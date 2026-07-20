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Kylian Mbappe Real Madrid 2025-26Getty
Chris Burton

翻訳者：

「打ちのめされ、怒り心頭」――キリアン・ムバッペはレアル・マドリードでクリスティアーノ・ロナウドの成功を再現しようとしている。一方、同じフランス人のある人物は、ジョゼ・モウリーニョ監督との興味深い連携を分析している。

キリアン・エンバペ
レアル・マドリー
チャンピオンズ リーグ
フランス
ジョゼ・モウリーニョ
ラ・リーガ

ジェレミー・アリアディエールはGOALに、キリアン・ムバッペがレアル・マドリードとフランス代表でのタイトル獲得失敗に「打ちのめされ」「激怒している」と語った。この「ガラクティコ」のフォワードは、チャンピオンズリーグ制覇でクリスティアーノ・ロナウドに追随することを切望している。ワールドカップ史上最多得点記録保持者となった彼にとって、この名誉ある欧州のタイトルは依然として手の届かない存在のままである。

  • ムバッペは、チャンピオンズリーグとバロンドールをまだ獲得していない

    北米開催のFIFA大会終盤、ムバッペは2つ目の世界タイトルと初バロンドールへ好位置にあった。しかし準決勝でスペインに敗れ、その夢は消えた。

    2025-26シーズン、レアル・マドリードが国内外のタイトルを逃したため、バロンドールランクを上げるには代表での優勝が必須だった。だが少なくとも12か月は栄冠を逃しそうだ。

    2027年には、優勝経験豊富なジョゼ・モウリーニョがサンティアゴ・ベルナベウの指揮官に就き、彼のメダルコレクションが完成する可能性がある。ムバッペは「スペシャル・ワン」がチャンピオンズリーグでの不振を終わらせる手助けをしてくれると期待している。古巣パリ・サンジェルマンが2年連続で優勝したことで、彼のフラストレーションはさらに高まっている。

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  • Kylian Mbappe Real Madrid Champions League 2025-26Getty

    ムバッペは欧州タイトルをどれほど欲しているのか？

    来シーズン、欧州タイトル獲得に燃えるか問われたムバッペについて、同胞のアリアディエールは提携パートナーBetiniaを通じてGOALにこう語った。「100%そうだ。彼は打ちひしがれている。キャリアの転機を迎え、ゴールを決め、報酬も得たが、それを実りあるものにしたいと願っている。

    マドリードに移籍し、そこで「神」となり、トロフィーを勝ち取り、クリスティアーノ・ロナウドのようにチャンピオンズリーグを制したいと考えるはずだ。だから彼は打ちのめされ、怒りに燃え、『マドリードでのスタートが待ちきれない。今年こそ素晴らしいシーズンを送り、ラ・リーガを制し、チャンピオンズリーグでシーズンを締めくくりたい。何しろ、レアル・マドリードが常に強さを発揮する大会だからね』と考えるだろう。

    「シーズン序盤から爆発的な活躍でマドリードを勝利へ導くはずだ」

  • マドリードでのムバッペとモウリーニョの対決は、見応えのある一戦となるだろう

    スペインの首都では波乱が予想される。ポルトガル人監督モウリーニョがレアル・マドリードで2度目の指揮を執るからだ。彼はムバッペ、ヴィニシウス・ジュニオール、ベリンガムといった個性豊かな選手たちを率いる。

    この“スポーツ・ソープオペラ”の行方について問われた元アーセナル「インヴィンシブルズ」のアリアディエールはこう語った。「キリアンとは面識はない。私も皆と同じものしか見ていない。だが、私が彼を分析する限り、彼は自分がどれほど優秀かを自覚している。

    彼は多くの成果を挙げ、少し傲慢でエゴもある。モウリーニョも同じだ。だから、うまくいけば素晴らしいシーズンになるが、出だしが悪く結果が出なければ大惨事になる可能性もある。

    マンチェスター・ユナイテッド時代、モウリーニョはポール・ポグバと折り合いが悪かった。当時ポグバは欧州屈指の大物だったが、関係は改善しなかった。だからこそ、2人は早期に問題を解決し、仲良くしてチームを機能させ、士気を高める必要がある。そうでなければ、大惨事になりかねない。」

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  • Mbappe Torgetty

    ムバッペはフランス代表としてワールドカップの得点記録を塗り替えた

    レアル・マドリードは2026-27シーズン、ラ・リーガで宿敵バルセロナを倒し、欧州チャンピオンズリーグ16度目の制覇へPSGを封じる。その鍵を握るのがムバッペだ。

    加入後103試合で86得点を挙げている。フランス代表としてタイトルを逃した失望はあるが、W杯での活躍は大きな自信になった。同大会ではメッシを超え、22ゴールで大会記録を樹立。2度目のゴールデンブーツも獲得した。

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