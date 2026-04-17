「我らが王者だ！」――CAFにタイトルを剥奪されても、パペ・ゲイエはアフリカネイションズカップの優勝メダルを手放さない。

セネガル対モロッコのアフリカネイションズカップ決勝を巡る混乱は拡大しており、ゲイエが競技統括団体を批判した。CAFの決定でセネガルは不戦敗となったが、サッカー界はスポーツ仲裁裁判所（CAS）の判断を待っている。ゲイエはそれでも、ピッチ上の結果が尊重されるべきだと主張する。

試合は終盤のPK判定を巡りセネガルが一時ピッチを離れたが、再開後に終了したため結果が正当だと主張している。