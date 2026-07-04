ACミランは仲介者を通じてベテランDFの獲得を正式に打診した。イタリアでは、新監督ルーベン・アモリムがチーム強化の最優先ターゲットとしてこのオランダ代表を評価していると報じられている。サウジ・プロリーグ、メジャーリーグサッカー、トルコのクラブも関心を強めているが、リヴァプールはキャプテンを無理に放出するつもりはないものの、真剣なオファーなら検討する。