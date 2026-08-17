アーセナルにとって最大の懸念は最終ラインの中央にある。主力センターバックのウィリアム・サリバは、フランスのワールドカップで深刻な負傷を負った影響で長期離脱となる見通しで、一方のユリエン・ティンバーは鼠径部の問題に苦しんでいる。

負傷中の2選手についてメディアに近況を説明したアルテタ監督は、それぞれの復帰時期に異なる見通しを示した。「ユリエンは本当に順調に回復している」と同監督は語った。「すでにピッチに立っていて、今は特定の動き、特に運動量と負荷を増やしているところだ。良い軌道に乗っていると思うが、まだあと数週間はかかる。

「ウィロについては、みんなが知っている通り、より長期的なケガだ。様子を見なければならない。できれば来週あたりにはグループ練習を始める必要があり、そこからどのように進展していくかを見ていくことになる。

「長期的な問題になっているし、彼は我々にとって非常に重要な選手なので、踏む一歩一歩が正しいものであり、本人もそれを正しいと感じられるようにしたい」