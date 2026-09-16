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戦闘態勢は整った！パブロ、ウェストハムでの初ゴールを記録しミルウォール戦を見据える
パブロが初ゴールも、カップ戦敗退
パブロ・フェリペが火曜の夜、ウェストハム・ユナイテッドでの初ゴールを決めたが、その節目はフラムに3-2で敗れたカラバオカップ3回戦の結果にかき消された。22歳のFWは22試合目の出場で難しい角度から決めて2-2に追いついたが、その後にオスカル・ボブがアウェーのフラムに終盤の決勝点をもたらした。
今夏加入のモラトはそれ以前にロドリゴ・ムニスの先制点を取り消していたが、その後にセサル・パラシオスが再びフラムを勝ち越しに導いた。
ウェストハムはこれで、EFLチャンピオンシップでの4連勝の後、再びリーグ戦に意識を切り替えなければならない。
- Getty Images Sport
FWがほろ苦い節目を振り返る
試合後に語ったパブロは、イースト・ロンドンのクラブでゴール欠乏から脱した一方で、複雑な思いを明かした。得点できたことには安堵を示したものの、勝ち上がりを決められなかったことには失望を表した。
このブラジル人選手は、トップリーグの相手を前にしたチームのパフォーマンスが大きな自信につながったと強調した。
「あの初ゴールを決めることをずっと強く望んでいたし、結果を得られなかったのは本当に残念だ」とパブロは述べた。「うつむくつもりはない。次の試合でより良い形を見せられるよう、これからも努力し、戦い続けなければならない」
ウェストハム、ミルウォール戦に照準
この敗戦により、ウェストハムは土曜日にザ・デンで行われる大きな注目を集めるミルウォールとのダービーを前に、短い調整期間で臨むことになった。この一戦は、ライバル関係にあるロンドンの両クラブにとって、ウェストハムが2-1で勝利した2012年2月以来初の公式戦での対戦となる。
首位で追う側に4ポイント差をつけているウェストハムは、そのリードを守ることを目指す。
パブロは、この一戦がサポーターにとって持つ重要性をチームが十分に理解していると認めた。
- Sportimage
FWがロンドン・ダービーへ完全集中を誓う
パブロは、ウェストハムが勝ち点3獲得へ万全の準備を整えてザ・デンに乗り込むと強調した。1月にクラブへ加入したこのFWは、このライバル関係を初めて味わう一戦で、自身の存在感を示すことに意欲を見せている。
ウェストハムは即座に立て直し、昇格争いを維持することを目指している。
「ミルウォールとの間に大きなライバル関係があることは分かっている」とパブロは付け加えた。「自分たちは100パーセント集中して臨む。この試合が重要だと分かっているし、勝利をつかむためにできることはすべてやるつもりだ」
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