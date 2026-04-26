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「戦士だ！」――チェルシーのレジェンドが、リーズ戦でFAカップ準決勝を制した「傑出した」エンツォ・フェルナンデスを称賛。
フェルナンデス、大舞台で批判に応える
ウェンブリーで行われた試合で、フェルナンデスはチェルシーの勝敗を分ける存在となった。23分、ペドロ・ネトのクロスをヘディングで決め、ブルーズをFAカップ決勝へ導いた。
この得点は、アルゼンチン代表MFが示した粘り強いプレーを象徴するものでもあった。 フェルナンデスは最近、エンツォ・マレスカ前監督の退任に関する発言やレアル・マドリードへの移籍報道で批判を受けていた。
ピッチ外の騒動にもかかわらず、フェルナンデスは中盤で圧倒的な存在感を示した。コールは試合後、TNTスポーツに「彼は素晴らしいプレーをした。発言で疑問を持たれていたが、ピッチでは闘士だ」と語った。
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堅守がウェンブリーでの勝利を確実なものにした
コールは、フェルナンデスの活躍を支えた守備陣をまず称えた。「ロバート・サンチェスは素晴らしいゴールキーパーだった。DFトレバー・チャロバとトシン・アダラビオヨも強くて粘り強く、ドミニク・カルバート＝ルーウィンを抑え込んだ。ファンが求めるのはこういう闘志と小さな火花だ」と元チェルシーのウインガーは語った。
暫定指揮官の「彗星のごとき台頭」が称賛を集める
チェルシーはブライトンに0-3で敗れ、リアム・ローゼニオール監督を解任。今シーズン2度目の暫定監督に就いたカルム・マクファーレンは、チームを5月16日のマンチェスター・シティとの決勝へ導いた。
コールは、スタンフォード・ブリッジで多大なプレッシャーの中チームを安定させた暫定監督を称賛。「マクファーレンも彗星の如く台頭し、チェルシーをFAカップ決勝へ導いた。彼を大いに称賛すべきだ」と語った。
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ジェラードは前向きな面を見出している
元イングランド代表キャプテンのスティーブン・ジェラードもTNTのスタジオに登場し、チェルシーの勝ち上がりについてコールと同じ見解を示した。
彼はチェルシーがここ数週間より組織的で規律があり、ウェンブリーでの準決勝終盤にリーズの圧力をうまくしのいだと指摘した。
彼は「後半のチェルシーには感銘を受けた。リーズが流れを掴みかけていても、試合運びや組織力、フォーメーションが機能していた」と語った。