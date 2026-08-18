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「戻るのは難しい」 ペップ・グアルディオラ、衝撃の引退を検討か。疲弊した元マンチェスター・シティ指揮官は、サッカー界に二度と戻らない可能性を示唆した。
疲弊したペップ、引退を示唆
エティハド・スタジアムでの10年間でイングランドサッカー界に革命をもたらした55歳の指揮官は、再び監督業に就く意欲が自分にあるのか分からないと明かした。
グアルディオラはAmazonの新作ドキュメンタリー『A Beautiful Obsession』の中で、マンチェスターで過ごした時間が精神面に与えた負担について語った。「自分でもこれから何をするのか分からない」と認め、「戻ってくるのは難しいだろう。それが今の自分の感覚だ。私生活で起きた多くのことを整理し直す必要がある。
少し違うことの中で、自分自身をもう一度見つける必要がある。少し腰を据えて、いったん頭を空っぽにする時間が必要だ。それが主な目標の一つだ」
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勝利の中毒性
グアルディオラのエティハド退団は前例のない成功の時期を経た後のものだが、プレミアリーグを支配し続けることが求める並外れた肉体的、精神的負担が大きな代償となったのは明らかである。今の最優先事項は逃げ道を見つけることだが、トップリーグの監督業がもたらす容赦ないアドレナリンの高まりをきっぱり断つのは、言うほど簡単ではない。スペイン人指揮官は頂点にとどまるために必要な激しさについて率直に語っており、勝利という中毒性のあるドラッグは祝福であると同時に呪いでもあると指摘している。
「自分のチームが良いプレーをするのを見ることが喜びであり、楽しみなんだ」と同氏は付け加えた。「毎日目覚めるたびに、それがモットーであり目標になっている。あまりにも中毒性が強い。年を重ねた監督たちは引退しても戻りたくなり、また戻りたくなる。それなしでは生きていけないんだ」
ベギリスタインが語る、サッカー以外の人生への助言
ジョゼップ・グアルディオラの長年の盟友で、マンチェスター・シティの元フットボールディレクターであるチキ・ベギリスタインが、友人であるグアルディオラに対し、サッカーから離れた人生を受け入れるよう勧めた。2025年夏にその職を離れたベギリスタインは、グアルディオラが物事の見方を取り戻すには、完全に切り離される必要があると考えている。元ディレクターは、サッカー界の人間関係の中にとどまり続ければ、同じ高圧的なストレスの循環にグアルディオラを閉じ込めるだけだと警告した。
「私はこれをペップに説明したいと思っていた。3-0で負けることがあっても人生は続くし、友人たちと過ごせる素晴らしい瞬間があるのだと。
「だが、彼が会う相手がサッカー関係者だけで、サッカーしか知らないのであれば、彼はこれまで生きてきたのと同じジェットコースターの中にいることになる。本当に外に出て、完全に離れるための時間が彼には必要だ」
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イタリアからの接触とマルディーニの告白
休養を取るという決断が公になる前、イタリアサッカー連盟（FIGC）は彼を代表チームの舞台に招くため、大きな働きかけを行っていた。当時テクニカルディレクターを務めていた伝説的DFパオロ・マルディーニは、グアルディオラがイタリア代表監督就任にかなり心を動かされていたこと、さらにバルセロナでの会談中には戦術フォーメーションを書き始めていたことを明かしている。しかし、グアルディオラは休養の必要性について最後まで考えを曲げなかった。
最終的に彼はイタリア代表からの名誉あるオファーを断り、目先の国際舞台での栄光よりも、自身の精神的な健康と必要不可欠な休息を優先した。このサバティカルが、歴史上最も輝かしい監督キャリアの一つに永遠の終わりを告げるものとなるのか、それとも単なる一時停止にすぎないのかは分からない。いずれにせよ、サッカー界は今後、かつてバルセロナとバイエルン・ミュンヘンを率いた指揮官がタッチラインで采配を振るわない状況に適応していかなければならない。
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