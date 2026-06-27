移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏や『The Athletic』によると、ミランとPSGは7400万ユーロで合意。ポルトガル代表の選手は、W杯参加中のフロリダでメディカルチェックを終えたという。
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所属クラブではパートタイム選手に過ぎない！それでもACミランはクラブ史上最高額の移籍金を支払ったようだ。
ミランの新監督ルーベン・アモリムは、同郷の選手獲得に決定的な役割を果たした。クラブは彼のために史上最高額を支払った。これまでの最高額は2019年にリールから4950万で加入したラファエル・レアオだった。
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ミランでのフュルクルグの将来はない
ラモスは2024年冬、ベンフィカから6500万ユーロでパリ・サンジェルマンへ移籍したが、期待された得点力を示せなかった。昨季のUCLノックアウトステージでは、優勝したチームでわずか65分しか出場していない。
PSGでは131試合45得点だったが、2028年までの契約を残して退団。ミラノではニクラス・フュルクルグの後任となり、フュルクルグはレンタル終了後、フィオレンティーナに残らなければウェストハムに復帰する。