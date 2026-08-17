AFP
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「戦力は落ちている！」。ミケル・アルテタ監督が、マンチェスター・シティ相手のコミュニティ・シールドで印象的な勝利を収めたにもかかわらず、アーセナルの補強を緊急要請した。
アーセナル、カーディフ戦の圧勝にもかかわらずアルテタ監督はさらなる選手層を要求
アーセナルは日曜、タイトル争いのライバルたちに強烈な警告を発した。マンチェスター・シティを圧倒し、一方的な展開で3-0の勝利を収め、コミュニティ・シールドを獲得した。リッカルド・カラフィオーリ、カイ・ハヴァーツ、マルティン・ウーデゴールのゴールでカーディフでのタイトル獲得を決めた一方、アルテタ監督は試合後の記者会見で、自身の陣容に大きな穴があることを強調した。
試合終了後に話したアルテタ監督は、7500万ポンドでブルーノ・ギマランイスの獲得に成功した後、再び市場に戻る意向を明かした。「負傷によって手薄になっているポジションがいくつかあり、補強が必要だと分かっている」とアーセナル指揮官は説明した。「そのために動いているし、ここ数週間ずっと取り組んできた。クラブにとって適切なチャンスが訪れた時にのみ、実行するつもりだ」
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サリバ負傷の痛手で守備危機が迫る
アーセナルにとって最大の懸念は最終ラインの中央にある。主力センターバックのウィリアム・サリバは、フランスのワールドカップで深刻な負傷を負った影響で長期離脱となる見通しで、一方のユリエン・ティンバーは鼠径部の問題に苦しんでいる。
負傷中の2選手についてメディアに近況を説明したアルテタ監督は、それぞれの復帰時期に異なる見通しを示した。「ユリエンは本当に順調に回復している」と同監督は語った。「すでにピッチに立っていて、今は特定の動き、特に運動量と負荷を増やしているところだ。良い軌道に乗っていると思うが、まだあと数週間はかかる。
「ウィロについては、みんなが知っている通り、より長期的なケガだ。様子を見なければならない。できれば来週あたりにはグループ練習を始める必要があり、そこからどのように進展していくかを見ていくことになる。
「長期的な問題になっているし、彼は我々にとって非常に重要な選手なので、踏む一歩一歩が正しいものであり、本人もそれを正しいと感じられるようにしたい」
移籍ターゲットが特定される中、アストン・ビラは強硬姿勢を崩さず
アーセナルはすでにその穴を埋める有力候補を特定しており、イングランド代表のエズリ・コンサが候補リストの上位に入っている。ただ、アストン・ビラとの交渉は、このDFの評価額をめぐって行き詰まっている。アーセナルは4500万ポンドを支払う用意があることを示している一方で、バーミンガムに本拠を置くクラブは、6000万ポンドに近い移籍金を求めていると報じられている。
もう1人、明確に関心を寄せているのがジャレル・クアンサーだ。元リバプールDFで、最近のワールドカップで印象的なプレーを見せた選手である。アルテタ監督は、クラブが場当たり的ではなく、正しい判断を下すことを強く望んでいる。
- AFP
圧巻の勝利がタイトル防衛への流れをつくる
移籍に関する話題はさておき、シティ戦でのパフォーマンスは、アーセナルがプレミアリーグ王者の座を守る準備ができていることを示していた。カラフィオーリは開始30秒もたたずに先制点を決め、新加入のクリストス・ツォリスはハフェルツとウーデゴールのゴールを演出する重要な2アシストを記録した。アルテタ監督は選手たちの取り組みを惜しみなく称賛した。さらに「本当に素晴らしいパフォーマンスだった。この試合で見せた意欲と、その反応ぶりには本当に感銘を受けた。彼らのプレーを見るのを心から楽しんだと伝えた」と語った。
この勝利がとりわけ格別だったのは、ペップ・グアルディオラの後任として就任したエンツォ・マレスカにとって初の公式戦となったシティ相手に挙げたものだったからだ。この0-3の敗戦は、監督デビュー戦におけるシティの120年で最も重い黒星となった。アーセナルのファンは攻撃の流動性に勇気づけられるだろうが、シーズン開幕が近づく中で、指揮官が発しているスカッドの層に関する警鐘は重みを持つはずだ。
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