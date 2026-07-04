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Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

「手放せない」地位を失ったファン・ダイクに、リヴァプールがオファーを検討すると衝撃が走っている。

移籍情報
フィルジル・ファン・ダイク
リヴァプール
プレミアリーグ
セリエ A
ACミラン

リヴァプールは、クラブキャプテンのヴィルジル・ファン・ダイクにも移籍オファーを検討する。彼はアンフィールドで「手放せない存在」ではなくなった。不本意なプレミアリーグのシーズンを経て監督が交代し、首脳陣は新体制でチーム再構築に動く。

  • リヴァプールでファン・ダイクはもはや「不動の存在」ではない。

    TEAMtalkによると、リーグ戦の不振とアルネ・スロット監督の退任で悔しいシーズンを過ごしたリヴァプールは、ファン・ダイクへの姿勢を変えた。 2025年まで契約延長していた34歳のDFだが、タイトルを逃したことでクラブは契約を後悔しているとされ、モハメド・サラーやアンディ・ロバートソンに続き、新監督アンドニ・イラオラには「キャプテンも不可欠ではない」と伝えられた。



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  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    アモリム、夢の補強を狙う

    ACミランは仲介者を通じてベテランDFの獲得を正式に打診した。イタリアでは、新監督ルーベン・アモリムがチーム強化の最優先ターゲットとしてこのオランダ代表を評価していると報じられている。サウジ・プロリーグ、メジャーリーグサッカー、トルコのクラブも関心を強めているが、リヴァプールはキャプテンを無理に放出するつもりはないものの、真剣なオファーなら検討する。

  • 守備の選択肢が枯渇しつつある

    センターバックの移籍が噂される中、リヴァプールの守備陣はすでに選択肢が限られている。イブラヒマ・コナテは退団済みで、ジョー・ゴメスも契約が残り1年を切っており去就が不透明だ。2027年に発動できるジャレル・クアンサの再獲得オプションはあるが、ファン・ダイクを失えば今すぐ移籍市場で代役を確保しなければならない。

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  • Andoni Iraola LiverpoolGetty Images

    チームの再構築は試練だ

    イラオラ監督は、メンバーが入れ替わるチームを率い、厳しいプレシーズンを迎えている。8月23日のプレミアリーグ開幕戦でリヴァプールがニューカッスル・ユナイテッドのホームを訪れるため、監督は移籍市場が閉まる前に守備陣を精査しなければならない。