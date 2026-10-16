『ガゼッタ・デッロ・スポルト』の取材に応じたベニテスは、イタリアが抱える広範な危機を認めつつも、質の高い選手が不足しているとの見方を否定した。「イタリアがワールドカップ出場を3大会逃したことが示すように、苦境にある。だが、取り組むべき課題はいくつもある」と説明。問題の根本は優れた選手の不在ではなく、クラブや育成システムにあると考えている。

「一方にはクラブがあり、その意思決定と投資がある。もう一方には代表チーム、育成システム、そして現在いる才能ある選手たちがいる。選手が不足しているとは思わない」と述べた。