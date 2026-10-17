Branislav Racko
翻訳者：
戦闘態勢は万全！リヴァプールのスター、ジャケがブレントフォード撃破へ意欲。フランス人選手は激闘を予告
ジャケ、リヴァプールにブレントフォードとの厳しい戦いを覚悟するよう警告
リヴァプールのセンターバック、ジェレミー・ジャケは、土曜日のブレントフォード戦で待ち受けるフィジカル面の厳しい戦いに、チームとして前向きに臨むよう呼びかけた。アンドニ・イラオラ率いるチームは、前節のマンチェスター・シティ戦で敗れた後、プレミアリーグでの戦いを立て直すべく、Gtechコミュニティ・スタジアムに乗り込む。
21歳のジャケは、夏にスタッド・レンヌから加入して以降、2026-27シーズンのリーグ戦全6試合に先発している。
週半ばのチャンピオンズリーグでLASKに勝利し、立ち直りを見せたリヴァプール。ジャケは、チームが国内リーグでも同様のパフォーマンスを発揮しなければならないと強調した。
- Getty Images Sport
DFがイラオラからの警告と対人戦の激しさを明かす
ジャケは、イラオラ監督が試合で求められる戦い方をすでにチームに明確に伝えていると明かした。「監督からは、ピッチの至るところで激しい戦いになると言われている」とジャケは語った。「ただ、準備期間は少し短かったものの、トレーニングでは懸命に取り組んできた。僕たちは準備を整えて臨む」
「オーストリアでは、僕たちがどう立て直せるかをすでに示したと思う。でも今は、プレミアリーグで再び勝利をつかむことが重要だ」
イングランドのサッカーへのフィジカル面での適応については、こう付け加えた。「最も大きな違いは、競り合いや個々の攻防の激しさだと感じる。90分間を通して、1対1の場面がより多い」
ファン賞の受賞とジダンからの称賛で、夢のようなスタートを締めくくる
アンフィールドでのキャリアを鮮やかにスタートさせたジャケは、ファン投票でコーディ・ガクポとアレクサンデル・イサクを上回り、リヴァプールの8月・9月の月間最優秀選手に選ばれた。代表ウィーク中には、ジネディーヌ・ジダン監督の下でフランス代表として初出場も果たした。
ジャケはAXAトレーニングセンターで「ただ感謝を伝えたい。チームメイト、そしてこの賞をくれたファンの皆さんにありがとうと言いたい。本当にうれしい」と語った。「ファンが僕を選んでくれたことは特別だ。素晴らしいご褒美だよ。これからもたくさん受賞できたらいいね」
フランス代表でのデビューを振り返り、こう話した。「フランス人の僕にとって、国中の人たちの前でプレーすること以上の経験は、そうそうないと思う。魔法のような瞬間だった」
- AFP
リヴァプール、Gtechコミュニティ・スタジアムで国内での勢い維持を狙う
9月のプレミアリーグで3試合連続の無失点を記録したジャケは、トーマス・フランク監督率いるチームとの対戦でも高いパフォーマンスを維持することを目指している。
「この好調を維持できればと思う」とジャケは締めくくった。「まだシーズン序盤だが、ここまではうまくいっている。高いパフォーマンスを保てるよう、懸命に取り組むつもりだ」
リヴァプールにとって、ブレントフォードでの勝利は、国内と欧州で続く厳しい試合日程を前に重要な弾みとなるだろう。
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