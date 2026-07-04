米国男子代表は、ワールドカップで最も重要な試合を、大会で脚光を浴びたスター選手抜きで戦う。残酷か？ そうだ。物議を醸すか？ 間違いなくそうだ。しかし、それが現実だ。マウリシオ・ポチェッティーノ監督が「結果に固執しない」と語っても、月曜日までにこの現実と向き合わなければならない。

現実として、フォラリン・バログンは米国代表のベスト16、ベルギー戦に出場できない。FIFAの規定により、ボスニア・ヘルツェゴビナ戦でレッドカードをを受けた彼は次の試合に出場停止となる。これは致命的な打撃だ。

今大会のバログンはUSMNTで最も危険な選手だった。3得点はチームトップで、走力とプレスで攻撃を活性化し、献身的なプレーでチームの流れを変えた。

それでもポチェッティーノ監督は代役を探さねばならない。幸い、選択肢はある。数日間、各候補の長所と短所を慎重に比較し、最終判断を下すだろう。その決断が、USMNTのワールドカップの命運を左右する。

では、ポチェッティーノ監督はバログンの代わりに誰を起用できるだろうか？各選択肢が何をもたらし、何を犠牲にしなければならないのか？ポチェッティーノ監督が取る可能性のある選択肢を見てみよう……