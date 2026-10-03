この非公開で行われた一戦は、深刻な人員危機によって大きく損なわれ、コーチングスタッフはピッチ全体で急ごしらえの布陣を組まざるを得なかった。代表活動で離脱していた10人の不在に加え、アレックス・メレト、レオナルド・スピナッツォーラ、スコット・マクトミネイといった主力を欠く大規模な負傷者リストも重なった。この苦境により、アッレグリはアミル・ラフマニやダビド・ネレスら、出場可能な少数のトップチーム選手を頼らざるを得ず、ハーフタイム後にはアントニオ・ノチェリーノのプリマヴェーラの若手有望株たちに目を向けた。