ジェズスはヘタフェ戦で、決定力だけでなく多彩な能力を見せた。中盤まで下がり、攻撃ではさまざまなエリアでプレー。バルセロナがボールを失うと、守備にも大きく貢献した。

この豊富な運動量こそ、フリック監督が前線の選手に求めるものだ。負傷中のラフィーニャは普段、ボールを持たない場面での働きが重要な役割を担うが、ジェズスもその戦術的な役割を十分に果たせることを示した。

また、移籍金1000万ユーロで加入して以来、その効率の良さも際立っている。驚くべきことに、29歳のジェズスがバルセロナで放った最初の枠内シュート3本はすべてゴールとなった。出場時間は限られているものの、すでに3得点を挙げている。