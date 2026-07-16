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「打ちのめされた」――アルゼンチンとのワールドカップ準決勝で痛恨の敗戦を喫したイングランド代表のスター、ジュード・ベリンガムは、ほとんど慰めようのないほど落ち込んでいる。
ベリンガム、終盤の逆転劇に呆然
試合終了間際にアルゼンチンに逆転され2-1で敗れたベリンガムは、1966年以来となるイングランドのW杯決勝進出を逃した現実を受け止めきれなかった。前ラウンドのノルウェー戦で2得点を挙げるなど大会通算7得点に関与した23歳のMFは、試合後の取材で感情を隠せなかった。 レアル・マドリードでの厳しいクラブシーズンとユーロ2024決勝の敗北を乗り越えてきた23歳にとって、今回の挫折は限界点となったようだ。
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ベリンガムがファンに謝罪
準決勝直後のインタビューで、ベリンガムは敗戦のショックを率直に語った。「多くのことを学べると思うが、本当に胸が張り裂ける。優勝するイングランドの一員になりたかった。ファンにまた同じ言葉を伝えなければならないのがつらい」とMFは語った。
国民を慰める言葉を探そうと苦悩する彼の顔には、悔しさが刻まれていた。彼は続けた。「あと1勝、あるいは2勝を届けられればよかった。今は失望で頭がぼんやりしていて申し訳ない」
トゥヘル監督が戦術的崩壊の責任を負う
選手たちがピッチで苦戦する中、トーマス・トゥヘル監督は即座に結果の責任を認めた。イングランドはアンソニー・ゴードンのゴールでリードしたが、守備的な布陣に切り替えたことでアルゼンチンに勢いを与えてしまった。トゥヘル監督は5バックに移行した途端にチームが消極的になり、戦術変更が失敗だったと認めた。
「ギャップが大きすぎたので5バックに切り替えた。アルゼンチンはリスクを冒し、リズムがあり、失うものがないと感じてプレーしていた。それが彼らを自由にし、我々を後退させた」とトゥヘル監督は説明した。「我々は失うものが多いと感じてしまったからだ。 責任は私にある。結果が出なければ『判断が間違っていた』と言うのは簡単だ」と語った。
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「スリー・ライオンズ」の次はどうなるのか？
選手交代への批判にもかかわらず、トゥヘル監督の代表での将来は安泰だ。イングランドサッカー協会（FA）のマーク・ブリンガムCEOは、元チェルシー、バイエルン監督のトゥヘル氏を全面支持。同氏は2028年の自国開催欧州選手権まで現職にとどまると見込まれている。トゥヘル監督も「自国開催の欧州選手権まで契約を全うする」と辞任を否定した。
イングランドは土曜、フランスとの3位決定戦に臨むが、銅メダルを取ってもベリンガムらにとって慰めにはならない。今は敗退の痛手と、2年後の自国開催大会への回復が課題だ。
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