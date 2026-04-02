「手を上げて、さっさと失せろ！」――チェルシーのレジェンド、ジョン・オビ・ミケルが、レアル・マドリード移籍に関する発言をしたエンツォ・フェルナンデスを激しく非難

この騒動は、チェルシーがパリ・サンジェルマンに敗れ、チャンピオンズリーグから敗退したことをきっかけに始まった。ラウンド16で合計スコア8-2という屈辱的な敗北を喫した後、来シーズンもチェルシーに在籍するかどうかを問われたフェルナンデスは、ESPNアルゼンチンに対し次のように語った。「分からない。今はここ（チェルシー）に集中している。プレミアリーグの試合が8試合とFAカップが残っている。その後はワールドカップがあり、その先はどうなるか見ていくことになるだろう。」

この状況は、レアル・マドリード移籍の噂が浮上する中、25歳のMFがスペインの首都への憧れを公に語ったことでさらに激化した。彼はLuzuTVで次のように語った。「（妻に）いつも言っているんだけど、もしヨーロッパで住む街を選ばなきゃいけないなら、僕はマドリードが本当に好きだ。ブエノスアイレスととても似ているし、食べ物もそうだからね」