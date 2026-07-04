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USMNT striker story GFXGOAL
Ryan Tolmich

翻訳者：

戦術論：ベルギー戦でフォラリン・バログンのストライカー役を誰が務めるか？ リカルド・ペピ、ハジ・ライト、それとも他か。ポチェッティーノ監督の米国代表の選択肢。

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アメリカ合衆国 対 ベルギー
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フォラリン・バログンの後任を探すのは、得点力だけではない。走り込み、プレス、混沌を武器にするUSMNT攻撃に合う戦術的なピースを見つけることだ。

米国男子代表は、ワールドカップで最も重要な試合を、大会で脚光を浴びたスター選手抜きで戦う。残酷か？ そうだ。物議を醸すか？ 間違いなくそうだ。しかし、それが現実だ。マウリシオ・ポチェッティーノ監督が「結果に固執しない」と語っても、月曜日までにこの現実と向き合わなければならない。

現実として、フォラリン・バログンは米国代表のベスト16、ベルギー戦に出場できない。FIFAの規定により、ボスニア・ヘルツェゴビナ戦でレッドカードをを受けた彼は次の試合に出場停止となる。これは致命的な打撃だ。

今大会のバログンはUSMNTで最も危険な選手だった。3得点はチームトップで、走力とプレスで攻撃を活性化し、献身的なプレーでチームの流れを変えた。

それでもポチェッティーノ監督は代役を探さねばならない。幸い、選択肢はある。数日間、各候補の長所と短所を慎重に比較し、最終判断を下すだろう。その決断が、USMNTのワールドカップの命運を左右する。

では、ポチェッティーノ監督はバログンの代わりに誰を起用できるだろうか？各選択肢が何をもたらし、何を犠牲にしなければならないのか？ポチェッティーノ監督が取る可能性のある選択肢を見てみよう……

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    リカルド・ペピ

    得点に不安があるなら、ペピを頼れ。彼は何度も得点を挙げてきた。

    ペピは本質的にフィニッシャーだ。PSVでも米国代表でもその役割を果たしてきた。プレミアリーグのクラブが1年以上も前から争奪戦を繰り広げているのは、彼がいかにゴール前で決定力があるかを証明している。

    一方で、ペピはプレーに新たな要素も加えている。W杯前のセネガル戦では1アシストを記録し、もう1つのチャンスも演出した。バログンと共闘したオーストラリア戦では、センターバックを引きつけ「汚い仕事」をこなし、味方にスペースを作った。

    ただし、バログンほどのスピードやフィジカルはなく、プレスも0.5秒ほど遅い。

    だが、この違いがむしろチームに幅をもたらす。彼がいるだけで味方にスペースが生まれるし、たとえ生まれなくても、彼自身はたった一度のチャンスで結果を残すだろう。

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ハジ・ライト

    ライトの出場機会が「控えめ」だとは言えない。ほとんど起用されていないからだ。コヴェントリー・シティ所属のストライカーは、この夏、米国代表でわずか1分しかプレーしていない。ベンチストライカーとしてはペピが優先されてきた。

    それでもライトは、バログンの代役としてより直接的なオプションになり得る。長身を生かし、DFライン裏へ抜け出す能力も備えている。チャンピオンシップでは好調で、昨年オーストラリア戦では代表でも2得点を奪っている。

    出場時間が少ないのは気になるが、代役としてはバログンに近い資質を持ち、W杯でも得点を挙げており、それだけでも価値がある。

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    クリスチャン・プリシッチ

    理論上、得点王をゴールに近い位置に置くのは有効だ。米国代表でプリシッチより多く得点を挙げた選手はいない。彼なら成功するだろうか？

    彼はもともと内側に切り込み、中央のスペースに走り込んでDFを後退させる。 通常、アントニー・ロビンソンやセルジーノ・デストはサイドを広げ、プリシッチがディフェンダーを孤立させ混乱を招くことを可能にしている。したがって理論上、彼がセンターフォワードとして機能すれば、左サイドのポジションを他の選手が引き継ぐ余地が生まれる。その代役はフィールドを広げるか、プリシッチのように内側に切り込み、トップラインで流動的な役割の入れ替えを行うことができるだろう。

    とはいえ、この試みは新しいものではない。プリシッチは今春、ポルトガル戦で中央でのプレーが不発に終わり、ACミランでもラファエル・レオと2トップを組んだが、チームのシーズンを救うには至らなかった。 つまり、得点源をゴール近くに置くのは有効だが、最高の選手を最も輝けるポジションに置くほうが賢明だ。 プリシッチにとって、それは「9番」の役割ではない。

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  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    ティム・ウィーア

    バログンは代表で3つの役割を担う。得点、裏への走り込み、プレスの活性化だ。ウィアは後者2つをこなせる。2022年W杯のウェールズ戦で証明済みだ。

    ただし、ウィーアはストライカーではなく、最近はマルセイユでウイングバックとして守備に重点を置いている。得点力はチームメイトのほうが上だ。

    だが、このチームでは9番の役割は味方を生かすことでもある。そこを重視するなら、ウィーアが最適解になるかもしれない。彼のスピードは味方にスペースを作り、連鎖的なプレスを生んで試合を動かす。

    より適任者はいるか？おそらくいる。それでもウィーアにはこのポジションで生かせる特長がある。

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 Paraguay goalGetty

    その他の選択肢

    前述の4人以外にもポチェッティーノ監督が起用できるピボットはいるが、いずれも明らかな欠点がある。

    例えば、ジオ・レイナは今大会で得点を挙げており、前線で創造性を発揮できるが、フィジカルとスピード不足がストライカー起用の壁となる。ブレンデン・アーロンソンはスピードとエネルギーがあるものの、決定力に欠ける。アレックス・ゼンデハスはクラブ・アメリカで得点を挙げているが、代表での出場機会は少ない。

    本来は10番のマリク・ティルマンを起用する手もある。体格とボールコントロールを兼ね備え、トップでのプレーも可能だ。だが、中盤を崩すリスクがある。ウェストン・マッケニーも同様で、ユヴェントスでは時折トップで先発するものの、MFとしてのほうが効果的だ。

    ポチェッティーノが奇策に打って出るかは不明だ。どのカードを切るにしても、それが正着でなければならない。なぜなら、USMNTのワールドカップの命運は、その選択にかかっているからだ。

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