リヴァプールのセンターバック、ジェレミー・ジャケは、土曜日のブレントフォード戦で待ち受けるフィジカル面の厳しい戦いに、チームとして前向きに臨むよう呼びかけた。アンドニ・イラオラ率いるチームは、前節のマンチェスター・シティ戦で敗れた後、プレミアリーグでの戦いを立て直すべく、Gtechコミュニティ・スタジアムに乗り込む。

21歳のジャケは、夏にスタッド・レンヌから加入して以降、2026-27シーズンのリーグ戦全6試合に先発している。

週半ばのチャンピオンズリーグでLASKに勝利し、立ち直りを見せたリヴァプール。ジャケは、チームが国内リーグでも同様のパフォーマンスを発揮しなければならないと強調した。