「打ちのめされた」――アルゼンチンとのワールドカップ準決勝で痛恨の敗戦を喫したイングランド代表のスター、ジュード・ベリンガムは、ほとんど慰めようのないほど落ち込んでいる。

選手たちがピッチで苦戦する中、トーマス・トゥヘル監督は即座に結果の責任を認めた。イングランドはアンソニー・ゴードンのゴールでリードしたが、守備的な布陣に切り替えたことでアルゼンチンに勢いを与えてしまった。トゥヘル監督は5バックに移行した途端にチームが消極的になり、戦術変更が失敗だったと認めた。

「ギャップが大きすぎたので5バックに切り替えた。アルゼンチンはリスクを冒し、リズムがあり、失うものがないと感じてプレーしていた。それが彼らを自由にし、我々を後退させた」とトゥヘル監督は説明した。「我々は失うものが多いと感じてしまったからだ。 責任は私にある。結果が出なければ『判断が間違っていた』と言うのは簡単だ」と語った。



