前半終了間際、レアル・マドリードがキリアン・エムバペのゴールで3－2と一時リードした直後、コンパニー監督は抗議して主審スラヴコ・ヴィンチッチから警告を受けた。バイエルンのディフェンダーヨシップ・スタニシッチが、レアル陣内でアントニオ・リュディガーの激しいチェックを受けて倒れていたため、コンパニーは怒りを示した。 ゴール後もスタニシッチはピッチで苦痛に耐えていた。

「私は常に敬意を払っている。あの場面で選手が倒れているのに、相手はハイタッチするような素振りを見せた。私が抗議するのは当然だ」とコンパニは語り、リュディガーの行動を批判した。 お互いのことは理解しているが、あの場面で私が何か言うのはごく当然だ。それに、イエローカードは私にとっては早すぎた！」

一方、スタニシッチは試合後「リュディガーのタックルはファウルで、3点目は成立しなかった」と主張した。「私は彼に突進されただけだ。 昔ならプレーを続けさせ、ボールを失った時点でFKを吹いていた。審判はそのルールを忘れていたのかもしれない」とクロアチア代表は語った。

私が倒れている間に何と言われたかは、ここでは言わない。トニに聞いてほしい。だが、ああいう行為は決して許されない」と続けた。 さらに「飛び出したのはたった一言――それも二度だけ。彼が何と言ったかは本人に聞いてほしい。彼なら認める度量があるかもしれない」と続けた。



