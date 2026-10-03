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戦力を欠くナポリ、アレッサンドロ・ネスタ率いるアヴェッリーノに親善試合で0-2敗戦
セリエBの伏兵が戦力の落ちたホームチームを打ちのめす
ナポリはカステル・ヴォルトゥルノで行われた合同トレーニングで、気迫あふれるセリエBの相手に苦しめられた。ヴェントゥーリとディ・マッジョのゴールは、ホームの守備陣のミスにつけ込む形となり、アウェー側の見事な勝利を決定づけた。この実戦形式のトレーニングは、代表ウィーク中に競争感覚を維持するうえでアッレグリにとって貴重な機会となった。チームは現在、5試合で勝ち点7のセリエA9位に低迷している。
- Getty Images Sport
相次ぐ欠場で守備陣の再編を迫られる
この非公開で行われた一戦は、深刻な人員危機によって大きく損なわれ、コーチングスタッフはピッチ全体で急ごしらえの布陣を組まざるを得なかった。代表活動で離脱していた10人の不在に加え、アレックス・メレト、レオナルド・スピナッツォーラ、スコット・マクトミネイといった主力を欠く大規模な負傷者リストも重なった。この苦境により、アッレグリはアミル・ラフマニやダビド・ネレスら、出場可能な少数のトップチーム選手を頼らざるを得ず、ハーフタイム後にはアントニオ・ノチェリーノのプリマヴェーラの若手有望株たちに目を向けた。
指揮官が控え組のコンディションを評価
スコアレスで敗れたとはいえ、アッレグリ監督にとっては、試合勘を養い、控え組のコンディションを見極めるうえで前向きな材料もあった。90分間をフル出場したのは、ブノワ・バディアシル、ロレンツォ・ルッカ、サム・ブケマの3選手のみだった。指揮官はこの実戦を、セカンドチームの基礎的なフィットネスを立て直すための場と位置づけており、国内での戦い再開を前にリセットするため、週末にはチームに短い休養を与えた。
- Fotoagenzia
ナポリがリーグ戦で重要な立て直しを狙う
アッレグリ監督率いるチームは10月10日のフロジノーネとの第6節に向けた準備を加速させるため、月曜日にトレーニング施設へ再集合する。またクラブのメディカルスタッフは、『La Gazzetta dello Sport』によれば、マクトミネイの出場可否を判断するため、火曜日にその身体面の回復状況を評価する予定だ。一方で、この説得力のある勝利は、ネスタ監督率いるチームにとって、サンプドリアとの厳しいセリエB復帰戦を前に理想的な足場となる。
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