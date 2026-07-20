「打ちのめされ、怒り心頭」――キリアン・ムバッペはレアル・マドリードでクリスティアーノ・ロナウドの成功を再現しようとしている。一方、同じフランス人のある人物は、ジョゼ・モウリーニョ監督との興味深い連携を分析している。

北米開催のFIFA大会終盤、ムバッペは2つ目の世界タイトルと初バロンドールへ好位置にあった。しかし準決勝でスペインに敗れ、その夢は消えた。

2025-26シーズン、レアル・マドリードが国内外のタイトルを逃したため、バロンドールランクを上げるには代表での優勝が必須だった。だが少なくとも12か月は栄冠を逃しそうだ。

2027年には、優勝経験豊富なジョゼ・モウリーニョがサンティアゴ・ベルナベウの指揮官に就き、彼のメダルコレクションが完成する可能性がある。ムバッペは「スペシャル・ワン」がチャンピオンズリーグでの不振を終わらせる手助けをしてくれると期待している。古巣パリ・サンジェルマンが2年連続で優勝したことで、彼のフラストレーションはさらに高まっている。