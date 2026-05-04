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手を出すな！PSGがレアル・マドリードの守備の要に1億5000万ユーロの契約解除条項を提示し、大胆な獲得に動く。
カンポスがマルティネスを追う先頭に立つ
マルカ紙によると、レアル・マドリードが将来を掌握するホアン・マルティネスに、PSGが興味を示している。
スポーツアドバイザーのルイス・カンポスが先頭に立ち、数か月前から契約状況を調査中だ。
- AFP
1億5000万ユーロの違約金で保護されている
パリ・サンジェルマン（PSG）の熱烈な関心に構わず、マドリードは優位を保つ。クラブは2029年までの新契約でマルティネスの将来を確保し、違約金は1億5000万ユーロに設定された。この条件が安易な移籍を阻止し、ロス・ブランコスに交渉の主導権を与える。PSGが正式にオファーしても、道のりは厳しい。 また、この移籍は買い戻し条項のない完全移籍となる見込みで、マドリードは歴史的にそのような条件を嫌う。
守備の危機が退団を難しくしている
PSGが関心を示したタイミングは、このスペインの強豪クラブにとって試練の時期と重なっている。エデル・ミリタオの長期離脱により、クラブは戦力の厚みを再考せざるを得なくなった。主力選手との契約交渉は未決のままであり、守備陣もプレッシャーにさらされている。そのため、マルティネスのような若手選手の獲得は単なる選択肢ではなく最優先事項となっている。しかし報道によると、ベルナベウを本拠地とする同クラブは、この移籍交渉に応じる意向はないという。
- Getty Images Sport
欧州強豪の激突
マルティネスのような将来性豊かな選手を欧州のライバルに奪われるのは、レアル・マドリードの長期計画に大きな打撃だ。この巨額リリース条項は、PSGのような国家資本クラブを阻むために設定された。夏窗が近づくにつれ緊張は高まるが、現時点では1億5000万ユーロがパリと「守備の宝石」の間に立ちはだかる。