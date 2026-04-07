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Son Heung MinGOAL
Thomas Hindle

翻訳者：

戦術分析：ソン・フンミンは得点できていない――だが、LAFCが彼をMLSで最も危険なプレイメーカーにした理由とは

Analysis
ソン・フンミン
特集＆コラム
ロサンゼルスFC
デニス・ブアンガ
MLS

この韓国人選手は得点に苦戦しているが、新監督のマルク・ドス・サントスが導入したより攻撃的なシステムにより、エース選手の創造力が開花した

ソン・フンミンはパスを出す前にわざわざ確認する必要などなかった。デニス・ブアンガがどこへ向かっているか、彼は正確に把握していたのだ。それはLAFCのウインガーが得意とする、右サイドバックとセンターバックの間を左サイドへ鋭く切り込む動きだ。そして先週末のオーランド・シティ戦、ブアンガがその得意技を繰り出したことを確認するために、ソンが必要としたのはほんの一瞬の視線だけだった。

案の定、ブアンガはその動きを見事に決めた。20分、ソン・フンミンはハーフウェイライン付近で走りながらボールを受けた。4回のタッチと6秒後、ボールはネットを揺らした。ブアンガは喜びのあまり飛び跳ねた。ソンはその光景をすべて目に焼き付け、ストライカーの相棒が、その後7分間で決めることになる3つの素晴らしいゴールのうち最初の1点を決めるのを見守った。その時点で、LAFCはすでに試合を完全に支配していた。 試合開始から28分、LAFCは4-0とリードしていた。ソンは3アシストを記録し、4点目となるオウンゴールを誘発するクロスも供給していた。

これは、多くの人が韓国のキャプテンに期待していたものとは異なる種類の支配力だった。ソンはロサンゼルスに来て、最前線の切り札として、ブアンガの15ゴールにさらに20ゴールを加える鋭いストライカーとしての役割を果たすはずだった。もちろん、アシストもその一部にはなるだろう。しかし、ソンは「フィニッシャー」であって「クリエイター」ではないと、私たちは言われていた。

そもそもその見方は少し単純すぎたのかもしれない――トッテナムでの81アシストという実績がそれを物語っている。しかし、全大会通算10試合を終えた時点で、ソンが10アシストに対しゴールはわずか1つ――しかもMLSでの得点はゼロ――になるとは、予想した人はほとんどいなかっただろう。もちろん、これには二つの見方がある。

第一に、これは懸念すべき事態だ。 LAFCのトップスコアラーがゴールを決めていない。それは理にかなっている。しかし、2つ目の、そしておそらくははるかに妥当な解釈は、LAFCのトップスコアラーが今やLAFCの最高のプレーメーカーにもなっているということだ。ソンがゴールを決めていないのは主にアシストを量産しているからである。彼は異なるシステムで、新しい役割を求められ、これまでとは異なる役割を果たすよう求められているが、その環境で絶好調だ。

  • Son Heung-min LAFC MLS 2025Getty

    LAFCでのキャリアは好調なスタートを切った

    昨年8月のソン・フンミンの加入は、MLSではめったに見られないほどの大きな騒ぎを巻き起こした。おそらく、デビッド・ベッカムとリオネル・メッシを除けば、これほど期待を集め、これほど巧みにマーケティングされた選手はいないだろう。ソン・フンミンの獲得は、ピッチ内外を問わず、LAFCにとってまさに完璧な補強だという見方が広がっていた。ロサンゼルスには多くの韓国系住民が住んでいる。ソン・フンミンは世界最大の韓国人アスリートであり、その地位は他を圧倒している。

    チーム自体もピッチ上で勢いをつける必要があった。もう1人の攻撃手を入れる余地はあった。パスを選択し、シーズンを通して2桁のゴールを挙げられる選手であれば、正直なところそれで十分だった。LAFCはプレミアリーグの偉大な選手を獲得した。しかも、まだまだプレーできる余力のある選手だ。この取引に不満を言う要素は、文字通り何一つなかった。

    ソンは、その期待に応えるかのように、圧倒的なパフォーマンスを連発した。MLSシーズン終盤には1試合あたり1ゴール以上の貢献度を記録し、左ウイングで完璧な相棒となった、超人的な運動能力を持つブアンガとの致命的な連携の片鱗を見せた。彼は、タップイン、フリーキック、鋭いドリブルから放たれる決定的なシュートなど、想像しうるあらゆる種類のゴールを決めた。シーズン終盤において、彼以上に決定力があり、効果的な攻撃の要だったのはリオネル・メッシだけだった。

    もちろん、その結末は残酷なものとなった。LAFCはバンクーバーとのウェスタン・カンファレンス準決勝の前半、惨憺たる内容だったが、後半は執拗な攻勢を見せ、34本のシュートを放ち、3度もポストを叩いた。それでも試合はPK戦に突入した。これまで何度も勝負を決めてきたソン・フンミンが、ポストを掠めるシュートを放った。このミスは、特定の瞬間というよりも、紙一重の差が物語る一夜を象徴するものだった。

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  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    （比較的新しい）コーチ、新しい発想

    今オフシーズンは、すべてがリセットされたような雰囲気だった。前監督のスティーブ・チェランドロがシーズン終了後に退任し、第二の故郷であるドイツに戻ることは、以前から知られていた。LAFCの監督探しは大きな注目を集めた。ソン・フンミンの元監督アンジェ・ポステコグルーをはじめ、様々な名前が挙がった。

    結局、クラブはアシスタントコーチだったマーク・ドス・サントスを昇格させるという、驚きではあるものの、確かに理にかなった決断を下した。抽象的に見れば、それは理にかなっていた。ドス・サントスは以前にも監督を務めた経験がある。選手たちは彼を知っていた。ビッグネームがひしめくロッカールームのエゴや個性、そして誇り高き態度にも、彼は慣れ親しんでいた。しかし、新監督は――古参であるにもかかわらず――「以前と同じチームにはならない」と約束した。

    ドス・サントスはGOALに対し、LAFCはボールを持った時のプレーがはるかに多彩になると語った。そしてボールを持たない時でも、攻撃面において驚くほど柔軟なチームとなり、活気と創造性に満ち、前線全体を縦横無尽に動き回れる選手たちで構成されるだろうと。ソンはチームの中心としてではなく、MLSが提供できる最高の「スイスアーミーナイフ」のような存在になるはずだ。

    「もし、固定されたポジションに留まることが最大の長所である『9番』がいたとしても、その長所を無理に変えようとはしない。しかし、デニス・ブアンガやソニーのような選手がいれば、機動性を発揮できる」とドス・サントスは語った。

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    戦術的な微調整

    そしてこれまでのところ、ドス・サントス監督は約束通りに行動している。スタメン表や一般的な試合ごとのデータを見れば、ソンはほとんどの場合、ストライカーとして登録されている。しかし、彼は決して最前線でプレーし、最終ラインの背後に飛び出してチャンスを掴むタイプの選手ではない。むしろ、ソンにはフィールドを自由に動き回る自由が与えられている。時には右サイドへ鋭く切り込むこともある。 また、時には深く下がって前線へボールを供給することもある。時折、ディフェンダーに背を向けてプレーすることさえある。先月のセントルイス・シティ戦では、ソンは10番として先発出場した。

    ソンの得点能力を考えると、これは意外な布陣だ。しかし、それには十分な理屈がある。ブアンガは並外れた才能の持ち主だが、やや単調なプレー傾向にある。 このガボン出身の得点王は、左サイドを拠点とするインバーテッド・ウインガーだ。同じプレーを繰り返し続けることに関しては、おそらくMLSで彼に勝る選手はいない。そして、それを止めることは事実上不可能だ。ソンが同様のポジションで実力を証明していたことは、本来なら不都合な要素になり得た。しかし、LAFCはそれを逆手に取った。つまり、複数の選手が多少の犠牲を払わなければならないということだ。ブアンガは、おそらく普段より少し多めにプレスをかける。ソンは背後への走り込みを控える。

    個人成績も興味深い。ブアンガの攻撃面での数字はかつてないほど印象的だ。相手ペナルティエリア内でのボールタッチ数では、全フォワードの中で95パーセンタイルに位置している。90分あたりのシュート数でも94パーセンタイルだ。 ソンに関しては逆の傾向が見られる。相手ペナルティエリア内でのボールタッチ数は減少し、シュート数も減少している。しかし、90分あたりの決定機創出数では7回でMLSトップ、総チャンス創出数でも15回でリーグ4位となっている。

    彼らを取り巻く環境も好調だ。アカデミー出身の若手、ネイサン・オルダスは地道な努力を重ねてきた。デビッド・マルティネスは得点力を高め、チーム内でチャンス創出数3位につけている。

  • Son Heung MinGetty

    得点不足の背景にある統計データ

    とはいえ、ソン・フンミンの得点数が「ゼロ」である理由を、それだけでは十分に説明できない。こうした要素の中には、数値化が難しいものもある。ソンの期待得点（xG）は1.9だ。90分あたり3.3本のシュートを放っている。90分あたりの枠内シュート数はやや低く、わずか0.55本だ。これらを総合すると、彼のシュートのうち枠内に入っているのは17％に過ぎない。

    おそらく、その点に不一致の原因があるのだろう。何よりも、ソンは枠内にシュートを放つのが得意だ。2025年のMLSシーズンでは、シュートの58％が枠内だった。2024-25年のプレミアリーグシーズンでは、シュートの46％が枠内だった。これは、FotMobがデータ追跡を開始して以来5年間で、彼にとって最低の数値である。

    ここには多少の偶然の要素があるのかもしれない。あるいは、極端なスランプに陥っているだけかもしれない。彼は依然として完璧な走りを見せている。理にかなった動きはすべてそこにある。適切なタイミングでパスを出し、ボールを持った時の自己中心的なプレーも特に見られない。 しかし、ボディランゲージの専門家なら、ところどころにわずかな苛立ちが表れていることに気づくかもしれない――時折見せる肩をすくめる仕草や、ジェスチャー、あるいは叫び声などだ。これはシーズン序盤にしては少々スランプ気味に見える。たとえソンが急激に衰えたとしても――それは極めてあり得ない話だが――これほど極端な数値の低下は統計的に見てもあり得ない。

    つまり、ソンはスランプに陥っているのだ。

  • Son Heung-Min LAFCGetty

    まだ続くのでしょうか？

    とはいえ、一つだけ明らかなことがある。現時点では、ソンの得点不足はさほど問題ではないということだ。LAFCは西地区首位に立っている。6試合を戦い、5勝1分けという成績だ。得点数で上回っているのはバンクーバー・ホワイトキャップスただ1チームのみであり、さらにリーグで唯一無失点を維持するなど、守備面でもリーグ最高の記録を誇っている。 ここには、サッカーはあくまでチームスポーツであり、チームが勝っているなら、こうした個々の成績はそれほど重要ではないという、より基本的かつ根本的な議論がある。

    つまり、これは戦術の問題になる。LAFCが勝っているのは、ソンの新しい役割のおかげなのか、それともそれにもかかわらずなのか？LAFCがこれほど好調な理由の一部は、ソンがこれほど順応力のある選手だからかもしれない。もしLAFCが勝つために彼が「主たる創造者」にならなければならないのなら、それは彼が喜んで引き受ける犠牲に違いない。 そして、この議論の中で見落とされがちな点がある。ソン・フンミンは極めて、極めて、極めて優れたサッカー選手であり、この不調期を必ずや脱却するだろうということだ。

    もし彼がこれまでと同じペースでアシストを続け、必然的にゴールも加えることができれば、すでに優秀なチームはさらに飛躍するだろう。ソン・フンミンは今、絶好調だ。恐ろしいのは、まだ彼の真価はこれからだということだ。

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