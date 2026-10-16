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翻訳者：
「才能が不足しているわけではないが……」ラファ・ベニテス、イタリアサッカーを悩ませる戦術上の問題を分析
イタリアサッカーが現在直面する守備の危機
チャンピオンズリーグで低調なスタートを切ったセリエA勢は、8試合でわずか1勝にとどまった。第1節ではコモがライプツィヒを下し、イタリア勢唯一の勝利を挙げた一方、ローマはフェネルバフチェと引き分けた。インテルとナポリは、それぞれレアル・マドリーとアーセナルに敗れた。第2節には状況がさらに悪化し、4クラブすべてが敗戦。インテルはクラブ・ブルッヘに敗れ、ローマはレアル・マドリーに敗れた。ナポリはビジャレアル、コモはフェイエノールトに敗れた。この不振は根本的な問題を浮き彫りにしている。
- AFP
戦術面の問題はあるものの、トップクラスの才能は健在
『ガゼッタ・デッロ・スポルト』の取材に応じたベニテスは、イタリアが抱える広範な危機を認めつつも、質の高い選手が不足しているとの見方を否定した。「イタリアがワールドカップ出場を3大会逃したことが示すように、苦境にある。だが、取り組むべき課題はいくつもある」と説明。問題の根本は優れた選手の不在ではなく、クラブや育成システムにあると考えている。
「一方にはクラブがあり、その意思決定と投資がある。もう一方には代表チーム、育成システム、そして現在いる才能ある選手たちがいる。選手が不足しているとは思わない」と述べた。
歴史的な守備力を失う
その後、スペイン人指揮官は戦術面の弱さについて、マッシミリアーノ・アッレグリとファビオ・カペッロの見解に同調した。ベニテスは「アッレグリの発言について考えた。カペッロも同じことを言っていたと思うし、私も同意する」と語った。「イタリアは守る力を失った。それは、長年にわたり優位に立ってきたイタリアのサッカー文化を特徴づけるものの一つだった。後方には一流の選手もいる。ドンナルンマはおそらく世界最高のGKで、カラフィオーリはアーセナルの先発選手、バストーニはインテルの中心選手だ。ディマルコは攻撃参加で相手の脅威になれるウイングバックだ」
- Getty Images Sport
イタリアのクラブは今後どうなる？
今後、イタリア勢にはチャンピオンズリーグの第3ラウンドで巻き返す重要な機会がある。ナポリはボデ／グリムト、ローマはスロヴァン・ブラチスラヴァ、コモはマンチェスター・ユナイテッド、インテルはシャフタールと対戦する。ベニテスは、立て直すためには守備の隙を突かれやすいマンツーマンのシステムから脱却し、クラブは「若手選手とバランスの取れたプレースタイルに重点を置く必要がある」と締めくくった。
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