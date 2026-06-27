ラモスは2024年冬、ベンフィカから6500万ユーロでパリ・サンジェルマンへ移籍したが、期待された得点力を示せなかった。昨季のUCLノックアウトステージでは、優勝したチームでわずか65分しか出場していない。

PSGでは131試合45得点だったが、2028年までの契約を残して退団。ミラノではニクラス・フュルクルグの後任となり、フュルクルグはレンタル終了後、フィオレンティーナに残らなければウェストハムに復帰する。