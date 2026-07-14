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手術の可能性も？ ウィリアム・サリバが負傷でフランス対スペインのW杯準決勝を途中退場。アーセナルに懸念。
サリバ、スペイン戦で途中交代
ワールドカップ準決勝のフランス対スペイン戦で、サリバはボールを保持中に相手からのプレッシャーもなかったにもかかわらずピッチ上で倒れ込んだ。このディフェンダーはボールをフィールド外へ蹴り出し、マクセンス・ラクロワと交代した。試合はスペインが2-0で勝利し、決勝に進出した。決勝ではイングランド対アルゼンチンの勝者と対戦することになった。
英紙『デイリー・メール』によると、サリバはチームメイトに「背中がダメだ」と訴えた。フランス紙『レキップ』も手術の可能性を伝えたばかりであり、アーセナルは8月のシーズン開始を控え、彼の状態を注視している。
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痛みに耐えてプレーする
アーセナルでは最近、サリバがクラブの全大会通算で50試合に出場し、その中にはチャンピオンズリーグ決勝での敗戦時に戦った過酷な120分間の試合も含まれていた。サリバは、長引く背中の不調に悩まされていることを公に認めている。
ワールドカップのグループステージ中、彼はこう語った。「ここ数か月、小さな不調が続いている。 CLやプレミアリーグがあったので歯を食いしばってプレーしてきた。コーチ陣はうまく対応してくれている。W杯は4年に1度だから、歯を食いしばるしかない。100％のコンディションではないが、同じ選手は他にもいる。言い訳はできない」
デシャン監督は以前の懸念を一蹴した。
北米大会前、サリバの代表入りさえ疑問視されていた。デシャン監督は『ラ・デペッシュ・デュ・ミディ』の取材に「彼はここにいる。すべて順調だ」と懸念を否定した。 しかしサリバは肉体的負担に苦しみ、グループリーグ2試合に先発した後、最終戦は休養。決勝トーナメントで復帰した。今回のスペイン戦（0-2敗戦）で突然倒れ込んだことは、痛みを我慢し続けた代償を示唆し、フランス代表とアーセナルが長期回復を懸念している。
- Getty Images Sport
アーセナルとサリバの今後はどうなるのか？
アーセナルは、準決勝で0-2敗退したサリバがロンドンに戻り、詳細なメディカルチェックを受けるのを待つ。手術が必要と判明すれば、守備陣に大きな穴が開く。8月16日のコミュニティ・シールドは欠場が確実視され、プレミアリーグ開幕戦への出場も危ぶまれる。
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