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「我々対その他大勢だ！」――ハーツのデレク・マッキネス監督が、優勝を左右する首位対決を招いた「不快極まりない」PK判定を痛烈に批判した。
ニコルソンのハンドボールをめぐり物議を醸している
水曜日のスコットランド・プレミアシップで、VARの判定が波紋を呼んだ。セルティック対マザーウェルは2-2のロスタイム、ジョン・ビートン主審がサム・ニコルソンのハンドをPKと判定。イヘアナチョがこれを決め、セルティックが3-2で勝利した。 この判定は、ニコールソンがセルティックのオーストン・トラスティとともにロングスローをブロックしようとジャンプした場面で生まれた。ニコールソンは腕を上げていたが、リプレイではボールが手にではなく頭に当たった可能性を示唆し、批判が相次いだ。
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マッキネス、「不快極まりない」VARの介入に激怒
マッキネス監督は、99分にPKでセルティックが勝った試合について本音を語った。水曜日にフォークークを3-0で破ったハーツは、最終節を前にセルティックに1ポイント差で先行している。スカイ・スポーツの取材に、マッキネスはロスタイムにマザーウェルにハンドが宣告されたことに驚いていると語った。
「96分でPKが確認されたので、セルティックが蹴ると思った」とマッキネス。「ひどい判定だ。我々はすべてのチームと戦っている。 あれはPKではない。マザーウェルならがっかりだ。ひどい判定で、まるで与えられたようだ。彼らは運が良かった。優勝は最終戦へ。この争いに加われて嬉しい。勝つにはアウェイで勝ち点が必要だ。とんでもない試合になる」
セルティック陣営が「劇的」な勝利の瞬間を擁護
試合終了間際に冷静に決勝点を決めたイヘアナチョを、セルティックのマーティン・オニール監督は即座に称賛した。ハーツが動揺する中、オニール監督はVARが適切に機能し、主審がモニター確認後に「迷いなく」判定したと語った。怪我で苦しんできたイヘアナチョだが、ファー・パークでの一撃は今季最も重要なゴールになるかもしれない。
オニール監督はBBCスコットランドに「イヘアナチョは短い出場ながら素晴らしい活躍をした。ハムストリングのけがに悩まされたが、ここ数週間はチームに大きく貢献し、PKを蹴るのにふさわしい選手だった」と語った。 「映像を少し確認したが、ハンドだった。肘が頭の横に当たったようにも見える。VARが主審に確認を指示し、主審も迷わずPKを宣告した」
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パークヘッドで最終決戦
試合終了間際のPKでセルティックの連勝は6に伸びた。この勝利で、週末のパークヘッドでのハーツ戦は勝者総取りの決戦となった。オニール率いるチームは、勝てば優勝だと知っている。最終節で得失点差を大きく逆転する必要はなくなったが、現在はハーツが5得点上回っている。