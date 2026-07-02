「扉は開いている」――アーセナルのウィリアム・サリバについて、フランスレジェンドがレアル・マドリード移籍を予測。

元チェルシー主将のデサイーは、世界最高のセンターバックを問われ、サリバを筆頭に挙げ、リバプールの象徴ファン・ダイクより上位とした。デサイーは、ファン・ダイクが依然としてトップクラスながら、ここ数シーズンは衰えを見せていると指摘した。

「私が考える世界最高のセンターバックは誰か？ それはヴィルジル・ファン・ダイクではない」とデサイーは説明した。「彼には彼なりのレベルがあることは周知の事実だ。彼が偉大なディフェンダーであることに疑いの余地はない。しかし、時折、わずかな弱さを見せることがある。 過去の怪我の影響もあるだろう。1対1では以前ほどの強さはないが、それでも素晴らしい選手だ」