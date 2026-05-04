手を出すな！PSGがレアル・マドリードの守備の要に1億5000万ユーロの契約解除条項を提示し、大胆な獲得に動く。

PSGが関心を示したタイミングは、このスペインの強豪クラブにとって試練の時期と重なっている。エデル・ミリタオの長期離脱により、クラブは戦力の厚みを再考せざるを得なくなった。主力選手との契約交渉は未決のままであり、守備陣もプレッシャーにさらされている。そのため、マルティネスのような若手選手の獲得は単なる選択肢ではなく最優先事項となっている。しかし報道によると、ベルナベウを本拠地とする同クラブは、この移籍交渉に応じる意向はないという。