戦術を語る：クリスチャン・プリシッチの米国代表での不安定なパフォーマンスは驚くべきことではない――それが彼の本質なのだ

「状況は変わっていくはずだ」

少なくとも、クリスチャン・プリシッチはそう語った。そして、そうならざるを得ないかもしれない。火曜夜のアトランタでのポルトガル戦に2-0で敗れた米国代表にとって、この試合から具体的に何を汲み取ればよいのか、見極めるのは難しかった。マウリシオ・ポチェッティーノ監督は布陣を少し入れ替えた。多くの変更を加えたのだ。有名選手をベンチに下げ、他の選手をローテーションで外した。

その変更の中で最も注目されたもの――そして唯一本当に目を引いたもの――は、クリスチャン・プリシッチを「9番」として起用した点だった。認めざるを得ないが、プリシッチはスランプに陥っている。 ミランのこの攻撃的ミッドフィルダーは、今年に入ってからどの大会でも得点を挙げておらず、米国代表でも2024年以来ゴールを決めていない。これほど才能が明らかな選手にとっては奇妙なことであり、ワールドカップの年としてはかなり憂慮すべき傾向だ。プリシッチを「得点王」と呼ぶのは極めて不正確だが、ワールドカップを目前に控えたこの時期に長期間ゴールを決められないのは良くない。

しかし、これこそがプリシッチのジレンマの一部でもある。ミランのこのフォワードは真に優れたサッカー選手だが、彼がいわゆる「ワールドクラス」の域に完全に到達していない理由は、その才能に見合う数字が常に伴っていないからだ。彼は様々な形で試合に影響を与えることができるが、最終ライン付近でのインパクトが感じられない場面が依然として多すぎる。 だからといって、彼が急に調子を落としたわけでも、もはや米国代表で最も危険なアタッカーではなくなったわけでもない。単に、これが選手としてのプリシッチの本質であり、期待値もそれに応じて調整すべきだということを示唆しているに過ぎない。彼は依然として決定的な場面で結果を出せるが、安定感という点では依然として課題を抱えている。