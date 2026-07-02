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「扉は開いている」――アーセナルDFサリバ、フランスレジェンドがRM移籍を予測。
デサイーがマドリードの行方を予想
25歳の彼はアーセナル守備の要として、昨季ミケル・アルテタ監督率いるチームのプレミアリーグ制覇に貢献した。
SportsCastingのインタビューで、デサイーは同胞サリバの次なる舞台はベルナベウだと語った。「はい、私はウィリアム・サリバがいつかレアル・マドリードのユニフォームを着ると期待しています」と述べた。 「彼は今後4年間はアーセナルに在籍する契約を結んでいる。だが彼はまだ若い。だから、あり得ない話ではない。道は開かれている。最高の選手たちは皆、キャリアのどこかでレアル・マドリードでプレーしたいと願っている。ただ、今はまだだ。彼は最高のセンターバックだから、現時点ではそういう状況なのだ」
- AFP
サリバ対ファン・ダイク
元チェルシー主将のデサイーは、世界最高のセンターバックを問われ、サリバをファン・ダイクより上と位置づけた。彼はファン・ダイクが依然としてトップクラスながら、ここ数シーズンは衰えを見せていると指摘した。
「私が考える世界最高のセンターバックは誰か？ それはヴィルジル・ファン・ダイクではない」とデサイーは説明した。「彼には彼なりのレベルがあることは周知の事実だ。彼が偉大なディフェンダーであることに疑いの余地はない。しかし、時折、わずかな弱さを見せることがある。 過去の怪我の影響もあるだろう。1対1では以前ほどの強さはないが、それでも素晴らしい選手だ」
サリバはライバルたちを上回る評価を受けた
デサイーは、サリバのレベルに達するセンターバックは欧州の他クラブにはいないと断言。1998年W杯優勝経験を持つ同氏は、マンU、チェルシー、インテル、ACミランの選手でもサリバの安定感と守備力を上回る者はいないと主張した。
「私はウィリアム・サリバをその中に挙げたい。背中の問題はあるものの、彼は世界最高のセンターバックの候補の一人だと思う」とデサイーは語った。「サリバは間違いなく最高の選手の一人だ。ガブリエルがそこに名を連ねているのはサリバのおかげに過ぎない――だからガブリエルは、いや、彼は候補には入らない。他に誰を挙げられるだろうか？ マンチェスター・ユナイテッドには何もない。チェルシーも、そのレベルには達していない。 インテルやミランも論外だ」
- Getty/GOAL
レアル・マドリードの新たなディフェンダーたち
マドリードは以前、フランスのセンターバックであるサリバの獲得が噂されたが、同選手は昨年アーセナルと契約延長した。今回、レアル・マドリードはリヴァプールとの契約満了に伴い、フリーでフランス人DFイブラヒマ・コナテを獲得した。それでもクラブはトップクラスのセンターバックを求め、ボルシア・ドルトムントのニコ・シュロッターベックにも関心を示している。
さらに、ジョゼ・モウリーニョ監督率いるチームは新シーズンに向けて戦力を強化するため、ベルナベウ首脳陣がマンチェスター・シティを退団したベルナルド・シルバをフリーで獲得。同時にチェルシーから左サイドバックのマルク・ククレラを5500万ユーロで迎え、2人のスターを同時に補強した。
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