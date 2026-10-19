エゼはアーセナルが敵地でフォレストに勝利した試合で、ハーフタイムに交代を命じられ、悔しい午後を過ごした。このMFはシティ・グラウンドで今季プレミアリーグ初先発を果たしていた。

しかし、アルテタ監督は移籍金6000万ポンドで獲得したエゼをハーフタイムに交代させた。代わって出場したノニ・マドゥエケは、80分に決勝ゴールを挙げてチームに勝ち点3をもたらし、すぐさま結果を残した。

アーセナルのレジェンドであるライトは、前半だけでの交代が、かつてクリスタル・パレスでプレーした司令塔に大きな打撃を与えると考えている。また、イングランド代表のエゼが今季残りの期間、アルテタ監督の先発メンバーに定着するのは難しくなるかもしれないと懸念を示した。