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「手放せない」地位を失ったファン・ダイクに、リヴァプールがオファーを検討すると衝撃が走っている。
リヴァプールでファン・ダイクはもはや「不動の存在」ではない。
TEAMtalkによると、リーグ戦の不振とアルネ・スロット監督の退任で悔しいシーズンを過ごしたリヴァプールは、ファン・ダイクへの姿勢を変えた。 2025年まで契約延長していた34歳のDFだが、タイトルを逃したことでクラブは契約を後悔しているとされ、モハメド・サラーやアンディ・ロバートソンに続き、新監督アンドニ・イラオラには「キャプテンも不可欠ではない」と伝えられた。
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アモリム、夢の補強を狙う
ACミランは仲介者を通じてベテランDFの獲得を正式に打診した。イタリアでは、新監督ルーベン・アモリムがチーム強化の最優先ターゲットとしてこのオランダ代表を評価していると報じられている。サウジ・プロリーグ、メジャーリーグサッカー、トルコのクラブも関心を強めているが、リヴァプールはキャプテンを無理に放出するつもりはないものの、真剣なオファーなら検討する。
守備の選択肢が枯渇しつつある
センターバックの移籍が噂される中、リヴァプールの守備陣はすでに選択肢が限られている。イブラヒマ・コナテは退団済みで、ジョー・ゴメスも契約が残り1年を切っており去就が不透明だ。2027年に発動できるジャレル・クアンサの再獲得オプションはあるが、ファン・ダイクを失えば今すぐ移籍市場で代役を確保しなければならない。
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チームの再構築は試練だ
イラオラ監督は、メンバーが入れ替わるチームを率い、厳しいプレシーズンを迎えている。8月23日のプレミアリーグ開幕戦でリヴァプールがニューカッスル・ユナイテッドのホームを訪れるため、監督は移籍市場が閉まる前に守備陣を精査しなければならない。
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