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Ruben Amorim Manchester United 2025-26Getty
Andreas Koenigl

翻訳者：

所属クラブではパートタイム選手に過ぎない！それでもACミランはクラブ史上最高額の移籍金を支払ったようだ。

セリエ A
ACミラン
移籍情報
パリ・サンジェルマン
リーグ・アン
ゴンサロ・ラモス

ゴンサロ・ラモスはパリ・サンジェルマンからACミランへの移籍目前と複数のメディアが報じている。

移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏や『The Athletic』によると、ミランとPSGは7400万ユーロで合意。ポルトガル代表の選手は、W杯参加中のフロリダでメディカルチェックを終えたという。

  • ミランの新監督ルーベン・アモリムは、同郷の選手獲得に決定的な役割を果たした。クラブは彼のために史上最高額を支払った。これまでの最高額は2019年にリールから4950万で加入したラファエル・レアオだった。

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  • AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    ミランでのフュルクルグの将来はない

    ラモスは2024年冬、ベンフィカから6500万ユーロでパリ・サンジェルマンへ移籍したが、期待された得点力を示せなかった。昨季のUCLノックアウトステージでは、優勝したチームでわずか65分しか出場していない。

    PSGでは131試合45得点だったが、2028年までの契約を残して退団。ミラノではニクラス・フュルクルグの後任となり、フュルクルグはレンタル終了後、フィオレンティーナに残らなければウェストハムに復帰する。