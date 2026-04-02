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「手を上げて、さっさと失せろ！」――チェルシーのレジェンド、ジョン・オビ・ミケルが、レアル・マドリード移籍に関する発言をしたエンツォ・フェルナンデスを激しく非難
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怒りを招いたコメント
この騒動は、チェルシーがパリ・サンジェルマンに敗れ、チャンピオンズリーグから敗退したことをきっかけに始まった。ラウンド16で合計スコア8-2という屈辱的な敗北を喫した後、来シーズンもチェルシーに在籍するかどうかを問われたフェルナンデスは、ESPNアルゼンチンに対し次のように語った。「分からない。今はここ（チェルシー）に集中している。プレミアリーグの試合が8試合とFAカップが残っている。その後はワールドカップがあり、その先はどうなるか見ていくことになるだろう。」
この状況は、レアル・マドリード移籍の噂が浮上する中、25歳のMFがスペインの首都への憧れを公に語ったことでさらに激化した。彼はLuzuTVで次のように語った。「（妻に）いつも言っているんだけど、もしヨーロッパで住む街を選ばなきゃいけないなら、僕はマドリードが本当に好きだ。ブエノスアイレスととても似ているし、食べ物もそうだからね」
「あれはリーダーじゃない！」
自身のポッドキャスト『Obi One Podcast』で、このチャンピオンズリーグ優勝経験者はフェルナンデスに対する怒りを露わにした。
西ロンドンで11年間にわたり活躍したミケルは、ワールドカップ優勝者の発言のタイミングに特に不満を抱いていた。「あれはリーダーの振る舞いじゃない」とミケルは語った。「もし真のリーダーがいて、選手たちが尊敬し、慕うようなリーダーがいるなら、あのような発言は決してしないはずだ」
アイコンがMFに退団を告げる
ミケルは、他のベテラン選手が不在の中、キャプテンマークを巻いた選手がそのような発言をしたことに激怒した。このナイジェリア人選手は、フェルナンデスがリアム・ローゼニオール監督の下での現在のチーム運営に不満があるのなら、直ちにクラブを去るべきだと示唆した。
「チャンピオンズリーグで恥ずべき敗退を喫した直後に、キャプテンの腕章を巻いてそんな発言をするべきではない」とミケルは付け加えた。「どんな選手もクラブより偉いなんてことはない。もう嫌なら、手を挙げてさっさと出て行け。そうすれば、我々は前に進めるんだ。」
- AFP
バッジへの敬意を求める
フェルナンデスは2032年まで長期契約を結んでいるにもかかわらず、ミケルは同選手がクラブに対してもっと感謝の気持ちを示すべきだと主張している。彼はこのアルゼンチン代表選手に対し、スタンフォード・ブリッジで求められる基準を改めて指摘した。
「『何が起きていても関係ない』などと公言してはいけない」とミケルは締めくくった。「チェルシーFCのようなクラブでプレーできていることに感謝すべきだ。それは我々が築き上げた文化があるからだ。多少の不満があるのは理解できるが、それでもエンブレムを尊重し、クラブを尊重し、ファンを尊重しなければならない。なぜなら、ファンの皆さんが君たちの給料を支払ってくれているのだから」