戦術…シメオネが消耗戦戦略でバルセロナを翻弄

『スポルト』紙によると、「カタルーニャの人々は、シメオネ監督率いるチームが控え選手を多数起用した布陣で競争を激化させ、チャンピオンズリーグに向けた地ならしを図っていると見ている」。

同紙は次のように強調した。「そのため、バルセロナの選手たちは、審判が常軌を逸したプレーを繰り返すチームに歯止めをかけない限り、この戦いがロヒブランコス（アトレティコ・マドリード）に有利に働くことを懸念している。」

昨日のリーグ戦において、アトレティコ・マドリードにリスクはほとんどなかった。シメオネ監督は、レギュラーメンバーだけでなくセカンドチームの選手たちを起用し、相手を消耗させる戦略を採用した。

目新しかったのは、ピッチ上でアトレティコが示した激しいプレーと、抗議や小競り合いが頻発し、最終的に選手同士の乱闘に発展して主審が介入せざるを得なかったことだ。

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『スポルト』紙は次のように報じた。「アトレティコがチャンピオンズリーグの試合前に火種を仕掛けていたことは明らかだった。ディエゴ・シメオネ監督さえも、アシスタントへの圧力（そのうち1人は退場処分となった）や、一部のバルセロナ選手への嫌がらせを通じて、この『パフォーマンス』に加担していた。」

同紙はさらに次のように指摘した。「フェラン・トーリスとの間で一幕があったが、チームメイトの素早い介入のおかげで事態はそれ以上には発展しなかった。その意図は明らかだった。挑発し、バルセロナの選手たちを感情的にならせようとしたのだ。」