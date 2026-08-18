グアルディオラのエティハド退団は前例のない成功の時期を経た後のものだが、プレミアリーグを支配し続けることが求める並外れた肉体的、精神的負担が大きな代償となったのは明らかである。今の最優先事項は逃げ道を見つけることだが、トップリーグの監督業がもたらす容赦ないアドレナリンの高まりをきっぱり断つのは、言うほど簡単ではない。スペイン人指揮官は頂点にとどまるために必要な激しさについて率直に語っており、勝利という中毒性のあるドラッグは祝福であると同時に呪いでもあると指摘している。

「自分のチームが良いプレーをするのを見ることが喜びであり、楽しみなんだ」と同氏は付け加えた。「毎日目覚めるたびに、それがモットーであり目標になっている。あまりにも中毒性が強い。年を重ねた監督たちは引退しても戻りたくなり、また戻りたくなる。それなしでは生きていけないんだ」