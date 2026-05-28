ロンドン北部で成功を収めても、カラフィオリは古巣への愛情を失わない。特にガスペリーニ率いるローマがチャンピオンズリーグ出場権を獲得してからは、その活躍を注目している。

ローマがアーセナルで経験したプロジェクトを再現できるかと問われると、彼は「ローマが“新たなアーセナル”になれるかは分からないが、ガスペリーニ監督に信頼を寄せたことはとても嬉しい。いつも応援している。僕が子供時代に慣れ親しんだレベルに戻れることを願っている」と語った。