ。
2027年には、優勝経験豊富なジョゼ・モウリーニョがサンティアゴ・ベルナベウの指揮官に就き、彼のメダルコレクションが完成する可能性がある。ムバッペは「スペシャル・ワン」がチャンピオンズリーグでの不振を終わらせる手助けをしてくれると期待している。古巣パリ・サンジェルマンが2年連続で優勝したことで、彼のフラストレーションはさらに高まっている。
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ムバッペは欧州タイトルをどれほど欲しているのか？
来シーズン、欧州タイトル獲得に燃えるか問われたムバッペについて、同胞のアリアディエールは提携パートナーBetiniaを通じてGOALにこう語った。「100%そうだ。彼は打ちひしがれている。キャリアの転機を迎え、ゴールを決め、報酬も得たが、それを実りあるものにしたいと願っている。
マドリードに移籍し、そこで「神」となり、トロフィーを勝ち取り、クリスティアーノ・ロナウドのようにチャンピオンズリーグを制したいと考えるはずだ。だから彼は打ちのめされ、怒りに燃え、『マドリードでのスタートが待ちきれない。今年こそ素晴らしいシーズンを送り、ラ・リーガを制し、チャンピオンズリーグでシーズンを締めくくりたい。何しろ、レアル・マドリードが常に強さを発揮する大会だからね』と考えるだろう。
「シーズン序盤から爆発的な活躍でマドリードを勝利へ導くはずだ」
マドリードでのムバッペとモウリーニョの対決は、見応えのある一戦となるだろう
スペインの首都では波乱が予想される。ポルトガル人監督モウリーニョがレアル・マドリードで2度目の指揮を執るからだ。彼はムバッペ、ヴィニシウス・ジュニオール、ベリンガムといった個性豊かな選手たちを率いる。
この“スポーツ・ソープオペラ”の行方について問われた元アーセナル「インヴィンシブルズ」のアリアディエールはこう語った。「キリアンとは面識はない。私も皆と同じものしか見ていない。だが、私が彼を分析する限り、彼は自分がどれほど優秀かを自覚している。
彼は多くの成果を挙げ、少し傲慢でエゴもある。モウリーニョも同じだ。だから、うまくいけば素晴らしいシーズンになるが、出だしが悪く結果が出なければ大惨事になる可能性もある。
マンチェスター・ユナイテッド時代、モウリーニョはポール・ポグバと折り合いが悪かった。当時ポグバは欧州屈指の大物だったが、関係は改善しなかった。だからこそ、2人は早期に問題を解決し、仲良くしてチームを機能させ、士気を高める必要がある。そうでなければ、大惨事になりかねない。」
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ムバッペはフランス代表としてワールドカップの得点記録を塗り替えた
レアル・マドリードは2026-27シーズン、ラ・リーガで宿敵バルセロナを倒し、欧州チャンピオンズリーグ16度目の制覇へPSGを封じる。その鍵を握るのがムバッペだ。
加入後103試合で86得点を挙げている。フランス代表としてタイトルを逃した失望はあるが、W杯での活躍は大きな自信になった。同大会ではメッシを超え、22ゴールで大会記録を樹立。2度目のゴールデンブーツも獲得した。
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