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Yosua Arya
翻訳者：

「打ちのめされた」アルテタ監督の容赦ない交代を受け、イアン・ライトがアーセナルのエベレチ・エゼに厳しい警告

エベレチ・エゼ
アーセナル
ノッティンガム・フォレスト 対 アーセナル
プレミアリーグ

イアン・ライト氏は、アーセナルがノッティンガム・フォレストに勝利した試合で、ミケル・アルテタ監督がエベレチ・エゼをハーフタイムに交代させたことについて、エゼは大きなショックを受けているはずだと考えている。元アーセナルFWのライト氏は、エゼが定位置を確保するには厳しい競争を勝ち抜く必要があるとみている。

  • シティ・グラウンドで途中交代

    エゼはアーセナルが敵地でフォレストに勝利した試合で、ハーフタイムに交代を命じられ、悔しい午後を過ごした。このMFはシティ・グラウンドで今季プレミアリーグ初先発を果たしていた。

    しかし、アルテタ監督は移籍金6000万ポンドで獲得したエゼをハーフタイムに交代させた。代わって出場したノニ・マドゥエケは、80分に決勝ゴールを挙げてチームに勝ち点3をもたらし、すぐさま結果を残した。

    アーセナルのレジェンドであるライトは、前半だけでの交代が、かつてクリスタル・パレスでプレーした司令塔に大きな打撃を与えると考えている。また、イングランド代表のエゼが今季残りの期間、アルテタ監督の先発メンバーに定着するのは難しくなるかもしれないと懸念を示した。

  • Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    ライトが辛辣な評価を下す

    スカイスポーツ』で、ライトはエゼの早い段階での交代と、チーム内での現在の立場について率直に語った。元アーセナルのストライカーは、MFが交代させられると予想していたものの、ハーフタイムになるとは思っていなかったと認めた。

    「彼にとって今は非常に厳しい」とライトは語った。「前半を見ていて、我々は彼が交代させられるだろうと考え始めた。ただ、ハーフタイムになるとは思わなかった。相当落ち込んでいるはずだ」

  • 新たな役割で苦戦

    エゼはアーセナル加入1年目に、プレミアリーグ優勝とチャンピオンズリーグ決勝進出に貢献した。しかし、チームとしての成果とは対照的に、ここ数カ月の個人のパフォーマンスは期待を下回っている。

    ライトは、ピッチ上での戦術的な配置が、このプレーメーカーの苦戦が続く一因かもしれないと説明した。かつてクリスタル・パレスで活躍したエゼは中央で力を発揮するが、アルテタは主にサイドで起用している。

    ライトは「エゼは動きで勝負するタイプの選手だ。中に入ってプレーするのを好むが、そうしたポジションでチームに入るのは非常に難しいだろう。左サイドでプレーすることになりそうだが、彼には周囲で連係できる選手が必要だ」と説明した。

    「彼はもっと中央でプレーしたいはずだし、左では孤立しているように見える。彼の持ち味を生かせていない。それでも、私が彼なら、とにかく思い切ってやってみる。［ヴィクトル］・ギェケレシュや［ノニ］・マドゥエケと同じように、主力の一人にはなれそうにない。だからこそ、せめて本気で挑んでみるべきだ」

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  • Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    重要な試合が迫る

    アーセナルは今、重要な一戦に向けて欧州での戦いに目を向けなければならない。水曜夜にはチャンピオンズリーグの重要な一戦で、ドイツの強豪バイエルン・ミュンヘンをホームに迎える。

    一方、フォレストは週後半、ホームでの敗戦から立ち直りを図る。金曜夜にはイプスウィッチ・タウンとのアウェー戦で国内の戦いに戻る。

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UEFAチャンピオンズリーグ

2026年10月21日

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