「我々対その他大勢だ！」――ハーツのデレク・マッキネス監督が、優勝を左右する首位対決を招いた「不快極まりない」PK判定を痛烈に批判した。

マッキネス監督は、99分にPKでセルティックが勝った試合について本音を語った。水曜日にフォークークを3-0で破ったハーツは、最終節を前にセルティックに1ポイント差で先行している。スカイ・スポーツの取材に、マッキネスはロスタイムにマザーウェルにハンドが宣告されたことに驚いていると語った。

「96分でPKが確認されたので、セルティックが蹴ると思った」とマッキネス。「ひどい判定だ。我々はすべてのチームと戦っている。 あれはPKではない。マザーウェルならがっかりだ。ひどい判定で、まるで与えられたようだ。彼らは運が良かった。優勝は最終戦へ。この争いに加われて嬉しい。勝つにはアウェイで勝ち点が必要だ。とんでもない試合になる」