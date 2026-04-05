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戦術…シメオネが消耗戦戦略でバルセロナを翻弄

バルセロナ 対 アトレティコ・マドリー
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挑発の罠……メトロポリターノで起きたことは偶然ではない！

昨日のラ・リーガ第30節、バルセロナが2対1で勝利した試合において、アトレティコ・マドリードがバルセロナに対して見せた攻撃的な姿勢は、バルセロナのロッカールーム内で驚きを呼んだ。

この一戦を巡る大きな論争や、前半終了間際にロヒブランコスのニコラス・ゴンサレスが退場処分となった乱闘劇を経て、シメオネ監督率いるチームは、全力を尽くし、意気込みを胸にカンプ・ノウに乗り込んでくるだろう。

昨日は今シーズン4度目の両チームの対戦だったが、それまでの試合は互角で、実質的に緊張感のないものだった。しかし、予想外の展開で試合の雰囲気が一気に熱を帯びることとなった。

  • 激戦に向けた準備…バルサはルキブランコスとの戦いを警戒

    『スポルト』紙によると、「カタルーニャの人々は、シメオネ監督率いるチームが控え選手を多数起用した布陣で競争を激化させ、チャンピオンズリーグに向けた地ならしを図っていると見ている」。

    同紙は次のように強調した。「そのため、バルセロナの選手たちは、審判が常軌を逸したプレーを繰り返すチームに歯止めをかけない限り、この戦いがロヒブランコス（アトレティコ・マドリード）に有利に働くことを懸念している。」

    昨日のリーグ戦において、アトレティコ・マドリードにリスクはほとんどなかった。シメオネ監督は、レギュラーメンバーだけでなくセカンドチームの選手たちを起用し、相手を消耗させる戦略を採用した。

    目新しかったのは、ピッチ上でアトレティコが示した激しいプレーと、抗議や小競り合いが頻発し、最終的に選手同士の乱闘に発展して主審が介入せざるを得なかったことだ。

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    『スポルト』紙は次のように報じた。「アトレティコがチャンピオンズリーグの試合前に火種を仕掛けていたことは明らかだった。ディエゴ・シメオネ監督さえも、アシスタントへの圧力（そのうち1人は退場処分となった）や、一部のバルセロナ選手への嫌がらせを通じて、この『パフォーマンス』に加担していた。」

    同紙はさらに次のように指摘した。「フェラン・トーリスとの間で一幕があったが、チームメイトの素早い介入のおかげで事態はそれ以上には発展しなかった。その意図は明らかだった。挑発し、バルセロナの選手たちを感情的にならせようとしたのだ。」 

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  • 挑発の罠

    彼女は次のように明かした。「バルセロナのロッカールームでは、2つのことが明らかだ。1つ目は、アトレティコが準決勝進出を目指して全力を尽くしてくるということ。第1戦は非常に厳しい戦いになるだろう。ロヒブランコス（アトレティコ）は守備に徹し、あらゆる手段を使って時間を稼ぐ可能性が高いからだ」。

    彼女はさらにこう付け加えた。「選手たちは、冷静さとボールこそが審判であり、挑発の罠にはまってはならず、実戦時間をできるだけ長く確保しなければならないと確信している。 もう一つは、ロッカールーム全体が、アウェー戦で勝ち抜きを決定づける、あるいは少なくともその流れを作る必要性を強く確信しているということだ。アトレティコのホームでは、何が起こってもおかしくないからだ」。

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    スポルト紙はさらに次のように続けた。「メトロポリターノ・スタジアムの現状も皆を不安にさせている。同スタジアムは再び、バルセロナのプレースタイルに適さない状況に陥っているからだ」。

    カタルーニャのチームは、カンプ・ノウでの準決勝進出を決めるための決定的な戦術的根拠があると確信しており、そのため可能な限り多くのゴールを奪うことを目指すだろう。

  • 消耗戦術

    シメオネ監督は、この10日間における消耗戦戦略をあらかじめ練っていた。 それは、昨日1-2で敗れたあの激戦の第1章だった。シメオネは「ロヒブランコス」の主力4選手を休ませ、熱意と決意で好結果を死守しようとした。それはほぼ成功しかけていたが、チームの乱暴なプレーにより、50分以上も10人で戦わざるを得なくなった。

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    アルゼンチン人監督は、この第1節でバルセロナを消耗させたいと考えており、それは実際に実現した。 2人の選手（アラウホとベルナル）が負傷退場し、ダニー・オルモやジョアン・カンセロをはじめとする数人の選手は、完全に疲労困憊した状態で試合を終えた。身体的な戦いは極限まで追い詰められ、彼らは来週の水曜日には万全のコンディションで臨めないだろう。

  • シメオネの最大の懸念

    「しかし、バルセロナはこの事実をよく理解している……チャンピオンズリーグは全く別物であり、油断は許されないからだ。誰一人として集中力を切らさないためには、メンタル面の準備が鍵となるだろう」と『スポルト』紙は報じた。

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    彼女は次のように締めくくった。「フリックは可能な限り攻撃的な布陣を敷くでしょう。今回は、ラシュフォードとラミン・ヤマルを補佐する明確なストライカーをトップに据えるはずです。 両ウイングは前回の対戦でアトレティコを苦しめ、シメオネ監督はベンチからルクマンに避けるべきプレーについて指示を出すほどだった。アルゼンチン人監督は欧州制覇に向けて万全の準備を進めており、最大の懸念はバルセロナのウイング陣を封じ込めることだ」。

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