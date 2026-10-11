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「才能を余すところなく示した」ガブリエウ・ジェズス、バルセロナでの決定力光るプレーで批判を封じ、ハンジ・フリック監督の信頼に応える
早速存在感を発揮
ジェズスはすぐに監督の信頼に応えた。ブラジル人FWはバルセロナでの初先発でゴールを挙げ、チームはヘタフェに3-0で快勝した。フリック監督は試合前、ジェズスがクラブ加入以来、大きく成長したと語っていた。ハフィーニャの太ももの負傷により出場機会を得た元アーセナルのFWは、チームにとっての自身の価値を存分に示すパフォーマンスを披露した。
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フリック、素晴らしいブラジル人を称賛
このゴールは、フリック監督がジェズスを高く評価する理由を端的に示していた。ジェズスは高い位置からプレスをかけてボールを奪い返すと、すぐさまスペースへ仕掛け、GKダビド・ソリアを破って得点した。試合終了後、フリック監督はこのFWの決定力を称えた。
「ガブリエウは素晴らしい選手だ。ハフィーニャとは異なるタイプで、それがプレーにも表れている」とドイツ人指揮官は語った。『TopMercato』が伝えている。「だが、彼のゴールの決め方を見れば、それが彼の大きな強みの一つだと分かる。ゴール前でシュートの角度をどう選ぶべきか、彼はよく分かっている。今日はその才能を存分に示してくれたし、私はとてもうれしい」
戦術的な要求への適応
ジェズスはヘタフェ戦で、決定力だけでなく多彩な能力を見せた。中盤まで下がり、攻撃ではさまざまなエリアでプレー。バルセロナがボールを失うと、守備にも大きく貢献した。
この豊富な運動量こそ、フリック監督が前線の選手に求めるものだ。負傷中のラフィーニャは普段、ボールを持たない場面での働きが重要な役割を担うが、ジェズスもその戦術的な役割を十分に果たせることを示した。
また、移籍金1000万ユーロで加入して以来、その効率の良さも際立っている。驚くべきことに、29歳のジェズスがバルセロナで放った最初の枠内シュート3本はすべてゴールとなった。出場時間は限られているものの、すでに3得点を挙げている。
- AFP
欧州でステップアップ
当初は選手層を厚くするために獲得されたジェズスだが、今では起用に応えられる頼もしい先発要員であることを証明しつつある。ラフィーニャの不在は、バルセロナが夏に補強した攻撃陣にとって大きな試練と見られていたが、ジェズスは明確な好結果を示した。次はチャンピオンズリーグでガラタサライと対戦する際に、先発メンバーへの復帰を目指す。
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