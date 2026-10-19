AFP
翻訳者：
「打ちのめされた」アルテタ監督の容赦ない交代を受け、イアン・ライトがアーセナルのエベレチ・エゼに厳しい警告
シティ・グラウンドで途中交代
エゼはアーセナルが敵地でフォレストに勝利した試合で、ハーフタイムに交代を命じられ、悔しい午後を過ごした。このMFはシティ・グラウンドで今季プレミアリーグ初先発を果たしていた。
しかし、アルテタ監督は移籍金6000万ポンドで獲得したエゼをハーフタイムに交代させた。代わって出場したノニ・マドゥエケは、80分に決勝ゴールを挙げてチームに勝ち点3をもたらし、すぐさま結果を残した。
アーセナルのレジェンドであるライトは、前半だけでの交代が、かつてクリスタル・パレスでプレーした司令塔に大きな打撃を与えると考えている。また、イングランド代表のエゼが今季残りの期間、アルテタ監督の先発メンバーに定着するのは難しくなるかもしれないと懸念を示した。
- Getty Images Sport
ライトが辛辣な評価を下す
『スカイスポーツ』で、ライトはエゼの早い段階での交代と、チーム内での現在の立場について率直に語った。元アーセナルのストライカーは、MFが交代させられると予想していたものの、ハーフタイムになるとは思っていなかったと認めた。
「彼にとって今は非常に厳しい」とライトは語った。「前半を見ていて、我々は彼が交代させられるだろうと考え始めた。ただ、ハーフタイムになるとは思わなかった。相当落ち込んでいるはずだ」
新たな役割で苦戦
エゼはアーセナル加入1年目に、プレミアリーグ優勝とチャンピオンズリーグ決勝進出に貢献した。しかし、チームとしての成果とは対照的に、ここ数カ月の個人のパフォーマンスは期待を下回っている。
ライトは、ピッチ上での戦術的な配置が、このプレーメーカーの苦戦が続く一因かもしれないと説明した。かつてクリスタル・パレスで活躍したエゼは中央で力を発揮するが、アルテタは主にサイドで起用している。
ライトは「エゼは動きで勝負するタイプの選手だ。中に入ってプレーするのを好むが、そうしたポジションでチームに入るのは非常に難しいだろう。左サイドでプレーすることになりそうだが、彼には周囲で連係できる選手が必要だ」と説明した。
「彼はもっと中央でプレーしたいはずだし、左では孤立しているように見える。彼の持ち味を生かせていない。それでも、私が彼なら、とにかく思い切ってやってみる。［ヴィクトル］・ギェケレシュや［ノニ］・マドゥエケと同じように、主力の一人にはなれそうにない。だからこそ、せめて本気で挑んでみるべきだ」
- Getty Images Sport
重要な試合が迫る
アーセナルは今、重要な一戦に向けて欧州での戦いに目を向けなければならない。水曜夜にはチャンピオンズリーグの重要な一戦で、ドイツの強豪バイエルン・ミュンヘンをホームに迎える。
一方、フォレストは週後半、ホームでの敗戦から立ち直りを図る。金曜夜にはイプスウィッチ・タウンとのアウェー戦で国内の戦いに戻る。
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