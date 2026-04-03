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「戻ってこられて嬉しい！」――クリスティアーノ・ロナウドが怪我からの復帰戦で2得点を挙げ、アル・ナセルがサウジ・プロリーグ優勝に王手
CR7の輝かしい100年
ロナウドは、サウジ・プロリーグでの記念すべき100試合目の出場を、忘れられない一戦にした。ハムストリングの負傷により直近のリーグ戦3試合を欠場し、一時戦線離脱していたが、41歳の彼はキャリアを通じて一貫して持ち続けてきた飢えをそのままに先発復帰を果たし、後半に2得点を挙げてアル・ナジマの抵抗を打ち砕いた。
元レアル・マドリードおよびマンチェスター・ユナイテッドのこの選手にとって、その記録は依然として年齢を超越している。 ロナウドはサウジアラビアでのリーグ戦通算100試合で97ゴールを記録しており、これは同期間における2位の選手、アブデルラザク・ハメド・アッラーの記録を驚異的な39ゴールも上回るものだ。試合最多となる8本のシュートと4つの決定機を創出したロナウドは、アル・ナスルが優勝争いの最終盤に必要とする、まさに試合の流れを変える選手であることを余すところなく示した。
ロナウドがSNSで復帰を祝う
試合後、この伝説的なフォワードはインスタグラムでフォロワーに向けて「戻ってこられて嬉しい！一緒に前進しよう！」と投稿し、喜びを語った。このポルトガル人スーパースターのメッセージには、怪我による離脱を経て無事復帰を果たした満足感がにじんでいた。アル・アワル・パークでの勝利により、ライバルであるアル・ヒラルには大きなプレッシャーがかかった。アル・ヒラルは現在、アル・タアウォンとの対戦を控えて6ポイント差をつけられている。
序盤のピンチとマネの圧巻のプレー
最終的なスコアとは裏腹に、アル・ナセルは前半、決して優位に試合を進めていたわけではなかった。44分、フェリッペ・カルドソが驚異的な身体能力でディフェンダーを振り切り、ラカン・アル・トゥライヒに絶妙なパスを送ると、彼は無力なゴールキーパーをかわして強烈なシュートを決め、アル・ナセルは衝撃を受けた。ホルヘ・ジェズス監督率いるチームが試合を支配していた前半において、これは一瞬の油断に過ぎなかったが、彼らは王者たるべき冷静な対応を見せた。
流れが変わったのは、ハーフタイムのホイッスルが鳴る前だった。アブドゥッラー・アル・ハムダンが、マルセロ・ブロゾヴィッチのクロスからアブドゥラエラ・アル・アムリが頭でそらしたボールを、バックポストに抜け出して押し込み、同点に追いついた。そして、ロスタイム9分、サディオ・マネが主役となった。 セネガル人FWは華麗な独走を見せ、3人のディフェンダーをかわして右上隅に鋭いシュートを突き刺し、アル・ナスルにハーフタイムでのリードをもたらした。
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後半、ロナウドが主導権を握る
後半早々、アル・ナジマは再び試合の流れを狂わせそうになった。ダビド・ティヤニックの折り返しをカルドーゾが受けると、コーナーへ正確なカーブをかけたシュートを叩き込んだのだ。しかし、同点の状態はロナウドが立ち上がるまで続かなかった。アブドゥッラー・アル・ハウサウィがペナルティエリア内でハンドの反則をとられた際、アル・ナスの主将はPKを確実に決めてリードを奪い返した。
73分、ロナウドがこの試合2点目を決めたのは、まさに典型的な「ポッチャー（得点嗅覚に優れた選手）」らしいゴールだった。ナワフ・ブ・ワシュルの低いクロスを繊細なファーストタッチで受けると、至近距離からシュートを叩き込んだ。副審は当初オフサイドの旗を上げたが、長時間のVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）確認の末、ゴールは有効と認定され、ホームの観客は大喜びした。 さらに95分、マネがサレム・アル・ナジディのクロスを押し込み、5-2の勝利を決定づけた。