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Thomas Hindle

翻訳者：

戦術を語る：クリスチャン・プリシッチの米国代表での不安定なパフォーマンスは驚くべきことではない――それが彼の本質なのだ

アメリカ合衆国
クリスティアン・プリシッチ
M. Pochettino
特集＆コラム
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クリスチャン・プリシッチは2024年以来、米国代表で得点を挙げていないが、結局のところ、本当に重要なのはワールドカップでの彼の調子だ。

「状況は変わっていくはずだ」

少なくとも、クリスチャン・プリシッチはそう語った。そして、そうならざるを得ないかもしれない。火曜夜のアトランタでのポルトガル戦に2-0で敗れた米国代表にとって、この試合から具体的に何を汲み取ればよいのか、見極めるのは難しかった。マウリシオ・ポチェッティーノ監督は布陣を少し入れ替えた。多くの変更を加えたのだ。有名選手をベンチに下げ、他の選手をローテーションで外した。

その変更の中で最も注目されたもの――そして唯一本当に目を引いたもの――は、クリスチャン・プリシッチを「9番」として起用した点だった。認めざるを得ないが、プリシッチはスランプに陥っている。 ミランのこの攻撃的ミッドフィルダーは、今年に入ってからどの大会でも得点を挙げておらず、米国代表でも2024年以来ゴールを決めていない。これほど才能が明らかな選手にとっては奇妙なことであり、ワールドカップの年としてはかなり憂慮すべき傾向だ。プリシッチを「得点王」と呼ぶのは極めて不正確だが、ワールドカップを目前に控えたこの時期に長期間ゴールを決められないのは良くない。

しかし、これこそがプリシッチのジレンマの一部でもある。ミランのこのフォワードは真に優れたサッカー選手だが、彼がいわゆる「ワールドクラス」の域に完全に到達していない理由は、その才能に見合う数字が常に伴っていないからだ。彼は様々な形で試合に影響を与えることができるが、最終ライン付近でのインパクトが感じられない場面が依然として多すぎる。 だからといって、彼が急に調子を落としたわけでも、もはや米国代表で最も危険なアタッカーではなくなったわけでもない。単に、これが選手としてのプリシッチの本質であり、期待値もそれに応じて調整すべきだということを示唆しているに過ぎない。彼は依然として決定的な場面で結果を出せるが、安定感という点では依然として課題を抱えている。

  • SS Lazio v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    好調な2025年を経て

    まずは統計データを見てみる価値がある。2024-25シーズンは、このアメリカ人選手にとって、歴代で断トツに最高のシーズンだった。数字はこれまでで最高のものだった。 プレーの質も向上していた。リーグ戦では20ゴールとアシストを記録し、セリエAで4位にランクインした。チャンピオンズリーグや各種カップ戦を含めると、その数字は27にまで膨れ上がる。ミランにおいて彼以上に優れた選手は存在せず、セリエA全体を見ても、これほど効果的な選手はごくわずかだった。

    しかし、その勢いはある種の停滞を迎えた。公平を期して言えば、後知恵で、そして寛容な心持ちで捉えるならば、プリシッチには昨夏のゴールドカップを欠場する十分な正当性があった。彼には、元米国代表FWチャーリー・デイヴィスが「身体的にも精神的にもサッカーから離れる休息」と表現したような時間が求められていたのだ。プリシッチは最高のシーズンを送り終え、これから12ヶ月以上に及ぶ過酷な日程が控えていた。勝敗の行方がほとんど決まっていない大会を1つだけ欠場したことは、決して重大な過ちではなかった。

    今シーズンの序盤、彼はなぜ夏の個人トレーニングが自分にプラスになったのかを示した。マッシミリアーノ・アッレグリの戦術は当初、不可解なものだった――彼は3-5-2のフォーメーションでプリシッチをセカンドストライカーとして起用したが、それが功を奏したのだ。プリシッチはシーズン開幕早々、ゴールを量産し、アシストも次々と記録した。 ロッソネリは早い段階から優勝争いに加わっており、その一因はプリシッチにあった。総じて、チームの雰囲気はかなり良かった。

    そして、プリシッチを巡る問題が表面化し始めた。10月の代表戦期間中にオーストラリア戦で軽い怪我を負い、クラブでは4試合を欠場した。 その3週間後、彼は「筋肉系の問題」を理由にまた1試合を欠場した。結局のところ、10月14日から2月18日までの間、プリシッチは全大会を通じて先発出場はわずか7試合にとどまり、さらに7試合で途中出場した。その期間中、彼がゴールを決めたのは12月28日のヘラス・ヴェローナ戦（3-0で勝利）での1点のみだった。

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  • Lazio Milan PulisicGetty Images

    2026年は波乱の幕開けとなった

    こうして年が明けると、ゴールが途絶えてしまった。その理由が比較的明白なケースもある。時には、プリシッチがシュートを放つ機会そのものがなかったのだ。サッカーをする気がなさそうだったジェノア相手にミランが苦戦し、1-1の引き分けに終わった悔しい試合を除けば、プリシッチのシュート数は8本にとどまった。そのうち枠内シュートはわずか2本だったのに対し、チーム全体では32本のシュートを記録している。

    しかしそれ以外では、今年は彼が普段よりも決定力に欠けるという物語となっている。パルマ戦では3本のシュートを枠内に放ったが、いずれも決まらず、ミランは0-1で敗れた（プリシッチは60分間プレーした後、交代となった。おそらく予定された交代だったと思われる）。 クレモネンセ戦では3本のシュートのうち枠内は1本のみだった。インテルとの接戦を1-0で制した試合は、関係者全員にとって驚くほど見苦しい内容だった。プリシッチには半ばチャンスと呼べる場面が1度あったが、シュートは1ヤード外れた。

    ラツィオ戦での0-1の敗戦は、深刻な懸念材料となった。プリシッチは概ね良いプレーを見せた。攻撃陣の中で、彼以上にボールに触れ、チャンスを作り出した選手はいなかった。プリシッチはボールコントロールが正確で、ラツィオのペナルティエリア内やその周辺で効果的に連携した。彼は5本のシュートを放った。そのうち2本はブロックされ、2本は枠を外れ、もう1本はセーブされた。シーズン序盤のプリシッチなら、もう少し決定力があったかもしれない。

    また、ピッチ外での問題もあった。 66分、プリシッチはラファ・レオに決定的なパスを送るべきだった。しかしアメリカ人選手はパスを出さず、1分後に交代したレオは不機嫌そうにピッチを去った。すぐにミランの2大攻撃的選手間の確執説が浮上した。たとえそれが否定されたとしても、その瞬間には明らかだったパスを怠ったプリシッチの行動は、彼自身の評価を下げるものだった。

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    米国男子代表とスランプからの脱却

    バスケットボールには、調子の悪い選手に対して「スランプをシュートで打破しろ」と励ますという考え方がある。エース選手がシュートを決められない？　もっと打てば、調子は戻るものだ。ベルギー戦で惨憺たる内容に終わった後、ポチェッティーノ監督はポルトガル戦においてプリシッチに対してこのアプローチを取った。

    不可解な戦術的采配として、監督はプリシッチを「9番」として起用したが、彼の周辺には実質的に他の攻撃的選手がいなかった。この決定にはいくつかの理由から首をかしげたくなるものがあった。第一に、プリシッチは右や左を自由に動き回ることを好む。彼は多才だが、決して中央に張り付くタイプではない。 第二に、ポチェッティーノが指揮するチーム構成を考えると、この采配はほとんど意味をなさない。事実、米国代表には3種類の異なるタイプの「9番」が存在する。走力に長けたフォラリン・バログン、決定力のあるリカルド・ペピ、そしてターゲットマンとしての役割を担うパトリック・アジェマンだ。

    この3人とも、ボールを持っている時でも持っていない時でも、中央エリアを占拠し、周囲の選手のためにスペースを作り出すことができる。もし監督が戦術的に変化を求めたいのであれば、バログンをベンチに下げる（実際そうした）上で、ペピかアギェマンのどちらかを先発させ、プリシッチがより静的な中央の役割を担いながら走り込む余地を作る方が、戦力をより有効に活用できたかもしれない。

    しかしポチェッティーノはそうせず、スター選手であるプリシッチが適切なエリアに入りやすくなるとして、彼を中央に配置した。そしてプリシッチには明らかにシュートを打つ自由が与えられていた。その結果、彼の連携プレーはほぼ消滅してしまった。前半45分間で、プリシッチが成功させたパスはわずか12本。チャンスを1つも作り出せなかった。シュートは3本放ったが、最も枠に近づいたものでもペナルティエリア外から1ヤード外れた。 実のところ、彼は愚かなイエローカードを受けた後、さらに激しいタックルを仕掛けたため、退場処分になってもおかしくない状況だった。もしこれが「プリシッチを復帰させる」ための試合だったのなら、これほど非効率的な方法はないだろう。


  • Christian Pulisic-usa-20250323(C)Getty Images

    その時は必ず来る

    とはいえ、それでもなお、プルシッチが「自分の出番は必ず来る」と言うのを信じるのは、それほど難しいことではない。 米国代表のスター選手に向けられる批判はあれど、彼が「大舞台」で力を発揮する傾向は、決して無視できない。インテルやリヴァプール戦では決定的なゴールを決めている。FAカップ決勝のアーセナル戦では、プレー中にハムストリングを断裂し、激痛に耐えながら中盤を突破してフリーのチームメイトにパスを通し、アシストを記録した。

    アメリカ代表でも同様の証拠がある。ネーションズリーグのメキシコ戦では、終盤のPKで勝利を決定づけた。2022年ワールドカップでは、イランを破る決定的なゴールを決めた。2024年のコパ・アメリカでは、アメリカ代表の先制点を挙げた。

    つまり、プリシッチに関しては、その合間に苦戦する瞬間があることを受け入れるしかないのだ。そして、おそらくそれは許容できることだろう。世界サッカーの真のエリート――トップ1％――は、調子が悪い時でも得点やアシストを決める。彼らには、週ごとに、ある種の必然性のようなものが漂っている。プリシッチはそうではない。 彼が紛れもなく世界最高の攻撃的選手の一人である時もある。一方で、ごく平凡に見える時もある。最終的な結果――そもそも常に保証されているわけではないが――が、何週間も彼から遠ざかってしまうことがあるのだ。

    したがって、アメリカ代表は彼に少しの信頼を寄せる必要がある。ポルトガルやベルギーに敗れたのは、プリシッチが得点しなかったからではない。しかし、彼がネットを揺らせなかったという事実が、それらの敗戦を少しばかり痛手に見せている。実のところ、こうしたことはそれほど重要ではない。ポチェッティーノ監督はまだ試行錯誤の段階にあるのだ。 米国はどちらの親善試合でも勝つに値する内容ではなかった。重要なのは、プリシッチが万全のコンディションで、好調を維持し、いざという時の大舞台に備えているということだけだ。

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