ロナウドは、サウジ・プロリーグでの記念すべき100試合目の出場を、忘れられない一戦にした。ハムストリングの負傷により直近のリーグ戦3試合を欠場し、一時戦線離脱していたが、41歳の彼はキャリアを通じて一貫して持ち続けてきた飢えをそのままに先発復帰を果たし、後半に2得点を挙げてアル・ナジマの抵抗を打ち砕いた。

元レアル・マドリードおよびマンチェスター・ユナイテッドのこの選手にとって、その記録は依然として年齢を超越している。 ロナウドはサウジアラビアでのリーグ戦通算100試合で97ゴールを記録しており、これは同期間における2位の選手、アブデルラザク・ハメド・アッラーの記録を驚異的な39ゴールも上回るものだ。試合最多となる8本のシュートと4つの決定機を創出したロナウドは、アル・ナスルが優勝争いの最終盤に必要とする、まさに試合の流れを変える選手であることを余すところなく示した。