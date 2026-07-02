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「扉は開いている」――アーセナルのウィリアム・サリバについて、フランス伝説の選手がレアル・マドリード移籍を予測。
デサイーがマドリードの行方を予想
25歳の彼はアーセナル守備の要として、ミケル・アルテタ監督率いるチームが昨季プレミアリーグ制覇に貢献した。
スポーツキャスティングの取材にデサイーは、同胞サリバの次なる舞台はベルナベウだと語った。「もちろん、将来的にレアル・マドリードでプレーするだろう」と述べた。 「彼は今後4年間はアーセナルに在籍する契約を結んでいる。だが彼はまだ若い。だから、あり得ない話ではない。道は開かれている。最高の選手たちは皆、キャリアのどこかでレアル・マドリードでプレーしたいと願っている。ただ、今はまだだ。彼は最高のセンターバックだから、現時点ではそういう状況なのだ」
- AFP
サリバ対ファン・ダイク
元チェルシー主将のデサイーは、世界最高のセンターバックを問われ、サリバを筆頭に挙げ、リヴァプールの象徴ファン・ダイクより上位とした。デサイーは、ファン・ダイクが依然としてトップクラスながら、ここ数シーズンは衰えを見せていると指摘した。
「私が考える世界最高のセンターバックは誰か？ それはヴィルジル・ファン・ダイクではない」とデサイーは説明した。「彼には彼なりのレベルがあることは周知の事実だ。彼が偉大なディフェンダーであることに疑いの余地はない。しかし、時折、わずかな弱さを見せることがある。 過去の怪我の影響もあるだろう。1対1では以前ほどの強さはないが、それでも素晴らしい選手だ」
サリバはライバルたちを上回る評価を受けた
デサイーは、サリバのレベルに達するセンターバックは欧州の他クラブにはいないと断言。1998年W杯優勝経験を持つ同氏は、マンU、チェルシー、インテル、ACミランの選手でもサリバの安定感と守備力に及ばないと主張した。
「私はウィリアム・サリバをそのリストに挙げたい。背中の問題を抱えているとはいえ、彼は世界最高のセンターバックの候補の一人だと思う」とデサイーは語った。「サリバは間違いなく最高の選手の一人だ。ガブリエルがそこに名を連ねているのはサリバのおかげに過ぎない――だからガブリエルは候補には入らない。他には？ マンチェスター・ユナイテッドにはいない。チェルシーも、そのレベルには達していない。 インテルやミランも論外だ」
- Getty/GOAL
レアル・マドリードの新たなディフェンダーたち
マドリードは以前、フランスのセンターバックであるサリバの獲得が噂されたが、同選手は昨年アーセナルとの契約を延長した。今回、レアル・マドリードはリヴァプールとの契約満了に伴い、フリーでフランス人DFイブラヒマ・コナテを獲得した。それでもクラブはトップクラスのセンターバックを求め、ボルシア・ドルトムントのニコ・シュロッターベックにも関心を示している。
さらに、ジョゼ・モウリーニョ監督率いるチームは新シーズンに向けて戦力を強化するため、ベルナベウ首脳陣がマンチェスター・シティを退団したベルナルド・シルバをフリーで獲得。同時にチェルシーから左サイドバックのマルク・ククレラを5500万ユーロで迎え、2人のスターを同時に補強した。