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「我らが王者だ！」――CAFにタイトルを剥奪されても、パペ・ゲイエはアフリカネイションズカップの優勝メダルを手放さない。
MFがCAFの不戦敗判定に異議を唱える
セネガル対モロッコのアフリカネイションズカップ決勝を巡る混乱は拡大しており、ゲイエが競技統括団体を批判した。CAFの決定でセネガルは不戦敗となったが、サッカー界はスポーツ仲裁裁判所（CAS）の判断を待っている。ゲイエはそれでも、ピッチ上の結果が尊重されるべきだと主張する。
試合は終盤のPK判定を巡りセネガルが一時ピッチを離れたが、再開後に終了したため結果が正当だと主張している。
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ゲイエ、メダル返還の噂を説明
試合後に最も議論されたのは優勝メダルだった。報道では返還の可能性も取り沙汰されたが、ゲイエはそれを否定し、チームメイトのイドリッサ・ガナ・ゲイエの発言が誤解されたと説明した。
「私たちはチャンピオンか？もちろん。アフリカで一番強いのは私たちだ」と彼は『レキップ』紙に語った。「私たちはピッチで決勝を勝ち取った。世界中が見ていた。騒動で試合は止まったが、すぐに再開された。PKが与えられたとき、モロッコ側は試合を止めなかった。彼らはPKを蹴りたがっていた。
それなのに、なぜ結果にこだわるのか？メダルは我々のものだ。イドリッサ・ゲイエの言葉は皮肉だった。私は彼に、メダルを返すつもりはないと伝えた。セネガルが優勝したことは、世界中が知っている。」
マネ、終盤の混乱の中でリーダーシップを発揮
決勝ではセネガル代表が一時ピッチを去り、抗議した。ゲイエは「ピッチを去るのは良い例ではなかったが、不当な判定でも試合を続けたのはマネのおかげだ」と語った。
「ピッチを離れるのは最善ではなかったかもしれない。しかし、不当な判定と決勝のプレッシャーがあれば当然だ」とゲイエは説明した。「サディオは『戻ってこい。男らしくプレーしよう。負けるならそれも運命だ』と言った。私たちは彼の言葉に従い、PKを止め、延長戦に入り、そして私がゴールを決めた」
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法廷闘争はCASに移行した
CAS（スポーツ仲裁裁判所）での訴訟が続いているため、状況は流動的だ。判決が下るまで記録の正当性は争われるが、ゲイエとチームメイトたちは120分間のパフォーマンスが形式的な問題より重要だと信じている。
代表チームは不透明な時期にあるが、ピッチ外の騒動にもめげず集中力を保ち、W杯北米大会へ闘志を燃やす。グループIではフランス、ノルウェー、イラクと対戦する。