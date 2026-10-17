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ライブ
imago-sport-1084542971.jpgBranislav Racko
Alvino Hanafi
翻訳者：

戦闘態勢は万全！リヴァプールのスター、ジャケがブレントフォード撃破へ意欲。フランス人選手は激闘を予告

ジェレミー・ジャケ
ブレントフォード 対 リヴァプール
リヴァプール
ブレントフォード
プレミアリーグ

リヴァプールのセンターバック、ジェレミー・ジャケは、ブレントフォード戦では「ピッチのあらゆる場所での戦い」に備えるようチームメイトに呼びかけた。リヴァプールの月間最優秀選手に選ばれたばかりのジャケは、マンチェスター・シティに敗れた直近のリーグ戦を受け、勝ち点3を獲得する必要性を強調した。

  • ジャケ、リヴァプールにブレントフォードとの厳しい戦いを覚悟するよう警告

    リヴァプールのセンターバック、ジェレミー・ジャケは、土曜日のブレントフォード戦で待ち受けるフィジカル面の厳しい戦いに、チームとして前向きに臨むよう呼びかけた。アンドニ・イラオラ率いるチームは、前節のマンチェスター・シティ戦で敗れた後、プレミアリーグでの戦いを立て直すべく、Gtechコミュニティ・スタジアムに乗り込む。

    21歳のジャケは、夏にスタッド・レンヌから加入して以降、2026-27シーズンのリーグ戦全6試合に先発している。

    週半ばのチャンピオンズリーグでLASKに勝利し、立ち直りを見せたリヴァプール。ジャケは、チームが国内リーグでも同様のパフォーマンスを発揮しなければならないと強調した。

  • Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    DFがイラオラからの警告と対人戦の激しさを明かす

    ジャケは、イラオラ監督が試合で求められる戦い方をすでにチームに明確に伝えていると明かした。「監督からは、ピッチの至るところで激しい戦いになると言われている」とジャケは語った。「ただ、準備期間は少し短かったものの、トレーニングでは懸命に取り組んできた。僕たちは準備を整えて臨む」

    「オーストリアでは、僕たちがどう立て直せるかをすでに示したと思う。でも今は、プレミアリーグで再び勝利をつかむことが重要だ」

    イングランドのサッカーへのフィジカル面での適応については、こう付け加えた。「最も大きな違いは、競り合いや個々の攻防の激しさだと感じる。90分間を通して、1対1の場面がより多い」

  • ファン賞の受賞とジダンからの称賛で、夢のようなスタートを締めくくる

    アンフィールドでのキャリアを鮮やかにスタートさせたジャケは、ファン投票でコーディ・ガクポとアレクサンデル・イサクを上回り、リヴァプールの8月・9月の月間最優秀選手に選ばれた。代表ウィーク中には、ジネディーヌ・ジダン監督の下でフランス代表として初出場も果たした。

    ジャケはAXAトレーニングセンターで「ただ感謝を伝えたい。チームメイト、そしてこの賞をくれたファンの皆さんにありがとうと言いたい。本当にうれしい」と語った。「ファンが僕を選んでくれたことは特別だ。素晴らしいご褒美だよ。これからもたくさん受賞できたらいいね」

    フランス代表でのデビューを振り返り、こう話した。「フランス人の僕にとって、国中の人たちの前でプレーすること以上の経験は、そうそうないと思う。魔法のような瞬間だった」

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  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-ATLETICOAFP

    リヴァプール、Gtechコミュニティ・スタジアムで国内での勢い維持を狙う

    9月のプレミアリーグで3試合連続の無失点を記録したジャケは、トーマス・フランク監督率いるチームとの対戦でも高いパフォーマンスを維持することを目指している。

    「この好調を維持できればと思う」とジャケは締めくくった。「まだシーズン序盤だが、ここまではうまくいっている。高いパフォーマンスを保てるよう、懸命に取り組むつもりだ」

    リヴァプールにとって、ブレントフォードでの勝利は、国内と欧州で続く厳しい試合日程を前に重要な弾みとなるだろう。

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2026年10月17日

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