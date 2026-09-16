パブロ・フェリペが火曜の夜、ウェストハム・ユナイテッドでの初ゴールを決めたが、その節目はフラムに3-2で敗れたカラバオカップ3回戦の結果にかき消された。22歳のFWは22試合目の出場で難しい角度から決めて2-2に追いついたが、その後にオスカル・ボブがアウェーのフラムに終盤の決勝点をもたらした。

今夏加入のモラトはそれ以前にロドリゴ・ムニスの先制点を取り消していたが、その後にセサル・パラシオスが再びフラムを勝ち越しに導いた。

ウェストハムはこれで、EFLチャンピオンシップでの4連勝の後、再びリーグ戦に意識を切り替えなければならない。