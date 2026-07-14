アーセナルでは最近、サリバがクラブの全大会通算で50試合に出場し、その中にはチャンピオンズリーグ決勝での敗戦時に戦った過酷な120分間の試合も含まれていた。サリバは、長引く背中の不調に悩まされていることを公に認めている。

ワールドカップのグループステージ中、彼はこう語った。「ここ数か月、小さな不調が続いている。 CLやプレミアリーグがあったので歯を食いしばってプレーしてきた。コーチ陣はうまく対応してくれている。W杯は4年に1度だから、歯を食いしばるしかない。100％のコンディションではないが、同じ選手は他にもいる。言い訳はできない」