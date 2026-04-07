戦術分析：ソン・フンミンは得点できていない――だが、LAFCが彼をMLSで最も危険なプレイメーカーにした理由とは

ソン・フンミンはパスを出す前にわざわざ確認する必要などなかった。デニス・ブアンガがどこへ向かっているか、彼は正確に把握していたのだ。それはLAFCのウインガーが得意とする、右サイドバックとセンターバックの間を左サイドへ鋭く切り込む動きだ。そして先週末のオーランド・シティ戦、ブアンガがその得意技を繰り出したことを確認するために、ソンが必要としたのはほんの一瞬の視線だけだった。

案の定、ブアンガはその動きを見事に決めた。20分、ソン・フンミンはハーフウェイライン付近で走りながらボールを受けた。4回のタッチと6秒後、ボールはネットを揺らした。ブアンガは喜びのあまり飛び跳ねた。ソンはその光景をすべて目に焼き付け、ストライカーの相棒が、その後7分間で決めることになる3つの素晴らしいゴールのうち最初の1点を決めるのを見守った。その時点で、LAFCはすでに試合を完全に支配していた。 試合開始から28分、LAFCは4-0とリードしていた。ソンは3アシストを記録し、4点目となるオウンゴールを誘発するクロスも供給していた。

これは、多くの人が韓国のキャプテンに期待していたものとは異なる種類の支配力だった。ソンはロサンゼルスに来て、最前線の切り札として、ブアンガの15ゴールにさらに20ゴールを加える鋭いストライカーとしての役割を果たすはずだった。もちろん、アシストもその一部にはなるだろう。しかし、ソンは「フィニッシャー」であって「クリエイター」ではないと、私たちは言われていた。

そもそもその見方は少し単純すぎたのかもしれない――トッテナムでの81アシストという実績がそれを物語っている。しかし、全大会通算10試合を終えた時点で、ソンが10アシストに対しゴールはわずか1つ――しかもMLSでの得点はゼロ――になるとは、予想した人はほとんどいなかっただろう。もちろん、これには二つの見方がある。

第一に、これは懸念すべき事態だ。 LAFCのトップスコアラーがゴールを決めていない。それは理にかなっている。しかし、2つ目の、そしておそらくははるかに妥当な解釈は、LAFCのトップスコアラーが今やLAFCの最高のプレーメーカーにもなっているということだ。ソンがゴールを決めていないのは、主にアシストを量産しているからである。彼は異なるシステムで、新しい役割を求められ、これまでとは異なる役割を果たすよう求められているが、その環境で絶好調だ。